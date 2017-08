Federal B - Alumni

Mattea espera “un partido fundamental” en la Placita

El entrenador de Alumni dijo que el duelo ante el último, Banda Norte de Río Cuarto, “será bisagra” para dejar de pensar en los puestos del fondo. Además, confirmó que ya no podrá contar con Juan Aimar

El entrenador de Alumni, Hugo Mattea, apuntó que el partido ante Banda Norte de Río Cuarto será “bisagra” y “fundamental” para el equipo, al tiempo que recalcó que ya no cuenta con el volante Juan Aimar, cuya habilitación se complicó definitivamente.

El conjunto fortinero marcha penúltimo en la Zona C, Zona Centro, del Torneo Federal B, y jugará el próximo domingo, a las 16 y en Plaza Ocampo, frente al último, por lo que se tratará de un duelo que puede marcar su futuro inmediato.

“Es fundamental, para nosotros, es un partido bisagra”, expresó Mattea, para luego remarcar que “hay que tratar de salir de esa preocupación de vernos en los últimos puestos, aunque todo depende de nosotros”.

En ese aspecto, en cuanto al equipo que formará para el domingo, el técnico repasó que lo más complicado son las bajas.

“Depetris ya venía con lesión, Rossini y Bardín no pudieron entrenar la primera semana por tener contracturas, después Peñaloza tuvo un golpe en la rodilla y Flordelmundo en el empeine… No pudieron hacer una semana normal y es una lástima porque tenemos un plantel corto, de 17 jugadores; no es lo ideal”, comentó el entrenador.

No obstante, indicó que “se trabajó bien, jugando un partido entre nosotros el sábado”.

“Vamos sumando minutos, cargas, probando otras cosas y, en ese sentido, fue buena la semana”, agregó.

Por otra parte, Mattea indicó que “hay puntos importantes donde tenemos que hacer hincapié: uno es el tema de las expulsiones, ya que venimos de tres partidos jugando mucho tiempo con un hombre de menos; y otro es que no nos conviertan y tratar de convertir, ya que tenemos pocos goles a favor, entonces tenemos que tratar de cerrarnos un poquito más y ver si se abre el arco contrario porque no se nos está dando el gol”.

Sin Aimar

La historia de Juan Aimar cerró sus puertas. El volante playosense no fue habilitado y todos los cañones apuntan a la dirigencia de Alumni, por un trámite que no se hizo o que se hizo mal.

“Prefiero no tocar el tema Aimar, lo pueden hablar con los dirigentes. De mi parte ya no lo cuento más porque hablé con el jugador”, tiró Mattea, en diálogo con Uniteve Noticias.

El pase de Aimar se había complicado, en principio, porque el pedido habría entrado fuera de término de acuerdo al Consejo Federal; no obstante, tampoco devolvió a tiempo la solicitud la Federación Boliviana de fútbol.

Entre tire y afloje, los tiempos caducaron y Aimar se quedó en “pampa y la vía”, muy molesto.