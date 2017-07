Madres promueven una crianza basada en el respeto al niño

Pertenecen a un grupo que se conformó hace un año en la ciudad y buscan concientizar sobre la importancia de amamantar a los bebés y derribar los mitos que existen en torno a esto. Cuestionan el uso del chupete, la mamadera y el andador

Escribe: Emiliano Eandi

DE NUESTRA REDACCION

Desde hace aproximadamente un año, un grupo de madres se reúne para compartir experiencias, puntos de vista y sentires de la maternidad desde un paradigma de respeto a las “necesidades y tiempos” de niños y niñas.

“Aquí se da amor” es el nombre del círculo de mujeres que promueve una mateada para el próximo domingo -desde las 15 en el Patrimonio Histórico- con el objetivo de informar sobre temáticas como lactancia, parto respetado, alimentación saludable y crianza respetuosa.

“Lo que más nos interesa es respetar los tiempos y las necesidades del bebé, porque ellos son los protagonistas de su desarrollo y crecimiento”, comentaron las madres en una entrevista con EL DIARIO.

María José Donati, Victoria Lardone y Magalí Plovanich dialogaron con nuestro medio sobre los objetivos del encuentro del próximo domingo y sobre cuestiones referidas a los principios de crianza que promueven, que siguen la línea del parto respetado.

La reunión es abierta a toda la familia, aunque indudablemente habrá cuestiones en las que las mujeres que son madres podrán ahondar en profundidad por haber sentido en carne propia el acto de dar vida.

“Nuestras madres y abuelas idolatraban al médico y no le cuestionaban nada, pero muchas recomendaciones se hacen desde un modelo que sigue la lógica del capitalismo y a veces no es lo que necesita el niño”, cuestionaron las mamás y agregaron que esta cuestión se profundiza cuando el profesional es hombre.

Se oponen al uso de la leche de fórmula, que suele ser recetada por doctores, y reconocen que existen distintos mitos en torno a la lactancia: “Se dice que si solo toma la teta no se llena o no se alimenta bien, o que no puede tomar mucho porque puede tener problemas”, dijeron.

“Amamantar es lo mejor que le puede pasar al bebé”, sentencian, al tiempo que esperan la necesidad del niño o la niña para darles la leche materna y no hacerlo exactamente cada tres horas, como algunos especialistas lo recomiendan.

Esto es parte de lo que denominan una crianza respetada, a la que cada una de ellas apuesta. “Juntarnos es una forma de apoyarnos”, aseguraron María José, Vicky y Magalí.

Cada paso, un logro

Los momentos más gratificantes de transitar por una crianza respetada, según relataron las mujeres, se dan cuando sus hijos e hijas manifiestan signos de crecimiento y desarrollo sin haber sido forzados. “Se disfruta el doble”, dijeron.

En todo momento aclararon que no están en contra de padres y madres que proveen a sus hijos de leche de fórmula -es decir, que no es de la materna- sino que “entendemos de donde viene y que es parte de un sistema”.

Incluso invitan a toda la familia a sumarse al encuentro del próximo domingo 6 de agosto en el Patrimonio Histórico (Cárcano esquina Dante Alighieri), desde las 15.

En lo que sí se posicionan es en rechazar el uso del chupete, la mamadera y el andador, porque entienden que remplazan a cuestiones naturales como lo son el cuerpo de la mamá y el del propio bebé.

“Una persona que crece en un entorno de respeto, el día de mañana lo va a replicar en su vida”, afirman.

Vendrá para la reunión una representante de la Liga de Leche. La invitación es abierta, sin costo alguno.­