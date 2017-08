Una de las hijas del matrimonio advirtió que se incendiaba. Afortunadamente, no hubo heridos como consecuencia del siniestro

“No entiendo qué pasó. Lo pienso, lo pienso, y no logro entenderlo”. Con estas palabras, Carla Sánchez (33), comienza contándole a EL DIARIO el momento por el que están pasando con su esposo Ricardo Ceballos (32) y sus seis hijas: Jénifer Lara (13), Salomé (11), Ludmila (8), Delfina (5), Victoria (3) y la pequeña Gimena, de 8 meses, tras el incendio que destruyó completamente la modesta vivienda en que residía hasta ayer la familia, ubicada en la esquina de Catamarca y Ferrari, en el barrio San Nicolás de esta ciudad.

Eran las 5.

“¡Mamá, mamá, se prende fuego todo!”, alcanzó a gritar Salomé, la primera que se levanta, porque entra a la escuela a las 7.

El colchón de la pieza del medio ardía.

“No consigo entender cómo se prendió fuego. La estufa eléctrica, que estaba enchufada y encendida, seguía en el mismo lugar; no se había caído. En un primer momento, pensé que podría haber sido mi hija que intentó encender un papel o algo; pero ella, llorando, me jura que no, que no hizo nada”, relató Carla.

La mujer salió de la vivienda descalza, con la beba en brazos, semidesnuda, y corrió a refugiarse en la casa de su madre, que vive a pocos metros. Desde allí, llamó a los Bomberos, que “tardaron mucho en llegar; mucho”, aseguró la damnificada.

Entre tanto, los demás ocupantes de la morada, tomando lo que podían, huyeron hacia la calle. Solo Ricardo quedó dentro de la casa, intentando sacar el colchón por una ventana que no tiene vidrios, pero no lo consiguió. El fuego se propagó por todo el inmueble muy rápidamente, devorando ropas, muebles, juguetes. Hasta la moto se nos quemó, que hace una semana que terminamos de pagar”, se lamentó la mujer.

Ricardo es albañil. Carla, ama de casa, y ayuda haciendo alfajores, empanadas, lo que puede “para llegar a fin de mes; porque la situación económica está muy, muy difícil. Nosotros somos gente trabajadora, no tenemos muchos recursos, y hay que hacer de todo”, cuenta Carla.

Cuando finalmente llegaron los Bomberos, “alrededor de las 7, creo, ya todo estaba prendido fuego, ya habíamos perdido todo. Y asimismo, trabajaron mucho para apagar el incendio. Lo primero que hicieron fue sacar una garrafa del gas que estaba a punto de explotar. Por suerte, ninguno salió herido. Tuvimos un Dios aparte, podría haber sido una catástrofe. Estando bien de salud por lo menos podemos lucharla, trato de mirarle el lado positivo”, dijo la mujer.

Ricardo y Carla levantaron ellos mismos la modesta casa donde vivían hasta ayer con sus seis hijas: “Nosotros dos, mano a mano, desde los cimientos hasta la loza, construimos esta casita, por el Plan Mejor Vivir. En la loza tenía esos ladrillos que llevan telgopor: imagínese cuando tomaron contacto con las llamas”, describió Carla.

Dudas

Ciertas dudas quedan alrededor del incendio. ¿Qué lo causo? Es de suponer que peritos policiales y de Bomberos investigarán el hechos para despejar las mentadas dudas. Porque lo cierto es que una sospecha sobrevoló ayer, durante todo el día, las cenizas que quedaron allí donde hasta horas antes había una casa familiar. Pudo alguien arrojar hacia adentro de la vivienda, por la ya mencionada ventana sin vidrio, algún proyectil que haya impactado en la estufa? Seguramente, el caso se investigará.

Ayuda municipal

A raíz del incendio, la Municipalidad de Villa María intervino rápidamente para ayudar a la familia que atraviesa esta difícil situación.

Los técnicos del Instituto Municipal de la Vivienda se hicieron presentes en el lugar, con la finalidad de determinar las condiciones estructurales de la unidad habitacional y planificar así las obras de reparación. Los profesionales realizarán el relevamiento inmediatamente sean autorizados por las fuerzas intervinientes (Cuerpo de Bomberos, Policía de la Provincia) a ingresar a la vivienda, una vez constatadas las condiciones de seguridad para hacerlo.

Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia ya se alquiló una casa para que el grupo tenga un lugar donde residir mientras se realizan las obras necesarias para volver a utilizar el inmueble dañado. Además, el municipio hizo entrega de colchones, frazadas y calzado, como así también ropa con la que colaboraron parroquias de la ciudad.

Agradecidos

“Estamos muy agradecidos a la Municipalidad, al intendente Martín Gill, al Concejo Deliberante y a todos los vecinos que ya nos están acercando su solidaridad”, expresó Carla Sánchez.

Si algún vecino de la ciudad entiende que puede colaborar con esta familia de trabajadores que ha quedado sin nada, puede comunicarse al teléfono celular de Nora Gómez, madre de Carla: 0353 – 154184603. Ella recibe las ayudas.