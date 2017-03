“Menos competitivos y más competentes”

Fue el notable mensaje -y pedido- que brindó Abel Volta, el primer presidente de una liga de baby que este año celebra su 40º aniversario y en el marco del acto inaugural del Torneo Apertura que se realizó ayer por la tarde en cancha del Industrial

Bajo un sol pleno que ofreció un verano que ya está en su cuenta regresiva, la Liga Villamariense de Baby Fútbol inauguró ayer el Torneo Apertura, lo que fue su punta de lanza para lo que será una serie de eventos en el marco de una temporada especial: los 40 años.

Mucho fue el camino recorrido desde aquel grupo minúsculo que se propuso realizar un certamen organizado hace cuatro décadas a esta actualidad de 23 clubes. Pero también es muchísimo lo que se debe transitar en el marco de un fútbol infantil que urge de capacitación, aprendizaje constante y proyecto social-deportivo sustentable en el marco de una vorágine inusitada y en el que sólo vale lo inmediato.

Por lo que, poner la pelota al piso, potenciar los recursos para integrar y contener en todos los sentidos a los niños, además repasar los orígenes y escuchar a los referentes, son aspectos muy positivos que se palparon ayer, en el acto inaugural que tuvo lugar en la cancha de Barrio Industrial, que además reconoció a su histórico delegado, Sergio Córdoba, cuyo nombre lleva la tribuna ubicada detrás del arco que da a las vías.

Entonces, en relación al 40º aniversario, en el acto estuvieron tres de los pioneros que pusieron la piedra angular para que está aventura hoy tenga vida plena, con más de 20 clubes de la ciudad y la región y la participación de 1.100 jugadores, una cifra impresionante. Hablamos de Abel Volta (primer presidente), Miguel Martino (primer vice) y Jorge Alamo, todos integrantes de la primera Comisión Directiva.

Del evento de presentación, que contó con la conducción de Gustavo Caroni, participaron la mayoría de los clubes del baby realizando un desfile ceremonial y, junto a ellos, estuvo la Comisión Directiva que encabeza Diego Bencivenga, integrantes del tribunal de penas, directivos del club anfitrión y de los referís que dirigen el torneo.

Además, el acto contó con el acompañamiento de autoridades municipales, como el intendente Martín Gill; el titular del Ente Deporte y Turismo, Marcos Bovo; el concejal Mauro Beltrami y el director de Deportes, Fernando Badrán; y también hubo representación de AFUCO.

El mensaje de Volta

Después de una breve presentación prosiguieron las pronunciaciones de Bencivenga y Gill y, como cierre, también dejó interesantísimas frases Abel Volta, quien brindó palabras qué vale la pena repasar, día a día.

“El Loco”, que impulsó a varios de los clubes más destacados de la actualidad y brindó una enseñanza “de por vida” a muchísimos jugadores de nuestro fútbol, en un principio hizo referencia a los orígenes: “Lamentablemente somos muy poquitos los sobrevivientes de aquella época; como bien dijeron, fue un sueño que no sé si se equipara a la actualidad, pero es bastante parecido”.

Destacó que lo “satisface muchísimo que a partir de seis equipos de baby, porque ni siquiera eran clubes cuando todo comenzó, haya tomado la dimensión actual”.

“Escuchar la planificación que están haciendo con respecto al conocimiento y el apoyo a los clubes, padres, del municipio, es realmente muy satisfactorio”, agregó.

A continuación, dejó un claro como contundente mensaje: “Me gustaría dejarles un pedido; primero, no olviden ni dejen de lado a los chicos. Ellos están en una edad formativa socialmente y aprendiendo a compartir, por lo tanto hay que ser muy tolerantes y ser muy precisos en los parámetros que se le ponen”.

“Y, sobretodo, me gustaría pedirles a los papás, técnicos y dirigentes que traten de ser menos competitivos y ser más competentes”, sostuvo y redondeó “nunca hagan lo que hacen muchos centros deportivos, donde toman a los chicos como si fueran adultos en tamaño pequeños; es decir, no le transmitan ni le hagan hacer cosas que no están en capacidad intelectual ni física de realizar”.

Sin dudas, palabras que, en el marco del fútbol infantil, deberían ubicarse entre las líneas principales y fundamentales en cada uno de los que trabajan día a día en los clubes que componen el fútbol infantil y juvenil.

Gill: “El deporte es un derecho de todos”

En su discurso, Gill destacó el crecimiento constante que tuvo la Liga de Baby a través de su historia e indicó que “apenas seis clubes empezaron a abonar la tierra y hoy, después de 40 años, esa semilla que plantaron hoy ha dado muchos frutos”, haciendo referencia al número actual de equipos y el millar de chicos que participa del torneo de fútbol infantil.

El mandatario, además, hizo referencia a una particularidad de los clubes de baby y manifestó que “el barrio, la calle, el campito, es el antecedente para que nazca el club. Es donde los chicos se juntan a generar un espacio de juego y deporte. Así seguramente nació este club, Barrio Industrial, en el corazón de uno de los barrios más populares de la ciudad; y también fue para San Lorenzo de Las Playas, El Santo -que volvió a tener un predio y nueva casa- o el club del barrio San Nicolás”.

Haciendo uso de los anuncios que expresó Bencivenga (ver aparte), el jefe comunal expresó: “Festejamos la posibilidad de cumplir 40 años creciendo, desarrollándose y teniendo una liga que está pensando seriamente en capacitar, en generar mayor seguridad para los clubes y fundamentalmente en brindar un servicio mayor para cada chico que juega en el baby”.

Y, como cierre, hizo hincapié en que el deporte es una de las prioridades, y que practicarlo “tiene que ser un derecho para todos y no sólo para algunos”.

“Para nosotros la prioridad es que los chicos tengan dos posibilidades, que son a su vez dos derechos: el derecho a educarse y a estar en la escuela, que es el lugar natural de nuestros chicos, y el derecho a practicar un deporte. El deporte no puede ser atributo de algunos, tiene que ser un elemento formativo de todos”.

Diego Bencivenga: “Trabajaremos fuertemente en la capacitación”

El actual titular de la Liga de Baby Diego Bencivenga (foto) dejó en claro que la “capacitación” y “contención” son los principales objetivos trazados para la temporada que quedó inaugurada ayer en cancha del Industrial.

Así lo expresó después de los agradecimientos y reconocimientos a los pioneros presentes en el acto inaugural, como Volta, Martino y Alamo, y expresó que “en esa época, realmente había que ser un visionario para sentarse y ponerse a pensar en la creación de una institución que, actualmente, alberga a todos los niños de la ciudad y gran parte de la región”.

A continuación, describió las metas que se propuso la Comisión Directiva que preside en el transcurso del año; en ese sentido, y haciendo referencia a la premiación que recibió nuestra localidad como “ciudad del aprendizaje” por parte de la Unesco, explicó que el foco está puesto principalmente “en la capacitación” en todos los estamentos del baby fútbol.

Por lo que, detalló: “Empezamos, días atrás, con un curso de RCP y primeros auxilios, y desde ahora vamos a trabajar fuertemente en la capacitación para los dirigentes, técnicos e inclusive los árbitros”.

También habló sobre otros temas relativos a la competencia y contó que “el baby tiene 1.185 chicos asegurados, pero no nos quedamos en eso, sino que los clubes saben que pueden asegurar también a los promocionales y escuelitas, y cada institución a partir de hoy tiene un seguro de responsabilidad social”.

A su vez, informó que la gran mayoría de los chicos tienen realizados los EMMAC y aclaró que “todos los delegados de los clubes saben que si hay chicos cuyos papás no pueden solventar el estudio médico, se los pueden hacer gratis para que así la parte económica no sea un impedimento para realizarse el estudio médico”.

Luego hizo referencia en una serie de eventos en conmemoración de los 40 años en pos de buscar un evento “que abarque a todos”, y, por último, les pidió a los clubes que “sigan cumpliendo con su función social, que es el papel más importante que tiene el baby fútbol”.

“Queremos trabajar mancomunadamente entre municipio, Liga y clubes para el bien de todos los chicos; las puertas de la Liga están abiertas para todos”, finalizó.