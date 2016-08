Machicado reclamó el acondicionamiento de la plazoleta Ema García

La concejala Gisele Machicado, de Juntos por Villa María, presentó un proyecto de resolución solicitando el cumplimiento de la Ordenanza 6.868, sancionada el 11 de diciembre de 2014, que tiene como fin el reacondicionamiento y puesta en valor de la plazoleta “Ema Yolanda Barrionuevo de García”, ubicada en la calle Tucumán esquina Eduardo Cánova del barrio Malvinas Argentinas (ex-barrio San Martín).

“En diciembre de 2014, los entonces concejales de la UCR Carlos Gagliano y Nora Landart presentaron un proyecto de ordenanza que tenía como finalidad que un espacio verde sea destinado a una plazoleta, con el nombre de Ema Yolanda Barrionuevo de García, quien fuera una reconocida vecinalista. La iniciativa quedó aprobada bajo la Ordenanza 6.868, por lo que se designó con ese nombre al espacio verde ubicado en Tucumán y Eduardo Cánova del barrio San Martín, hoy Malvinas Argentinas. A la vez, se ordenaba la construcción de un monolito con el fin de colocar la placa recordatoria alusiva, y la puesta en valor de dicho espacio, dotándolo de elementos como iluminación, parquización y nomenclatura”, señaló Machicado.

“En la visita que realizo a los diferentes barrios y escuchando los reclamos de los vecinos, en ese sector me transmitieron que ese espacio está abandonado porque le falta iluminación, los bancos están rotos, no hay tachos de basura y no cumple con la finalidad de esparcimiento, recreación y la unión de vecinos para compartir momentos. Por eso presenté un proyecto solicitando el cumplimiento de esa ordenanza, que se levante un monolito con la placa y a la vez que se coloquen tachos para los residuos, poste de alumbrado público con su luminaria y que se efectúe la reparación de los bancos y mesas, para recuperar dicho espacio verde para la comunidad, que sea un lugar de esparcimiento, encuentro y recreación”, remarcó la edil.