Machicado, dispuesta a ser candidata

Elecciones municipales – La edil del Frente Cívico accedió a la propuesta de su partido

La edil dijo que asumirá el desafío de disputar la Intendencia, pero aclaró que acompañará un frente electoral si se logra en la ciudad

“Estoy dispuesta, si las circunstancias se dieran, a presentarme como candidata a intendente por el Frente Cívico, si no se logra un frente electoral, que es la aspiración”, admitió ayer Gisele Machicado (foto) ante El Diario.

Días atrás, una parte del Frente Cívico, entre los que se encontraba el presidente departamental, Jorge Valinotto, y el vicepresidente del Departamento San Martín, Pablo Perret, manifestaron su intención de que Machicado se postulara para la Intendencia en las próximas elecciones municipales que se disputarán el 23 de junio.

“Personalmente es un honor que personas de mi partido hayan pensado en mí para este desafío, que es una posible candidatura a intendente, y estoy muy agradecida por eso”, aseguró la edil del Frente Cívico.

“Hace un tiempo que vengo analizando la propuesta, lo tomé con mucha responsabilidad y hoy puedo decir que estoy dispuesta a asumir este desafío, porque creo que es una alternativa. Pero nuestro partido trabaja todos los días para lograr consensos y que la ciudadanía encuentre una alternativa electoral, si las circunstancias no se dieran, estoy dispuesta a disputar la Intendencia tras la propuesta de mi partido”, remarcó.

“Además de integrantes del Frente Cívico cuento con el apoyo de ciudadanos que no están vinculados a partidos políticos. Para mí es un orgullo que luego de haber visibilizado las irregularidades del canje del Salón de los Deportes he encontrado mayor consenso de los ciudadanos”, afirmó.

Cambiar lo negativo

“Asumí como concejala hace tres años y me tomé el compromiso de ejercer ese cargo con responsabilidad, tratando de cumplir mi tarea conforme a derecho, con la finalidad del bienestar de la sociedad. La experiencia del Concejo fue positiva y negativa a la vez. La experiencia positiva fue un trabajo en el que pude visibilizar y denunciar lo que no se ajustaba a derecho o que se hizo de manera irregular, presentar proyectos, expresar todas las voces de la ciudadanía, y también acompañé lo que hizo bien el Ejecutivo, como la reducción de tarifas”, señaló.

“Pero también hubo experiencias negativas y es ahí donde me encuentro con la impotencia y el sabor amargo de no poder modificar las cosas. En este punto pongo como ejemplo el trabajo hecho en conjunto con otros concejales de visibilizar que la ordenanza de canje del Salón de los Deportes no se ajustaba a derecho, también encontramos un gobierno que no cumple las normas ni las hace cumplir, como sucede con las entidades que prestan los servicios”, agregó.

“Acá es cuando me gustaría encontrarme en un lugar en el que pudiera modificar las cosas, que se gobierne ajustado a la norma; que sea un ejemplo para los ciudadanos que el Gobierno municipal cumpla las normas, y que el progreso llegue sin que se beneficie a unos pocos, mejorando el tránsito, la salud, la vivienda. Entonces ahí visualizo que la única manera de modificarlo es estando en el Ejecutivo”, subrayó.

“Por eso estoy dispuesta a asumir el desafío de ser candidata a intendente por mi espacio político, pero con el mismo énfasis estoy dispuesta a acompañar un frente electoral si las circunstancias así se dieran”, reiteró.

“El Frente Cívico está dispuesto a buscar los consensos necesarios de los partidos políticos para mostrarle a los villamarienses una alternativa de gobierno, porque viene siendo el mismo desde hace 20 años”, sostuvo Machicado.

“Tengo un sueño, que Villa María sea gobernada con honestidad, lealtad, verdad, manejando los bienes y los fondos públicos como debe ser, no como dueños, sino como administradores, esos son mis principios y los de mi familia. Los villamarienses se merecen que la ciudad sea administrada ajustándose a derecho, con un verdadero gobierno abierto, honesto y transparente, que éstos no sean meros títulos, sino que se cumplan. Hay que abrir la gestión de gobierno a la ciudadanía y que no sea solo un eslogan, sino que se abran las cuentas de esta gestión y de la anterior a la gente”, consideró la edil.

Incumplimiento de la COM

Por otra parte, Machicado dijo que el llamado a elecciones del intendente Martín Gill no cumple con la Carta Orgánica Municipla (COM), porque la fecha no tiene los 60 días de separación de otra elección que se exigen.

“Los comicios municipales se hacen a un mes de las elecciones provinciales, que tiene el mismo signo político. Además, la Junta Electoral todavía no está constituida, que es un requisito que también establece la Carta Orgánica Municipal. Siempre dejamos de lado el cumplimiento de la legalidad en beneficio del gobierno de turno”, concluyó.

