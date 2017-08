Entrevista tras la difusión de las estadísticas en la ciudad

Maternidad a baja edad: Pérez Seggiaro pide fomentar diálogo sobre sexualidad

En el primer semestre se atendió a 10 embarazadas de entre 10 y 14 años. EL DIARIO dialogó con el ginecólogo jubilado Luis Pérez Seggiaro

Escribe Diego Bengoa

De nuestra Redacción

Quitándole dramatismo, pero instando a atender el tema y llamando a los adultos a tener diálogo con chicas y chicos, el reconocido médico jubilado Luis Pérez Seggiaro habló sobre las últimas estadísticas de embarazos en Villa María.

EL DIARIO publicó el viernes pasado que en el primer semestre de este 2017 se atendió a 10 embarazadas de entre 10 y 14 años. Son cifras oficiales del municipio, en base a los Centros de Atención Primaria de la Salud que dependen de la comuna. Ante esto, se entrevistó ayer a Pérez Seggiaro.

“En 2012 hice una estadística propia tomando datos del hospital y de la clínica donde trabajaba y correspondió a lo que dicen las estadísticas a nivel mundial: entre un 16% y un 20% de los partos son de madres adolescentes”, recordó el profesional, quien entendió a la adolescencia como el período que va de los 10 a los 19 años, dividido en tres etapas: 10 a 14, 14 a 16 y 16 a 19.

“No tengo estadísticas específicas, pero indudablemente el mayor porcentaje está entre 16 y 19 años”, apuntó.

En este sentido, explicó que “el cuerpo de la niña va tomando madurez a medida que avanza la adolescencia, es decir que cuanto más temprano es el embarazo mayores complicaciones se puede tener durante el mismo y el parto”.

Sostuvo que históricamente hubo madres adolescentes, ya desde tiempos remotos. “Yendo al tema bíblico, se considera que María tuvo a Jesús a los 13 o 14 años. No es algo nuevo que aparece ahora. Y depende también de la cultura. Nosotros trabajamos en una escuela de una comunidad mapuche, en el sur, y hace unos años me llamaron las maestras y directoras preocupadas por embarazos en la primaria. Cuando fuimos convocamos a una charla con madres y padres y ahí surgió que tuvieron a sus hijos entre los 13 y 14 años. Cuando llegaba cierta etapa de la vida, no tenían otra expectativa y quedaban embarazadas, pero en la charla las mamás dijeron que querían que sus hijas demoren un poquito la edad para ser madres, que primero terminaran la escuela”, contextualizó.

“La mujer adolescente embarazada no es algo de ahora, pero sí hubo un recrudecimiento en que sea a edad temprana”, señaló.

El entrevistado consideró que “no hay una sola causa” para que ocurra esto. “A mí me preocupa más otra cosa: ayer supimos de una chica de 14 años que su bebé tuvo una intoxicación por marihuana”, comentó en referencia al caso de Córdoba en que el niño tuvo problemas de salud a través de la leche materna, ante el consumo de su progenitora. Pérez Seggiaro advirtió que “se trata de transmitir valores y enseñanzas, pero los chicos piensan que no les va a pasar a nada, tal es así que se calcula que seis de cada 10 no se cuidan a la hora de las relaciones sexuales”.

Quedar embarazada a baja edad acarrea mayores riesgos, confirmó el especialista. Entre ellos citó la anemia y la hipertensión. No obstante, aclaró que “uno no sabe si son problemas de la edad o son cuestiones que acompañan a la adolescente embarazada, que muchas veces pertenece a familias que viven en barrios marginales, en donde la pobreza puede influenciar en que la anemia sea más frecuente si no hubiera una buena alimentación”.

Estos problemas de salud pueden trasladarse al bebé “y pueden ser muy severos los problemas en el hijo como consecuencia del déficit de nutrición por mala circulación placentaria”.

Cuando se le preguntó si a corta edad hay madurez emocional para decidir ser madre, Pérez Seggiaro observó que “un porcentaje alto se da como consecuencia de abusos, muchas veces dentro de las mismas familias”. Recordó un caso de 50 años atrás, que conoció mientras hacía la residencia en la Maternidad de Córdoba, adonde llegó una embarazada de 9 años, abusada por su papá y por su tío.

“Hay un porcentaje alto de violaciones. También hay un porcentaje alto de parejas que no son conscientes de que su vínculo terminará en un embarazo. Muchas veces, si han tenido una mala experiencia familiar, las chicas se aferran a ese embarazo como lo único que han tenido en la vida”, graficó.

-¿Hay una edad óptima para ser madre o padre?

-No solo está la parte física, sino el desarrollo psíquico y anímico necesario para dar contención al hijo.

-¿Se supone que mientras uno más grande es, más estable emocionalmente está?

-Teóricamente sí, pero no siempre se da así.

La embarazada adolescente se pregunta qué hacer, qué va a decir su padre, que dirá su madre, que hará su novio, quien por lo general se marchó cuando supo que la chica está embarazada. Es un problema social, ante el cual se puede ayudar. Hay que dar instrucción, fomentar el diálogo sobre sexualidad.

-¿Detecta un porcentaje alto de mamás solas?

-Sí. Hoy más que mal hay cosas que se están superando en la sociedad. Hasta no hace tanto, la chica que iba a la escuela dejaba de ir porque la expulsaban si el colegio era religioso o porque los padres de los compañeros hacían problemas. Hoy las compañeras hacen el acompañamiento y en el parto están todas ahí. Me parece interesante.

En el tramo final de la entrevista, el médico apuntó que actualmente una buena porción decide ser madre y padre después de los 30 años.