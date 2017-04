“Me dijeron en Buenos Aires que Capitani está frenando las cosas”

Natalio Graglia cargó duramente contra el legislador provincial, con quien había pautado una reunión hace 15 días “pero no fue”. Además, apuntó contra el concejal Ignacio Tagni: “No sabe dónde está parado”

El intendente de Villa Nueva lanzó duras declaraciones contra dos referentes locales y regionales de Cambiemos, como son el legislador provincial del PRO, Darío Capitani y el concejal y excandidato a intendente Ignacio Tagni.

Ante algunos cuestionamientos sobre su gestión, Natalio Graglia fue tajante al afirmar que “están faltando a la verdad”, y dio a conocer una controversial versión que dice que le llegó a sus oídos y que, según él, explican el porqué de las demoras en las gestiones: “Es difícil de probar, pero son esos rumores de pasillo donde me asombraba hace 15 días atrás cuando estuve en Buenos Aires y me decían que hay un tal Capitani que está frenando las cosas en Villa Nueva”.

El intendente recordó que “en un primer momento de la gestión nos juntamos con él (Capitani) para transmitirle que queríamos trabajar a la par para poder conseguir más cosas para la ciudad” porque “nunca fui de los que se quieren llevarse todos los laureles porque lo bueno es que consigan cosas para la ciudad y de esa manera empecé mi gestión, con diálogo abiertamente para todos los espacios políticos y creo que está a las claras lo que hemos ido desarrollando con el Gobierno provincial, que no fue así con la Nación”.

“Nos clavó el visto”

El jefe del Ejecutivo dijo que resolvió comunicarse con el legislador, pero no todo salió como esperaba. “Le pedí una reunión, dijo que sí, pusimos fecha y hora, y todavía lo estamos esperando. El sabe de los proyectos que tenemos con Nación y nunca movió un dedo como legislador y como referente del PRO en el Departamento”, planteó.

“Sabe que estoy superabierto al diálogo porque yo fui el día y la hora indicada a la reunión, pero ni siquiera nos contestó el teléfono, es tan simple porque el WhatsApp te expone muchísimo y él los mensajes los recibió y los vio, es decir, nos clavó el visto”, relató.

En ese sentido, Graglia anunció que “esta conferencia la voy a utilizar como medio de partida para exponer que faltan a la verdad y desmienten los contactos que uno tuvo con él”.

“Voy a empezar un camino de trabajo en conjunto con Capitani y lo comprometo que gestionemos juntos la pavimentación del barrio Florida, la etapa 2”, subrayó y añadió: “Dicho sea de paso hemos generado un nuevo expediente de pago que se generó en 2016, lo que habla que hubo gestión. Hoy la Secretaría de Vivienda de Nación lleva un 30% de presupuesto ejecutado, y mi certificado fue generado en noviembre de 2016 pero no se ha movido, por lo que claramente hay una intención de no pago”.

Ante esto, consideró que “no me queda más que creer esa versión aunque a uno le cueste entender que haya personas que maniobren de esta manera”.

También adelantó que “todo el resumen de obra que tenemos de la ciudad se lo voy a presentar por mesa de entrada en la Legislatura de la provincia para tener de acá a fin de año un balance para ver en qué se avanzó y en qué no”.

“De acá a fin de año nos sentaremos a hacer un balance para ver cuál fue el trabajo de Capitani para la ciudad y evaluaremos, ojalá Capitani me tape la boca y a fines de año estemos inaugurando obras”, deseó Graglia.

El intendente siguió enumerando obras tramitadas en Nación y que no se cumplimentaron. “Después también tenemos la obra de pavimentación de Los Olmos de la que nos deben más de 6,5 millones de pesos. En abril de 2016 después de varias insistencias, y tengo los mensajes de WhatsApp que le mandé al director de Vialidad Nacional, nos prometieron que iban a hacer un pago y no se cumplió”, aclaró y remarcó que “estoy pidiendo el pago y la continuidad de la obra”.

“Uno cuando va a Nación encuentra buena predisposición de funcionarios de segunda y tercera línea, el tema es que después eso no se concreta. La no concreción se debe de manos negras que trabajan en contra de lo que uno gestiona”, lanzó contra Capitani.

“Estamos pidiendo cuestiones que están firmadas, convenios realizados, y no se está respetando. Ni siquiera estamos pidiendo obras nuevas, que si vamos a eso, hemos presentado un proyecto de viviendas en el exedificio de la Pablo VI donde ellos han tomado intervención diciéndole a la gente que era mejor que no se fuera de un edificio que se está por derrumbar”, repasó.

Sobre esto, contó que “ese trámite está presentado en Nación y desde agosto de 2016 que se encuentra en el área de coordinación del programa Techo Digno”.

“Quiero que se comprometan porque después estos mismos personajes son los que van a salir a caminar la calle a decirle a la gente que se hizo y qué no se hizo en la ciudad. Entonces que se pongan en la función que se tengan que poner, no hay que prometer para un futuro, hoy es tiempo de hacer y tienen los mecanismos y herramientas para hacerlo porque son Gobierno nacional”, reclamó a los referentes de Cambiemos.

Sobre Tagni: “No sabe dónde está parado”

Graglia no ahorró críticas tampoco contra el concejal de Juntos por Villa Nueva, Ignacio Tagni. “Habla de gestión, puntualmente Tagni creo que no conoce ni dónde está el Obelisco”, criticó y rememoró que “hace un año atrás reunieron a los clubes de la ciudad para prometerles un subsidio que todavía no lograron que llegara; estamos hablando de un subsidio, algo más simple que eso no debe haber”.

También punzó al excandidato a intendente al decir que “no sabe dónde está parado”. “Díganme cuál es la gestión de Tagni en Villa Nueva, qué trajo el PRO para Villa Nueva. Hoy es el momento de hacer, que haga entonces”, agregó.

Finalmente, Graglia sostuvo que “Tagni va al Concejo dos horas antes y se entera lo que hay para votar; y a veces hasta ha salido del recnito para ver lo que tiene que votar”.