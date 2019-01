Mendieta Báez, en Nueva York

Boxeo

El boxeador villamariense Lucas Mendieta Báez (radicado en Catamarca) peleará esta noche en Estados Unidos ante el anfitrión Anthony Russel en una velada que se realizará en el Barcley Center de Nueva York.

En la previa de la anhelada pelea, Báez, que combatirá a diez rounds y en la categoría 53,500 kg, expresó en Ring Catamarca que “tuve un 2018 bueno y ahora volveré a pelear en un ámbito donde todo es difícil, perdí recientemente pero no combatiendo en mi categoría”.

También resaltó que “llego bien entrenado, me siento fuerte y estoy seguro que en esta oportunidad todo será distinto ya que combatiré en mi categoría, tengo mucha confianza en mis condiciones y el mundo me estará mirando”.

Seguidamente se refirió a su rival: “Observé con mi entrenador Piri Bazán su última pelea, que ganó por nocaut, pero tiene varias falencias. No saldré a pelearlo de entrada, lo estudiaré, aunque si quiere el tome y traiga me prenderé”.

“Todo esto me encanta, no habrá problemas, estoy muy bien entrenado y me llevaré la victoria” agregó y cerró agradeciendo “el apoyo de toda la gente de su gimnasio y, especialmente, de mi esposa Jennifer”.

En la velada de notable nivel, que dará comienzo a las 22 de nuestro país, también tendrá como protagonistas a Keith Turman, Posesito López, Jacob Landon y Marc Duncan, entre otros.