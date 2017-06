Mattea trabajó con 16 jugadores, entre ellos Pittinari y Martellotto

Los dos primeros refuerzos fortineros se movieron a la par de un reducido plantel y hablaron con El Diario sobre los motivos que los llevaron a aceptar el desafío de vestir la casaca albirroja

Tarde pero al fin, Alumni de Villa María puso primera en su preparación de cara a la próxima edición del Torneo Federal B, que dará inicio el 9 de julio.

Lo hizo bajo las órdenes del flamante entrenador Hugo Mattea, quien dirigió la primera práctica con un reducido plantel conformado por apenas 16 futbolistas, entre los que se encontraban dos de los tres refuerzos confirmados hasta el momento, los mediocampistas Agustín Pittinari y Agustín Martellotto, mientras que para hoy se aguarda el arribo de Emanuel Ercoli y de algún otro nombre que se pudiera haber confirmado en las últimas horas de la jornada de ayer.

Apenas pasadas las 16, Mattea se presentó, junto a su preparador físico Fernando Yabalé, ante el plantel en una de las canchas auxiliares del predio Mauro Rosales.

Luego de una breve charla, la primera actividad fue un “loco” que se extendió durante aproximadamente 10 minutos.

Posteriormente, por un lapso de aproximadamente 20 minutos, Yabalé coordinó tareas de elongación, para dar paso a los trabajos con pelota y en espacios reducidos que se desarrollaron durante más de una hora, con diferentes modalidades, y en los que Mattea dio permanentemente indicaciones.

Finalmente, los jugadores realizaron trabajos regenerativos luego de la fuerte exigencia del entrenamiento y fueron liberados.

Finalizada la práctica, EL DIARIO dialogó con las dos incorporaciones que participaron de la práctica, Agustín Pittinari y Agustín Martellotto.

“Una linda oportunidad”

En primer lugar, Pittinari contó: “Venía jugando en la Liga Cordobesa y para mí fue una oportunidad muy importante la posibilidad de subir dos categorías”.

“Vengo de jugar el Federal C en Atlético Carlos Paz y no se pudo lograr el ascenso, así que ésta es para mí una linda oportunidad para competir en una categoría superior”, aseguró.

A la vez sostuvo: “Conozco a Hugo Mattea y a Fernando Yabalé, a quienes tuve en Belgrano. Trataremos de trabajar con intensidad, sabemos que no hay mucho tiempo, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para afrontar el primer encuentro”.

“Soy un volante central al que le gusta ser ordenado, jugar simple y tratar de estar siempre bien ordenado. Ultimamente soy una mezcla de estilos de juego y de quite. Ya no se trata de hacer una sola cosa, sino de incorporar más”, se describió y añadió: “He jugado solo o con un doble cinco y me siento cómodo de cualquier forma. De la manera que lo disponga el entrenador nos vamos a adaptar a eso”.

Por último, dijo: “Sabemos que quedan pocos días de preparación, por lo que trataremos de adaptarnos lo más rápido posible al equipo y a los nuevos compañeros, siempre intentando trabajar duro, físicamente y con la pelota”.

“Un DT muy disciplinado y muy trabajador”

Por su parte, Martellotto sostuvo: “Estaba sin club y me llamó Hugo (Mattea), un entrenador al que conozco. Además ya enfrenté a Alumni y me gustó su idea de juego”.

“Este es para mí un desafío, así que trataré de aprovechar que el entrenador se interesó en mí para dar lo mejor. Mattea es muy disciplinado, le gusta la sinceridad, al igual que a nosotros los jugadores, y es muy trabajador, que es una de las cosas que más me gustan de él”, opinó.

Al mismo tiempo, relató: “Soy un volante con características ofensivas, aunque no tengo problemas en sacrificarme en retroceder para meter y luchar. He jugado en muchos puestos, mediapunta, enganche, volante por afuera o volante interior, pero me gusta más jugar libre”.

“Nos queda poco tiempo de trabajo, por lo que debemos tener la mejor predisposición y prepararnos pensando en lo que viene, con muchas ganas de afrontar el torneo”, concluyó.