Más de 200 dosis contra la hepatitis B y 160 testeos realizados sobre hepatitis C

Participaron el área de Salud del municipio, el Hospital Pasteur, la Unidad Centinela de Córdoba, Rotary y la Fundación Hepacor. En la ciudad existe un alto índice de prevalencia sobre hepatitis C

Ayer, en el marco del Día Mundial de las Hepatitis, se llevó a cabo una jornada de testeo y vacunación en la plaza Centenario, con una gran asistencia de público.

La campaña, llevada adelante desde las 9 hasta las 15 en plaza Centenario por el área Salud del municipio, el Hospital Regional Pasteur, el Rotary Club, la Unidad Centinela del Hospital San Roque de Córdoba y la Fundación Hepacor, comprendió la colocación de más de 200 dosis contra la hepatitis B y la concreción de 160 testeos para detectar el virus C, que actualmente solo cuenta con tratamiento pero no vacuna.

Alto nivel de prevalencia

Según Silvia Mengarelli, coordinadora de la Unidad Centinela, dicha iniciativa era una “asignatura pendiente” del ente: “En 2005 habíamos hecho un estudio poblacional de Villa María -con mayores de 18 años- donde se había detectado una alta prevalencia de hepatitis C, alrededor del 7,6% al 8%, con una población que iba entre los 38 a 57 años. Pero eso siempre tuvimos la intención de volver”, acotó.

Consultada sobre las razones de este nivel de prevalencia, estima que, “según investigaciones realizadas en ciudades como Villa María y Cruz del Eje, el tipo de sangre es idéntico al del sur de Italia, por lo que no se descarta que el virus haya venido a través de corrientes inmigratorias”.

En cuanto a los porcentajes a nivel nacional, señaló que existe un 1% de población afectada con hepatitis C, es decir alrededor de 400 mil infectados. “Una cada 6 personas en nuestro país sabe que tiene hepatitis C”, añadió.

Por último acotó que, aunque se observan poblaciones especiales que pueden tener este virus (aquellos que hayan hecho transfusiones, cirugías, hayan probado drogas inhalatorias o intravenosas, pacientes en hemodiálisis o con tatuajes), “es importante que todos se hagan el testeo, aún la población sana”.

“Hepatitis Cero” del Rotary

Por su parte, la infectóloga Graciela Ortega y Alberto Budano, integrantes del Rotary Ctalamochita, comentaron sobre el programa del Rotary Internacional “Hepatitis Cero”, que pretende erradicar los virus hepáticos dentro de dos décadas.

“Todos los mayores a 45 años estuvimos expuestos al virus C tanto por inyecciones o transfusiones y los jóvenes por los tatuajes, cuando no utilizan materiales descartables. En cuanto a la hepatitis B, que es más contagiosa, solo los menores de 25 años están cubiertos dado que se ha incorporado al calendario vacunatorio. Por eso insistimos en que aquellos que no hayan podido vacunarse hoy (por ayer), que lo pidan a su médico de cabecera o que asistan a un nosocomio público (Hospital, Asistencia)”, indicaron.