Se lo declarará Patrimonio Histórico, que mantendrá al inmueble “inalterable por siempre”

Martín Gill: “La Alhambra no se toca”

El Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un nuevo proyecto tras llegar a un acuerdo con la Asociación Española

Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y cultural que para la ciudad significa el salón Alhambra, ubicado en la sede de calle Mitre de la Asociación Española de Socorros Mutuos, el intendente Martín Gill remitió ayer al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza a los fines de plasmar el acuerdo al que arribaron días atrás el municipio con la entidad.

“Dentro de los objetivos que nos habíamos planteado cuando este tema salió a la luz, que fue la necesidad de buscar alguna alternativa frente al desarrollo del propietario del lugar, frente a mantener inalterable el salón Alhambra en el valor cultural e histórico que representa y frente a la limitación de la propiedad que se hacía en función de ese objetivo, el viernes hemos firmado un acuerdo con la Sociedad Española, después de mantener reuniones entre concejales de los diferentes bloques y referentes de la institución”, aseguró Gill a los medios de prensa.

Será declarado Patrimonio Histórico

“La primera decisión es no sólo que La Alhambra no se toca, no es modificada en ninguna de sus formas ni bajo ningún punto de vista, sino que por aporte de los espacios legislativos también se ha incorporado la decisión, en la vía de convenio y seguramente será ratificado por ordenanza del Deliberante, de la declaración de patrimonio histórico. Esta es la mayor garantía que se podía aportar en este sentido, ya que lo va a mantener inalterable por siempre”, expresó el titular del ejecutivo.

Frente a esa limitación, lo que se otorga es una servidumbre de paso, por un lugar que es público y que está sobre la calle Corrientes al finalizar el predio del Concejo Deliberante: “Ese será el espacio de ingreso al lugar. En ese mismo lugar se construirá una loza, aportando un Salón de Usos Múltiples (SUM) o un auditorio en todo la superficie de ese lugar, que va a ser parte integrante del espacio del Concejo, que se brindará como contrapartida. Al mismo se va a poder acceder desde la sala de sesiones en el ala que tiene la sala de comisiones”, detalló Gill.

Según las palabras del intendente, la Sociedad Española “tenía una enorme voluntad de mantener inalterable el salón Alhambra”, porque es parte de la historia de la institución. Además porque el desarrollo futuro del proyecto, contempla de alguna manera dos desarrollos: “La parte de atrás, que es la que se destina a la parte de cocheras, de escaso valor patrimonial y la parte de adelante, que es la fachada de La Alhambra, los salones de arriba, que ahora van a tener una unidad y van a formar parte de la institución. Incluso el convenio establece la decisión de la Sociedad Española de un proyecto de conformar un museo, que va a ser llevado adelante en ese espacio”.

Uso cultural

Gill también se refirió a los proyecto anteriores, que fueron rechazados en su momento por la oposición en el Concejo: “Cuando fue el primer tratamiento, se estaba muy cerca. El tema era cómo garantizar la inalterabilidad del espacio de La Alhambra y de ahí hacia delante. Esto es lo que se logra con una ordenanza complementaria, que seguramente los concejales van a aprobar porque ha surgido de ese aporte de los bloques, tanto del oficialismo como de la minoría, que es declararlo patrimonio histórico en función de la ordenanza que se encuentra vigente, que implica un límite concreto al destino de la propiedad con otros fines y lo inalterable de ese espacio”.

La conformidad de la Sociedad Española en este punto no implica que en un futuro no puede venderse o transferirse, pero la declaración de patrimonio va unido al inmueble: “Si se transfiere en un futuro, se hace con ese atributo”.

El otro aspecto que queda establecido en el convenio, es que siendo ese espacio patrimonio histórico de los villamarienses y con destino fundamentalmente cultural: “Lo que se procura es destinarlo de manera conjunta para el municipio, para el Concejo Deliberante y para la Asociación Española y para cualquier institución que lo solicitara para realizar eventos culturales compatibles con el lugar, esto es exposiciones, presentación de libros, quizás un concierto, sin cargo”.

“Creemos que se ha logrado un punto de acuerdo entre todos los sectores y de esta manera se logra el equilibrio de lo que estábamos planteando, que es una tercera alternativa”, finalizó el intendente.