Martinbianco, al TC Pista 4000

Deportes mecánicos

El piloto de Ticino se sube a una coupe Chevy y presentó la máquina en el Parque Ciudad de Río Cuarto

Finalmente el joven piloto de Ticino, Juan Pablo Martinbianco, presentó en sociedad con una prueba en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

Se trata de una coupe Chevy que perteneciera a Hugo “Chaira” Redolfi con la cual el piloto de San Jorge llegara a participar en varias competencia de TC en el año 1996.

Este auto fue adquirido por Jorge Martinbianco hace 14 años al piloto santafesino, que incluso además le obsequió todos los fierros que estaban en el taller, el objetivo del padre de Juan Pablo. También compró el auto de la marca del moño con la idea de armarla y participar en alguna competencia zonal. Pasaron los años, pero en los últimos meses los trabajos se intensificaron y finalmente se pudo poner en pista. Fue el domingo pasado, en el trazado del sur de la provincia, con resultados positivos.

Martinbianco manifestó al programa Vértigo Sport, que se emite por Radio Show: “Estamos contentos en toda mi familia porque después de mucho trabajo pudimos poner la coupe en pista”.

“La verdad que es la primera vez que yo manejo un auto de carrera (recordemos que actualmente corre en karting en la división internacional); me sentí muy cómodo y no buscamos tiempos en la primera salida a pista, solo establecer los lugares de frenaje y ver el comportamiento general del auto”, añadió. También contó: “Tuvimos un problema en el motor que solucionamos para encarar la segunda parte de la prueba, donde con neumáticos nuevos buscamos algún tiempo de referencia; ahora vamos a efectuar otras pruebas en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, luego evaluaremos si correremos alguna competencia antes de fin de año, pero soy optimista”.

En tanto, indicó que “la parte motriz será atendida por Raúl Mores, de Las Perdices”, y agradeció: “A toda mi familia por el apoyo y esperemos no defraudar a nadie”.

Claudio Buffaz

El dirigente villamariense Claudio Buffaz viajó a Villa Trinidad (Santa Fe), donde se llevó a cabo la sexta fecha del Certamen Argentino de Motociclismo en Ovalos de Tierra, con el objetivo de dialogar con los dirigentes que manejan los destino de este campeonato, esto para ver la posibilidad de que se pueda llevar a cabo una fecha de ese certamen en el trazado Kartmotcross de Villa Nueva. Sobre esto, Buffaz manifestó a EL DIARIO: “Me presenté y manifesté ver la posibilidad de tener una fecha en Villa Nueva, me dijeron que lo primero que hay que hacer es ser socio de la federación santafesina y recién después de hacer aportes durante dos años se puede solicitar una fecha”.

“Voy a comenzar siendo socio y luego con el paso del tiempo veremos, no obstante hay que hacer algunas mejoras en el predio que ellos solicitan (baños con agua caliente para damas y caballeros), algo que tengo en carpeta para los próximos meses, por lo que soy optimista sobre la posibilidad de tener una fecha a largo plazo de este campeonato”, añadió.

Guillermo Galfrascoli

El presidente de la ACAS -entidad villamariense que maneja el TN Histórico Cordobés-, Guillermo Galfrascoli, se refirió a los nuevos cambios que estudia la categoría.

“Teniendo en cuenta la situación financiera que atraviesa el país y de la cual nuestra categoría no es la excepción; estamos analizando algunos cambios, lo inmediato es que no vamos a llevar a cabo competencias fuera de la provincia de Córdoba, además vamos a compartir algunas fechas con las categorías de Capicor (que tienen la particularidad de tener actividad en pista solamente el día domingo)”, comentó.

“No obstante vamos a participar también con las divisionales de Apicer (Córdoba Pista), por tal motivo el próximo 22 de julio estaremos participando en Río Cuarto con la organización de Capicor”, agregó.

Por otra parte, Galfrascoli remarcó que “para el año próximo se analiza si se puede poner limitadores de velocidad, así se rompen menos los motores; otra alternativa es bajar la compresión, también posiblemente en algunas competencias se invierta la grilla, pero estos últimos cambios los estamos analizando para el año 2019, no obstante nuestra categoría sigue teniendo aproximadamente de 15 a 18 autos”.

“Somos optimistas para la carrera del fin de semana donde podríamos pasar las 20 unidades”, completó.