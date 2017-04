Lucha de gremios en el Pasteur: la UTS defiende la elección de sus delegados

Desde el Sindicato de Empleados Públicos pidieron la impugnación, lo que la Unión de Trabajadores de la Salud considera que se debe a que los electos fueron quienes denunciaron y destaparon los últimos casos de corrupción en el Hospital

Miembros de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo el viernes con el objetivo de repudiar la impugnación de las elecciones gremiales realizadas en el Hospital Pasteur, lo que fue impulsado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).

Concretamente, el texto indica: “Que se rechace la impugnación presentada por el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba en contra de la elección de delegados convocada y realizada por la Unión de Trabajadores de la Salud en el Hospital Regional Louis Pasteur”.

“Es una represalia por las denuncias de corrupción de la UTS que salpican a su hija”, dijeron desde la UTS haciendo referencia a la hija de José Pihen, secretario general del SEP, y recordando que la elección fue realizada el 31 de octubre, siendo electos David Torletti, Vicente Miranda, María Teodora Perassi, Alejandro Jorge y Patricia Ríos; todos ellos impulsaron la megacausa de corrupción por guardias no realizadas en el Pasteur y cobradas al Estado provincial, prótesis gratuitas que fueron cobradas a pacientes, consumo de combustible para ambulancias que no había, personal en un área de esterilización que no existe, entre otras.

“En dicha causa están comprometidos varios trabajadores ligados al SEP, como el delegado por dicho gremio y jefe de Personal, Leandro Parnisari, e inclusive la hija del secretario general del SEP, además de funcionarios de la cartera de salud provincial”, explicaron para argumentar el pedido que hace el SEP.

Cabe destacar que tras el pedido de impugnación que hizo el SEP, desde la UTS se vieron sorprendidos cuando días atrás llegó una carta del director del Hospital Pasteur, Luis Seggiaro, con la firma de Alejandro Gauto, subsecretario de Fiscalización y Atención Médica del Ministerio de Salud, donde le pedía que “comunique en forma inmediata” que la elección realizada por la UTS “queda en suspenso hasta que se resuelva la impugnación planteada por el SEP”.

El secretario general de la UTS, Ariel Gómez, quien firma el escrito presentado el viernes, indica que se cumplió “con todas las disposiciones estatutarias y con el procedimiento legalmente previsto para el llamado a elección de representantes”.

A su vez, el gremio acusa que existieron “dificultades” para realizar la elección “en virtud de la permanente persecución y hostigamiento que el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud y en connivencia con el SEP, practica en contra de la UTS”.

“El contexto sociopolítico en el que el SEP decide impugnar dicha elección de delegados no resulta para nada casual”, planteó Gómez, y recordó que la UTS ha venido eligiendo delegados en distintos nosocomios provinciales a lo largo de 2016 sin que se presentara impugnación alguna, solo en Villa María.

Es por eso que la UTS considera que como el escándalo de corrupción “ha sido ampliamente difundido por los medios periodísticos” y una de las principales denunciantes “es precisamente la delegada electa María Teodora Perassi, exsecretaria del director de dicho hospital”, se pide la impugnación y “el SEP inició una enérgica campaña de persecución y difamación contra los trabajadores” de la UTS.

Fundamentos

Al momento de exponer concretamente las razones por las que solicitan que sea rechazado el pedido de impugnación, la UTS manifiesta que “la impugnación presentada por el SEP carece de fundamento lógico y jurídico, en cuanto desconoce el actual marco normativo que impera en materia del derecho de asociación en el aspecto sindical”.

“Exigirle a una asociación gremial simplemente inscripta que acredite tener el 10% de afiliados (ya esa del establecimiento en cuestión o de todo el universo de trabajadores que representa) para poder tener representantes (delegados) en el establecimiento laboral, implica directamente desconocer todo el marco jurídico tuitivo de la libertad y democracia sindical supradesarrollado, en tanto cercena la posibilidad de poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción”, argumentaron.