Más de medio centenar de motos para remate

Desde el área de Tránsito y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Hernando, dieron a conocer que como resultado de los controles esporádicos, más de medio centenar de motocicletas esperan que se concrete el trámite para la primera subasta.

Esta acumulación de rodados obedece a que se continúan reteniendo motocicletas y no han sido retiradas por sus propietarios.

Además, precisaron que 15 escapes han sido quitados por provocar ruidos molestos, luego de que fuese aprobada una ordenanza a tal fin. Desde el municipio apuntaron que se ha registrado, producto de los controles, un incremento de consultas en las compañías de seguros y una mayor cantidad de inscripciones de estos rodados en el municipio.

Por otro lado, desde noviembre de 2016, junto a un martillero y un abogado, se vienen haciendo los trámites necesarios que permitan contar con la normativa que autorice el remate de las motos no retiradas por los propietarios, tras un tiempo a determinar.

No será necesario

Días atrás el Gobierno nacional dispuso, mediante un decreto, la obligatoriedad de los motociclistas de que el número de patente del vehículo esté visible en el casco que utilicen. Frente a esta normativa, debido a que cada municipio tiene autonomía para adherir o no, en el caso de Hernando no será requerido a quienes transiten con ese tipo de rodados. No obstante, los motociclistas deberán tener en cuenta que otros municipios pueden determinar lo contrario, siendo exigibles al pasar por su ejido urbano durante algún viaje por las rutas argentinas.