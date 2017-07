Macri se mostró emocionado en la breve y reservada visita oficial

Dicen que quedó impactado con un testimonio. Cuando entró y salió del barrio, lo abuchearon

“A nosotras nos interesa que se haga algo por las víctimas. No nos interesa toda esta mier… de la política”.

Las palabras de Nadia, una sobreviviente de la trata de personas, sacudió al presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante la siesta de ayer. Así lo pudo reconstruir EL DIARIO en base a las pocas personas que tuvieron contacto con el primer mandatario.

Los relatos y palabras de las mujeres que recibieron al jefe de Estado emocionaron a Macri, a quien se lo vio con los “ojos húmedos, silencioso, amable y tranquilo”.

Ese clima es el que dominó la escena dentro de la Casa de Medio Camino que construye en barrio La Calera la organización no gubernamental Vínculos en Red, en una brevísima reunión que comenzó a las 15.08 y concluyó a las 15.23 y que se constituyó en la única actividad que realizó Mauricio Macri en Villa María ayer.

El titular del Ejecutivo Nacional iba a descender en tierra local a las 9, pero las condiciones climáticas imperantes postergaron su presencia hasta la siesta.

Concurrió primero a la capital cordobesa, donde, entre otras actividades, habló con la prensa (ver página 46). Supuestamente, la visita al albergue para mujeres víctimas de trata en esta ciudad se concretaría a las 13.30, pero llegó al barrio pasadas las 15.

Hubo poco movimiento en el sector. Se hicieron presentes dirigentes e integrantes de algunos gremios que lanzaron críticas a su gestión y prácticamente no hubo militancia PRO. Se sabía de antemano que no habría acto político ni público, por lo que no se vieron funcionarios.

Gendarmería custodió y cercó estrictamente el sector en que se encuentra la casa de Vínculos, detrás del cementerio municipal, en Deán Funes y Rucci. Sólo los vecinos que habitan en las calles de su alrededor podían atravesar las vallas. Nadie más.

La incógnita era por dónde ingresaría a La Calera el primer mandatario. Se supo luego de las 15, cuando accedió por el sector noroeste de la ciudad, no por la zona poblada de bulevar Vélez Sarsfield y Granaderos Argentinos.

Así, llegó al albergue por calle Rucci. En la esquina de Arenales, donde comenzaba el cercado, lo insultaron. Le gritaron “que se vaya”, le demandaron políticas para los sectores humildes y le reprocharon que no tenía en cuenta “a los pobres”.

Las manifestantes eran, esencialmente, mujeres de la zona, que no se encontraban nucleadas bajo ninguna organización ni portaban pancartas ni nada por el estilo. Ese rechazo hacia la figura presidencial se hizo más notorio porque había muchos niños y niñas, quienes gritaron contra Macri e incluso vivaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, en La Calera había también muchas expresiones a favor del titular del Ejecutivo Nacional. De hecho, los residentes en la esquina de Deán Funes y Castelli, donde en principio se concentró la movilización gremial y adonde esperaba la mayoría de los periodistas, apoyaron al mandatario (ver recuadro).

El encuentro

Macri fue recibido en Vínculos por su cara más visible, Alicia Peressutti, quien desde diciembre de 2015 es la auditora general de la Municipalidad, cargo al que llegó en la lista por entonces kirchnerista que llevó al intendente Martín Gill al poder. También fueron parte del selecto grupo que fue anfitrión del jefe de Estado la exlegisladora Graciela Sánchez, integrante de la ONG; Nadia, una chica que fue víctima del delito de trata y las conocidas militantes por los derechos de la diversidad sexual Fanny Bustos y Magalí Durán.

Estuvieron con el presidente 15 minutos y se llevaron una buena impresión de él. Así lo señalaron las mujeres en diálogo con EL DIARIO.

Contaron que ellas “hablaron mucho” y él prácticamente se limitó a escuchar. Lo hizo con atención. Le pusieron sobre la mesa distintas cuestiones que hacen a la vulnerabilidad. Pese al poco tiempo, le hablaron sobre género, trata de personas, empleo y pobreza.

“Mostró cierta admiración por la tarea de Vínculos”, aseguró Graciela Sánchez. Fanny Bustos contó que ella hizo hincapié en darle a conocer cuestiones sobre la salud integral de las personas trans y la necesidad de que exista cupo laboral para acceder al trabajo. También pidieron por la restitución de las pensiones por discapacidad.

“El testimonio de Nadia lo impactó”, afirmó Peressutti. Incluso contó que tras oír su caso, le hizo mención a que él tiene hijas y se mostró conmocionado.

“¿Qué impresión me dejó? Noté mucho compromiso. Se quedó con los ojos vidriosos. Lo noté emocionado y no para la foto”, describió la impulsora de la ONG.

Del cónclave fue parte el diputado nacional y candidato a renovar su cargo Héctor “Coneja” Baldassi y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, precisamente por quien se consiguió reactivar esta obra.

A la salida, Macri saludó desde el interior del vehículo a los vecinos apostados en Rucci y Arenales, pero recibió quejas y abucheos por parte del mismo grupo que lo vio ingresar.

Qué dijeron vecinos de una esquina

En Deán Funes y Castelli, donde los gremios esperaban con críticas al presidente y había muchos periodistas, varios de los vecinos de ese sector elogiaron a Macri.

EL DIARIO dialogó al azar con quienes estaban en las veredas. Melina Rosa consideró “súper importante” la visita oficial. “No puedo decir nada negativo de él, no estoy a favor ni en contra, pero mi opinión no es la de la mayoría”, evaluó.

María Edith Pérez, Gladys Gómez y Lucía Aguilar estaban entusiasmadas. Dijeron sentirse contentas y orgullosas de que sea La Calera el único barrio por donde pasó el mandatario. “Así tienen que ser los políticos, venir a estos lugares”, indicó una de ellas. Coincidieron en expresar que tienen “buena opinión” de Macri, que “está pagando lo que hicieron antes”.

Por su lado, Maximiliano Echeverría confió en que Macri no le simpatiza mucho pero valoró su visita. En tanto, Juan Carlos González también ponderó la presencia, pero señaló que está en desacuerdo total con la gestión. “Estoy todo el día trabajando y no tenés una oportunidad”, se quejó.

Diversos gremios se concentraron para repudiar la presencia

Distintos gremios se concentraron en la mañana de ayer en Vélez Sarsfield y Alem, cuando se pensaba que Macri llegaría a las 9 a La Calera. Luego levantaron la concentración y volvieron a encontrarse a la siesta ya en el barrio, donde repudiaron la presencia presidencial.

En diálogo con EL DIARIO, Edgardo Garmendia, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, explicó que no podían dejar de estar para “repudiar y demostrarle” al mandatario “el descontento en el sector trabajador y de varias organizaciones ante la ideología neoliberal que poca sensibilidad tiene con los que menos tienen”.

Criticó la intención de “elevar la edad de jubilación a 65 años”, como también “desde el momento que quiere quitarle las pensiones a las personas con discapacidad, la precarización laboral o el endeudar al país por cien años”.

“La gente no está llegando a fin de mes. El termómetro de los trabajadores es la heladera”, advirtió el dirigente.

Además, remarcó que “los trabajadores de la economía popular no tienen la changa que tenían” y sostuvo que “hay hambre y hay tristeza, con comercios que cierran, lo que todos sabemos y vemos todos los días”.

“Nosotros entendemos y sabemos que este gobierno aspira al ajuste, suprimir el pueblo y darle sufrimiento mientras le dan confort y beneficios a las grandes corporaciones”, destacó. “Ninguna de las medidas tomadas ha sido para el sector obrero, sino para las grandes empresas, como la quita de retenciones”, declaró el gremialista.

Y añadió que “las intenciones son muy claras y las han manifestado en varias oportunidades, tirando prueba y error, retrocediendo en algunas acciones. Han demostrado lo que sienten, lo que piensan y cómo piensan”.

Compromiso para el después

De acuerdo a lo que indicaron las integrantes de Vínculos en Red, el presidente Macri se comprometió a colaborar con el mantenimiento del albergue una vez que esté funcionando. Así lo hizo saber Alicia Peressutti a EL DIARIO.

Además, desde la ONG le dijeron que con el aporte de 2,6 millones recibido no alcanza para terminar la obra.

Alicia Peressutti se convirtió en una de las poquísimas personas que tuvieron contacto con el presidente argentino ayer en Villa María, por encima de los propios dirigentes de Cambiemos.

Cuando gobernaba el kirchnerismo, al cual nunca ocultó su adhesión, recibió al por entonces vicepresidente Julio Cobos, quien brindó un aporte a la ONG que creó. Esa vez, todas las miradas se posaron en ella.

En tanto, cuando Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, se constituyó en una de las pocas argentinas con acceso personal al Sumo Pontífice.

Ayer, nuevamente resultó elegida. Ella señaló que los partidos y dirigentes están por debajo “de la causa”.