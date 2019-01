Mató diez alacranes en una semana

En el barrio Malvinas Argentinas

Un vecino se lo atribuye a los terrenos lindantes a su vivienda, que están en estado de abandono y donde también se tira basura. Reclama acción por parte del municipio

“Me levanté para ir a trabajar. Fui a la habitación de mi hija, que dormía, para saludarla, y encontré un alacrán en su almohada”, relató Marcos González en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas, donde en una semana encontró y mató diez especímenes de esta especie.

Vive en avenida Perazzolo al 267. Su casa está rodeada de terrenos baldíos en estado absoluto de abandono, sin mantenimiento y con yuyos que superan el 1,50 metro de altura. Son cinco lotes. Uno al lado y tres que colindan con la parte trasera de su casa. Todos en las mismas condiciones.

“Estos terrenos son los que dio la Municipalidad por el PASU II, hace ya unos cinco años. El tema es que de ahí en adelante nunca se les hizo mantenimiento a estos terrenos. Teóricamente, en el contrato figura que de no construir se tienen que mantener limpios”, comenzó a contar el vecino, quien aseguró que “esto siempre estuvo así”, en referencia a la cantidad de vegetación que hay. “Antes intentaba mantenerlos yo, pero se me hizo imposible porque es mucho y porque tengo que dedicarme a mi casa”, afirmó.

“El problema se hace más grave para esta época por el tema de los alacranes, esta semana ya maté diez”, sostuvo Marcos antes de ir al interior de su vivienda a buscar el frasco donde guarda el último capturado.

“A uno se lo saqué a 20 centímetros de la cabeza de mi nena. Los encuentro en todos lados, ya no sé qué hacer, no sé qué insecticida usar”, lamentó.

Consultado sobre si realizó reclamos sobre esto, enumeró: “Hice reclamos a la Municipalidad, me pasaron el número 147 para reclamar, pero no contesta nadie nunca. Logré dar con otro número en la Municipalidad, les pasé las fotos de los terrenos, de los alacranes, pero tampoco te dan una respuesta. Personalmente también fui a una oficina y tampoco me dan respuesta. Incluso tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los dueños de los terrenos. Se mandó un mensaje por esa vía también, pasamos contactos de gente que corta el pasto y cobra muy barato, y tampoco hacen nada”.

“Este es chiquito al lado de otros que he encontrado”, ilustró al mostrar el alacrán y subrayó que “además de mi hija, por acá está lleno de chicos que andan jugando todo el día, es un peligro; tenemos miedo, por ahora tuvimos suerte de que no hubo una picadura”.

El problema, además, se hace más importante porque hay vecinos que tiran basura en los terrenos. “Me he cansado de sacar basura porque al ver los terrenos en este estado, la gente pasa y tira, sobre todo después de que pasaron 20 días sin recolección”.

“Sé que la Municipalidad tiene el poder de exigirle al vecino que corte el pasto, que desmalece. Sé que incluso se puede meter en el terreno a cortar y después hacerle multa, entonces si no lo hacen acá, es porque no quieren”, advirtió el vecino.

Finalmente, Marcos aseguró que “días atrás, llegaron máquinas de la Municipalidad, se metieron en un terreno, comenzaron a desmalezar, pero lo dejaron a la mitad; era fin de semana, dicen que el terreno es de una hija de un funcionario”.