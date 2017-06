Médico en huelga de hambre por reintegro tras delicada operación

Carlos “Pecas” Soriano está jubilado y le reclama 85.000 pesos a Apross por una cirugía en la que tuvieron que extirparle el ojo derecho a raíz de una grave infección que pudo costarle la vida. La entidad gubernamental rechaza el pedido

Un reconocido médico y poeta de la ciudad de Córdoba cumple hoy 10 días de huelga de hambre frente a la sede de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), a la que le reclama un reintegro de 85.000 pesos por un tratamiento “de urgencia” que debió realizarse cuando corría riesgo su vida y por el cual debió implantarse una prótesis en su ojo derecho, que debieron extirparle.

Se trata de Carlos Alberto “Pecas” Soriano (64), quien el 6 de diciembre del año pasado y luego de peregrinar por distintas clínicas que tuvieran los servicios de Apross, logró que lo intervinieran quirúrgicamente. Tuvieron que eviscerarle el ojo ya que la infección que tenía en la córnea estaba a punto de pasar al cerebro y podía producirle la muerte.

Soriano, conocido en la comunidad médica cordobesa por su intensa labor como especialista en emergentología, además de ser profesor de Bioética en la UNC y haber estado -durante años- a cargo de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Urgencias de la capital provincial, hace especial hincapié en que Apross “no es una obra social” y que quienes la manejan “confunden a los afiliados que aportaron durante años y hoy tienen graves problemas” en la cobertura médica.

“Yo reclamo ante este organismo lo que me corresponde, y en mi reclamo van los de otros tantos afiliados que siempre encuentran ‘peros’ y escollos a la hora de que les reconozcan sus justos derechos”, enfatiza el profesional.

Gravísima infección

En octubre de 2016, Soriano sufrió una gravísima infección por un parásito llamado acanthamoeba, que le atacó la córnea, la dañó y con el tiempo fue pasando capas.

“El dolor era enloquecedor”, relató Soriano al ser entrevistado por el diario Página/12 en su lugar de acampe, el sábado pasado. “Era como si me clavaran un cuchillo en el globo ocular y otro en la cabeza. Ese parásito se encuentra en el aire, el agua, en todos lados. Yo usaba lentes de contacto y es una puerta de ingreso. No lo dicen, pero quienes los usan tienen un 20% más de posibilidades de infectarse”, añadió.

El reclamo de “Pecas” (como se lo conoce en Córdoba) arrancó con una carta abierta dirigida al titular de Apross que publicó en su muro de Facebook y que reprodujeron varios medios de prensa capitalinos: “Señor contador (Raúl) Gigena, la verdad es que no me es grato dirigirme a usted en estas circunstancias. Ya lo decía Kant hace más de dos siglos: ‘Los hombres tienen dignidad y no precio’, y me parece indigno que un ser humano se dirija a otro para rogarle le reconozcan un derecho universal, como es la salud”.

Luego de la infección, pasó momentos muy difíciles: “Tuve que realizar tratamientos muy costosos en Buenos Aires y varias cirugías”, contó a Radio Universidad de Córdoba.

Sin poder dormir, recurrió a un prestador de Apross, que es administrada por el Gobierno de la Provincia, aunque “por la urgencia” y no tener su espacio preparado, la cirugía se realizó en un sanatorio privado, sin cobertura.

Actualmente lleva dos meses sin dolor, pero cobrar parte de los 150 mil pesos que gastó es su otra “enfermedad”.

“Tengo todo documentado. La cirugía fue de urgencia, me sacaron el globo ocular porque tenía riesgo de sufrir cerebritos y mi vida corría peligro”, afirmó ayer Soriano en plena protesta, que lleva a cabo desde el lunes de la semana pasada frente a la sede de Apross, ubicada en Marcelo T. de Alvear 758 de la capital provincial.

Qué dicen desde Apross

Desde la Administración Provincial del Seguro de Salud salieron a responderle a “Pecas” Soriano y, a través de un comunicado, la entidad señaló que el reclamo no tiene validez, ya que “la operación quirúrgica fue hecha por otro profesional”, el que “no es prestador”.

En tal sentido, afirman que no pueden “aprobar conductas que rozan la ilegalidad” y tampoco “disponer de los fondos de sus afiliados sin la debida legalidad”.

El texto hizo mención además a la documentación presentada por “Pecas”, remarcando que tiene “la pretensión de cobrar por un tratamiento realizado en forma particular, utilizando para ello recibos falsos de otro facultativo”.