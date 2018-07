Mañana, las cinco “finales”

Previo a las vacaciones de invierno, el fútbol infantil tendrá un domingo muy especial porque mañana se jugarán las cinco finales correspondientes al torneo Apertura 2018, que definirá los nuevos campeones correspondientes a la Liga de Baby Fútbol.

Como se sabe, el campeonato estuvo dividido en dos zonas, 1 y 2, y cada ganador de zona -jugadas 17 fechas- clasificaban a la final, en todas las categorías.

El último domingo, precisamente, quedaron definidas tres de las cinco finales, y las dos restantes quedaron confirmadas el último miércoles con los desempates por el primer puesto que tuvieron en Zona 1 las clases 2009 y 2010.

En partidos jugados en cancha de Malvinas Argentinas, en primer turno Deportivo Municipal clasificó a la final de la 2010 al vencer por 1-0 a Sportivo Playosa; y a continuación, Deportivo América accedió a la definición de la 2009 tras superar por 2-1 a Barrio Industrial.

De este modo, las cinco finales que se jugarán mañana, a partir de las 13 y en cancha de Española, serán las siguientes (se respetará el orden de partidos establecido para esta temporada):

Clase 2008: El Porvenir vs. Gimnasia (Ballesteros).

Clase 2010: Deportivo Municipal (Tío Pujio) vs. Gimnasia.

Clase 2006: El Santo vs. Gimnasia.

Clase 2009: Deportivo América vs. Deportivo Argentino.

Clase 2007: Sportivo Playosa vs. Belgranito/TF.