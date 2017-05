“Más de una vez pedí ayuda, pero nunca vinieron; ahora ya es tarde”

La madre del supuesto autor del crimen de Tamara Córdoba, habló con EL DIARIO y aseguró que “nunca vinieron a ayudarme, pese a que más de una vez pedí que lo hicieran”, porque Alan Barrios “se drogaba y era violento”

Casi a dos semanas de la detención de Alan Barrios, principal acusado de dar muerte a Tamara Alejandra Córdoba en un descampado de Villa Nueva durante la madrugada del penúltimo sábado del mes pasado, la madre del joven se preguntó: “Por qué no vinieron cuando les pedí que me ayudaran”, al tiempo que reveló que su hijo vivió múltiples y continuos episodios de violencia.

“No quiero que me metan en nada, sólo quiero que se aclare todo, porque ahora resulta que yo soy la culpable de todo”, expresó Berta Viviana Galíndez (50 años) a EL DIARIO, atribulada por lo que le toca vivir.

El reclamo

“Me han escrachado -sostuvo la progenitora de Barrios- incluso los padres de Tamara. Yo entiendo el dolor, pero es injusto porque yo misma pedí que me ayudaran, pero nadie lo hizo, nunca vinieron”.

En su reclamo, Galíndez refirió que entre los funcionarios a quienes les pidió ayuda fue “al fiscal (Francisco) Márquez y a otros, pero jamás vinieron”.

“El lunes (dos días después de la desaparición de la joven madre de una criatura de 2 años, a la postre hallada muerta e incinerada) recién me llamaron. ¿Para qué me llamaron?, ¿por qué no lo hicieron antes”, señaló la madre del principal involucrado.

“Quiero que quede claro que yo no lo defiendo”, expresó la mujer, en relación a su queja por lo que le sucedió a su hijo.

“Que ahora se encargue la Justicia -dijo y agregó- A mí no me metan en nada”.

Contexto violento

“Yo misma pedí que lo encerraran. Alan se drogaba, vivió mucha violencia. Por eso pedí que lo metieran preso”, apuntó, toda vez que si así lo hacían el joven de 21 años tal vez no se habría visto involucrado en el violento episodio ocurrido el 22 de abril pasado.

Berta aclaró que Alan y Tamara “no eran novios” y dio cuenta de que sólo eran hermanos de crianza.

A tal punto llegó el nivel de violencia que Galíndez reveló que “el domingo posterior (al asesinato de Tamara) él (Alan) intentó ahorcarme”, a la vez que refirió sobre otros ataques que tuvieron como protagonista a su hijo, ahora detenido en el cárcel Bouwer, en los alrededores de la ciudad de Córdoba.

Nada será como antes desde ahora. Una joven madre víctima de la violencia. Un hijo recluido bajo la sospecha de haberla provocado. Una madre que pidió hablar por EL DIARIO para dejar en claro que demandó ayuda, “pero nunca vinieron”.