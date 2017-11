La costanera modifica su panorama vial desde hoy y durante los fines de semana

Mano única y peatonal, las medidas que desde hoy se ponen en marcha

El Gobierno decidió implementar diversas acciones luego de la reunión con vecinalistas. Se da en días en que el tráfico de motociclistas levantó muchísimos cuestionamientos

Desde hoy y durante los fines de semana de verano la costanera de Villa María tendrá dos tramos peatonales y zonas de circulación vehicular de mano única, en el marco de la preocupación y cuestionamientos que se suscitaron por la invasión de motociclistas a alta velocidad conduciendo de manera imprudente, muchos con escape libre y a cualquier hora por esta zona de la ciudad.

La medida se dio a conocer tras un encuentro entre vecinalistas, comerciantes y funcionarios del municipio desarrollado anteanoche. Participaron integrantes de los centros vecinales de los barrios Parque General Paz, Güemes y Palermo, comerciantes del sector aledaño a la costanera y algunos concejales.

A modo de prueba piloto, desde hoy habrá peatonales en dos tramos, entre las calles Buenos Aires y Naciones Unidas, y entre Bruno Ceballos y Santiago Balerdi.

También se decidió convertir en mano única a dos tramos: avenida Libertador, entre el puente colgante Juan Domingo Perón y bulevar Cárcano, y Elpidio González, entre Balerdi y Salomón Gornitz.

El Gobierno aclaró ayer que el sentido de circulación aún no está determinado, y apuntó que este mes se probará cuál resulta más efectivos.

En tanto, se anunció que en distintos puntos de la ribera habrá controles con inspectores “para el ordenamiento y la aplicación de sanciones a quienes incumplan las normativas”.

Por otro lado, se definió cerrar al paso vehicular el portón de ingreso al paseo ubicado detrás del Anfiteatro Municipal, como manera de desalentar la circulación de motociclistas en esa zona.

En cuanto al estacionamiento, se habilitará a 45 grados en avenida República del Líbano, entre Monseñor Disandro y Calafate. “En caso de necesidad”, para motos se habilitará la calle Buenos Aires, entre Müller y la costa, del lado del Polideportivo, y la calle Catamarca a la misma altura.

Todas estas medidas se implementarán solo durante los fines de semana desde las 16 “hasta la madrugada” y, según se anticipó, se establecerán otros puntos de control en coordinación con la Policía de Córdoba y la Gendarmería Nacional.

El malestar en un barrio costero

“La gente no puede vivir más así”, dijo Mosquera, de un centro vecinal

El presidente del Centro Vecinal del barrio Parque General Paz, Fernando Mosquera, dijo que “lamentablemente, la gente no puede vivir más así”, por lo que respaldó las medidas a tomar desde hoy por el Estado municipal.

“En el mismo momento en que estábamos parados en la puerta del centro vecinal para la reunión veíamos a motociclistas pasar haciendo wheelie -graficó-. Pareciera que lo hicieran a propósito. No se dan cuenta de que están en peligro sus propias vidas, además de las de los demás”, remarcó al dialogar ayer con EL DIARIO.

El vecinalista deseó que “a partir de ahora pueda reducirse al menos un poco el caos que estamos viendo” en el tránsito vehicular.

Ante la pregunta de este matutino, confirmó que particularmente a él, como titular del centro vecinal de este barrio costero, le llegan “muchísimos” reclamos de sus vecinos por el conflictivo panorama vial que se está observando.

“Todos lo padecen, tanto quienes viven sobre la costanera como los que habitan en las calles internas del barrio. Cuando se pone algún control en alguna esquina, como la Entre Ríos, que creo que está bien, los chicos lo advierten y pegan la vuelta (para evitarlo) como si nada, metiéndose en contramano e ingresando así al barrio -especificó-. Agarran por calle Bolivia, o Echeverría, porque entran para atrás; es algo muy complicado”, añadió.

Mosquera contó que atraviesan este cuadro “hasta altas horas de la madrugada. Nadie dice que no tengan derecho a venir a la costanera a andar en moto o a pasear, no, pero los habitantes del barrio también tenemos nuestros derechos -subrayó-. Somos personas que trabajamos, que tenemos que descansar, hay muchos adultos mayores y es complicado dormir cuando pasan 50 motos por la calle; es imposible”, se quejó.

Ante preguntas de este diario, Mosquera indicó que este cuadro se viene observndo desde hace un par de años “pero antes se tomaban algunas medidas, como habilitar una sola mano y controlar la Tucumán y Entre Ríos, dando resultado”.

“Sé que no se puede disponer de mucho personal, pero también existe un problema a las 5 de la mañana, cuando salen de los boliches -agregó el dirigente-. Se paran en la costanera y ponen la música a todo lo que da. Los vecinos se vuelven locos. Lamentablemente, es así”, ilustró.

El entrevistado consideró que “todos tenemos que colaborar un poco, los vecinos con aguante y ellos, los que vienen, también con respeto”.

Mosquera admitió que como presidente del centro vecinal no sabe qué hacer. Residente histórico del sector, contó que todos los habitantes de la zona le hablan del tema. “Es un tema mucho más profundo, todas las mañanas leo EL DIARIO y me entero de la cantidad de accidentes. Los chicos no toman conciencia”, se lamentó.