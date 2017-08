Más de 30 “municipios en acción” para prevenir adicciones

La Secretaría nacional avanza en “dar respuestas” a la problemática de las adicciones con la acción directa de los municipios, a partir de la formación de los equipos técnicos

Este flagelo antes afectaba a las grandes ciudades, hasta que hace un tiempo lo encontramos en comunidades muy pequeñas como las nuestras”, compartió la intendenta Liliana Ruetsch en la apertura del acto para la firma de un acta-compromiso de trabajo entre el Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, anteriormente denominada Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) y más de 30 municipios de la provincia.

La mandataria fue la anfitriona y junto al director de Desarrollo Territorial del Sedronar, Juan Carlos Mansilla, el legislador provincial Darío Capitani y el capacitador técnico Juan Manuel Benítez fueron los encargados de llevar adelante la apertura oficial de esta jornada para la firma de convenios y comienzo de formación de lucha contra las adicciones en la localidad de Ticino.

Ruetsch destacó “la necesidad de contar con el apoyo y compromiso del estado nacional y provincial, con el compromiso de comunidad, porque el trabajo en comunidad genera redes”, por lo que llamó a “aprovechar esta firma como un punto de partida para construir esas redes”.

Por su parte, Capitani se limitó a “agradecer al licenciado Mansilla por recorrer la Argentina con esta tarea” y subrayó “la importancia de que el Gobierno nacional ponga en los municipios este programa”. Minutos más tarde se retiró para “cumplir actividades legislativas”.

Qué necesitamos

Mansilla enmarcó esta rúbrica en la adhesión de las comunas “al Programa Municipios en Acción para el diseño de planes en cada localidad para la prevención de adicciones, lo que contempla capacitación de equipos técnicos”.

En ese sentido, explicó que “a veces pueden existir excelentes decisiones, pero que a veces no llegan a la gente, no se traducen de la mejor manera”. Dijo también que “se está acostumbrado a ver otra cara de este problema, que es el narcotráfico, y sobre el que se están tomando medidas que sorprenden… por lo que ahora vemos estaba pasando”. Y de allí, indicó que “el problema se democratizó y la droga alcanzó a las comunidades más chicas. Así aparece el cómo lo hago y con qué lo hago. Sin embargo, no necesitamos una máquina ni una gran inversión. Porque no existe máquina que extraiga el problema. Incluso a veces contamos con equipos y lo que necesitamos es mayor capacitación. Con eso alcanza para empezar a dar respuesta al problema droga”.

“No es que Nación está delegando el problema a los municipios, venimos a dar respuesta al problema que está ahí, porque es el intendente el que recibe el problema en su despacho o en el mercadito cuando va a comprar, de parte de un padre o de un docente…”, apuntó Mansilla.

La primera vez

Sostuvo que “cuando se observa un programa que diseñó un municipio”, es muy probable que se haya visualizado el problema, “por ejemplo, en la mayor cantidad de accidentes de motos ligados a consumo de alcohol; o en la deserción escolar, o en embarazos relacionados al consumo de drogas durante el mismo, a partir de diversos signos como puede ser una malformación, o cuando alguien tiene un hijo en su casa con este problema, debe haber respuestas”.

Mansilla dijo que “es la primera vez que pasamos a una mirada proactiva para alcanzar año a año objetivos. No había antes financiamiento para trabajar con los municipios del país”. Y en ese aspecto, dijo que “una vez en marcha los planes, se puede comenzar a enviar fondos”, una vez concretada la firma del titular del Sedronar, Roberto Moro, en los próximos días y una vez que el resto de los intendentes ya comprometidos rubriquen estos convenios.

SAN MARCOS SUD

Llega de los padres

El intendente de San Marcos Sud (3.500 habitantes), Ariel Cornara, explicó a EL DIARIO las tareas que llevan adelante en la temática.

“Hasta ahora llevamos adelante ayuda a través de instituciones con los equipos técnicos (conformado por tres trabajadoras sociales, un psicólogo y también en consonancia con el UDER del sistema judicial en los Tribunales de Bell Ville) y además asistimos en el tratamiento de cinco chicos, en centros de Deán Funes y Marcos Juárez”, dijo.

“El problema llega a partir de la preocupación de los padres, básicamente”, apuntó sobre la detección, “y de allí se abre un abanico de modos de abordarlo, conformando primero un grupo de trabajo, en 2012”, amplió el jefe de Gobierno municipal.

BALLESTEROS SUD

“Nos preparamos”

Carolina Jara, intendenta de Ballesteros Sud, explicó: “En nuestro pueblo no vemos hoy esta problemática, pero igual estamos interesados en trabajar para prevenir y estar preparados. Además de los equipos técnicos para abordar, si una de las consecuencias afecta a la seguridad, por ejemplo, lo que estamos haciendo es invertir en seguridad, para lo que destinamos 400 mil pesos para 25 cámaras de vigilancia con monitoreo y a lo que se suma la iluminación led, de la que está concluida la primera etapa con 47 luminarias, en el ingreso y en la plazoleta, quedando para completar antes de fin de año otras 70”. Destacó, por último, que todo se realiza con fondos propios, en lo que mucho influye lo recaudado por otorgamiento de carnés de conducir.

“Lo poco que llega lo ponemos en obras, pero además hay un trabajo muy intenso, no podemos decir que con plata solo todo se soluciona”, afirmó la mandataria.

En el mismo sentido, aseguró: “Tenemos una administración muy buena sobre la que tuvimos que trabajar mucho para ordenarla, capacitamos a los empleados municipales para que pudieran realizar tareas que antes no hacían, y a la recaudación propia se suma que solo afectamos el 50% de la coparticipación federal a salarios, y gestionamos permanentemente para que llegue la ayuda financiera del Estado nacional”.

OPINIONES

“En la escuela se detectaron chicos con conducta alterada y en el pueblo se dieron casos de daños por las noches; en otro caso el médico del pueblo indagó sobre un paciente joven y confirmó que había consumo y a partir de allí se comenzó a trabajar. Se individualizaron los casos: tres de entre 13 y 17 años”.

Leticia Allocco, Silvio Pellico (500 habitantes)

“La problemática de drogas se manifiesta como todos los flagelos globalizados, que llegan a los pueblos, pero un pueblo organizado hace que el problema tarde en llegar y luego no causará los mismos daños. Las consecuencias van a ser distintas”.

Pablo Alcalino, Arroyo Cabral (3.500 habitantes)

“No se visualiza tanto, salvo en un sector carenciado, aunque conocemos casos desesperantes de poblaciones vecinas… Se dan casos de hurtos y robos, en la deserción escolar, jóvenes que no van a estudiar… Un salvoconducto importante es el club de fútbol”.

Diego Incatasciato, Cintra (1.200 habitantes)