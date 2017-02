Más de 3.500 pesos para el uniforme

Ayer publicamos los valores medios para llenar una mochila. Hoy, les contamos cuánto cuesta el uniforme. Faltan todavía los libros y si va a una escuela privada, las cuotas y la inscripción

Una mochila con los útiles escolares cuesta entre 1.000 y 2.000 pesos para poder iniciar con lo básico el ciclo lectivo. En ese rubro, puede hacer un ahorro comprando artículos que no son de primeras marcas o que no tienen imágenes de personajes de televisión; pero en los uniformes, el valor es prácticamente el mismo para todas las escuelas.

Si es de alguna de las instituciones escolares que aún usa el guardapolvo, debe saber que el costo está entre los $250 y $300, siempre hablando de prendas simples, sin tablas ni bordados.

Pero si de uniformes se trata, los valores están muy por encima de esa cifra. En la consulta que hicimos sobre los precios de uniformes de tres escuelas privadas, llegamos a un precio final, con calzado, de 3.500 pesos como mínimo.

Esta cifra surge de comprar dos remeras para gimnasia ($170), un pantalón deportivo (hay desde $280 hasta $380), una chomba ($300), un buzo (hay entre $290 hasta $380), una campera (entre $470 y $530) y un jean ($800).

El valor final, según la escuela, está entre $2.500 y $2.700, pero a eso, hay que sumarle el calzado escolar que está alrededor de los $1.000; por lo que, sólo en el uniforme completo no se salva de abonar unos $3.500 como mínimo; siempre y cuando ya tenga las zapatillas de gimnasia compradas. Esta cifra es algo así como la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil, sólo para un estudiante

Hay variaciones en el caso de que en lugar de jean, se exija para las mujeres una pollera, con lo que el valor se ubica en algo menos (unos $300).

También es diferente en el caso de muchas escuelas públicas que no exigen el uniforme oficial, sino, por ejemplo, un jogging azul y remeras blancas, lo que reduce significativamente los costos.

“Es el primer año que no aumentamos”

Gonzalo Faurie, de O’Clock, indicó que “desde junio de 2016 no movimos los precios. Es la primera vez que pasa esto”.

“Siempre, en esta época escolar, se mueve entre un 10% y un 15%. No porque empiezan las clases, sino porque las textiles mueven todos sus productos en esta época. Este año no es así. No sabemos bien por qué”, dijo.

“También hay una realidad: cuando aumenta un 1% o un 2%; nosotros no lo aumentamos. Lo vamos absorbiendo hasta que no podemos más”, agregó.

Ellos fabrican uniformes para dos escuelas y además venden artículos de colores neutros (como las corbatas o las medias).

Destacó que los guardapolvos “ya se venden muy poco”, dado que pocas escuelas lo están usando. “Viene más la gente de la región a comprar guardapolvos”, agregó.

Destacó que él, en su negocio, “ya venía usando lo que ahora le dicen precios transparentes. Es decir, de contado es un precio y financiado es otro. Mucha gente se equipa para todo el año y lo compra con el Ahora 12, es decir, en cuotas. Y eso sale un 10% más”, agregó.

“El movimiento es el mismo de todos los años”, concluyó.