Melanoma, una epidemia mundial que es evitable

Para concienciar sobre la importancia de cuidar la piel durante la exposición solar, cada 23 de mayo tiene lugar el Día Mundial del Melanoma, un agresivo tipo de cáncer que se puede prevenir. Aprende a diferenciarlo de un lunar

Cada año se diagnostican en el mundo 160 mil casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo y que representa el 1,5% del total de los tumores que sufren tanto hombres como mujeres, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En los últimos años ha crecido el número de afectados por el melanoma y debido a ello la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha comenzado a considerarlo una epidemia mundial.

Los expertos recomiendan adquirir siempre productos de fotoprotección avalados y de garantía y no reutilizarlos de un año para otro, pues su efecto se reduce.

Hay que destacar que el 80% de los casos de este tipo de cáncer de piel se puede prevenir con unas pautas de protección durante la exposición solar, según la AEDV. Para concienciar sobre la importancia de los hábitos saludables de fotoprotección, cada 23 de mayo tiene lugar el Día Mundial del Melanoma. En esta jornada también se proporciona información sobre la prevención secundaria, es decir, sobre cómo se puede identificar de manera precoz un tumor, algo clave para la evolución de la enfermedad, pues las tasas de curación si se detecta a tiempo son de un 90%.

Cuidados de la piel en la exposición solar

Hay que recordar que este tipo de cáncer de piel afecta por igual a mujeres y a hombres y puede aparecer a cualquier edad, aunque la mayoría se diagnostica entre los 40 y los 70 años. Llama la atención que aproximadamente el 81% de los casos de melanoma se da en países desarrollados, los cuales tienen medios e información para poder protegerse del sol. Esto ocurre porque no se tiene el suficiente cuidado en la exposición solar y en muchas ocasiones no se le da la importancia que en realidad tiene.

Para saber cómo debemos proteger la piel antes y durante la exposición al sol hemos consultado a José Carlos Moreno, miembro de la AEDV. Según nos ha contado, lo más importante es conocer bien el tipo de piel que tenemos y cómo reacciona a la luz ultravioleta. También hay que estar alerta y realizarse más controles de la piel si se tienen antecedentes de melanoma en la familia o gran cantidad de lunares en el cuerpo.

Para evitar el riesgo de melanoma se debe utilizar una crema con un factor de protección solar de al menos 30. Si se tiene una piel blanca que tiende a quemarse hay que optar por un fotoprotector de 50 o más. Estos productos se deben aplicar al menos 30 minutos antes de la exposición al sol y no solo cuando se vaya a pasar un buen rato en la playa o piscina, sino también antes de los paseos y de realizar actividades deportivas al aire libre. No hay que olvidar volver a aplicárselo cada dos horas para que dure el efecto protector.

Otra de las advertencias de Moreno es que se adquieran siempre productos avalados y de garantía y no reutilizarlos de un año para otro, pues su efecto se reduce. Los niños menores de 3 años no deben ser expuestos directamente al sol porque tienen el sistema defensivo en formación y la piel muy sensible. El uso de cabinas de bronceado está desaconsejado, pues aquellos que las han utilizado más de 10 veces a lo largo de su vida tienen un 34% más de riesgo de desarrollar cáncer de piel, según el Instituto de Dermatología Integral.

Cómo diferenciar un lunar de un melanoma: método “ABCDE”

El segundo paso para hacer una buena prevención frente a este tipo de cáncer es observar nuestra piel de manera habitual para poder así percatarnos de cualquier cambio de tamaño o aspecto en un lunar o de la aparición de otros nuevos; de esta manera podremos detectar de manera precoz un melanoma. Estos son los aspectos en los que tienes que fijarte y por cuya primera letra se han denominado el método “ABCDE”:

Asimetría: los lunares benignos son simétricos, es decir, si se dividiese a la mitad, las dos partes serían iguales. Los melanomas son irregulares en su forma.

Bordes: los bordes de los melanomas son irregulares y algo borrosos, mientras que los de los lunares están bien definidos.

Colores: los lunares están formados por un solo color, que suele ser marrón. Sin embargo, los melanomas tienen varios colores.

Diámetro: si el lunar mide más de seis milímetros, puede tratarse de melanoma; acude a tu dermatólogo.

Evolución: hay que estar pendiente de los lunares, si presentan cambios, es el momento de acudir al médico para realizarse una dermatoscopía digital y descartar un posible melanoma.