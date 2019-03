Mestre: “Soy candidato y voy a ser gobernador de la provincia”

El intendente de Córdoba visitó la sede de la UCR acompañado por su compañero de fórmula

En el marco de sus visitas en campaña, el dirigente se mostró en la ciudad acompañado por Carlos Briner, intendente de la localidad de Bell Ville y compañero en la fórmula que enfrentará a Negri y Baldassi en internas el próximo 17 de marzo

Durante el mediodía de ayer el candidato a gobernador Ramón Mestre visitó la sede del local del partido radical.

El, actualmente en su cargo de intendente de Córdoba capital, se mostró junto a su compañero de fórmula Carlos Briner, que ocupa el principal cargo ejecutivo en Bell Ville. La dupla enfrentará a Mario Negri y a Héctor Baldassi en la interna que mantendrá Cambiemos el próximo 17 de marzo en búsqueda del representante definitivo para las elecciones generales de la provincia.

En el icónico edificio de la Unión Cívica Radical (UCR) ubicado sobre calle Tucumán 1086, el dirigente político dialogó con los medios de comunicación y animó a la gente a sumarse definiendo que es “muy importante la participación, que la gente lleve adelante la posibilidad más legítima que uno tiene en democracia que es sufragar y elegir los candidatos, no que nos imponga ningún dedo”, en clara alusión a sus próximos competidores.

La visita de Mestre se dio en el marco de diferentes recorridos que viene haciendo a través de la provincia.

Respecto a su actividad durante estos momentos, destacó (siempre secundado por su candidato a vicegobernador) que “estamos concentrados en visitar a nuestros conciudadanos y en trabajar para llevar propuestas”.

La fórmula

Mencionada la decisión de no resignarse e ir como candidato reconoció que están dentro de Cambiemos y “tenemos que fortalecerlo desde la identidad del radicalismo”.

Definiendo su lista destacó que conformó la dupla con el actual intendente de Bell Ville a quien definió como “un excelente gestor” y ellos de manera conjunta conjugan “experiencia de gestión, juventud y renovación; que es en definitiva lo que la gente está pidiendo”.

Referido a la interna venidera destacó: “Competimos con Mario (Negri) de manera circunstancial”. Pero de igual modo afirmó que se enfrentarán a una estructura política que “fue armada en Balcarce 50, en la ciudad de Buenos Aires (haciendo alusión a la Casa Rosada)”. Diferenciándose, denotó que ellos, en cuanto a su propuesta: “La hemos armado acá porque somos de acá y queremos que nuestra gente acá nos vote”.

Críticas al Gobierno provincial

Mestre, al ser consultado por su posicionamiento, afirmó que está concentrado en llevar propuestas “para poder entender que aquí lo que tenemos que hacer es vencer a Unión por Córdoba”. Asegurando que dicha fuerza política “hace 20 años que está al frente del Gobierno y que, evidentemente, fracasan en cuestiones básicas, pero también en cuestiones fundamentales”.

Siempre punzante con la dirigencia que está al poder, sostuvo que escuchó “con cercanía a los vecinos y apareció la necesidad de cuestiones básicas”. Entre ellas enumeró “no encontrar en los hospitales insumos médicos o que esté en condiciones el equipamiento con el que tienen que contar los principales nosocomios regionales de la provincia”.

Acentuando su crítica, también declaró que “es difícil encontrar un banco en una escuela y que “la calidad educativa es bajísima”.

Pero los dardos no terminaron. También hizo referencia a la inseguridad y la polémica del “narcoescándalo” en donde acusó a los gobernantes de turno de haber tardado “tres semanas en dar una respuesta” sobre lo ocurrido en Río Cuarto”.

A su vez, respecto a las finanzas, subrayó que “la Provincia tiene los impuestos más caros que hay en el país y la pésima prestación de servicio de energía eléctrica que brinda EPEC, donde son absolutamente responsables desde el Gobierno provincial por la falta de inversiones.

Internas

Con una perspectiva analítica a la fecha de elecciones dentro del partido, Mestre valoró que “es muy importante que desde Cambiemos superemos esta instancia que tiene que ver con la selección de los candidatos con mucha altura, con mucho respeto. No me van a encontrar tirando una mano debajo de la cintura, sino todo lo contrario. Vamos a discutir y debatir por política para resolverle los problemas a la gente”.

En ese mismo tono, no dudó en afirmar: “Nos preparamos para competir y ganar la elección general”. Reafirmando ello, anteriormente durante la charla, ya había asegurado: “Soy candidato y voy a ser gobernador de la provincia de Córdoba”.

Trascendidos

Durante las últimas horas habían girado versiones de que el Correo Argentino no se haría cargo de la logística o hasta de una posible impugnación de listas. Al ser consultado por ello, el candidato aseguró no estar al tanto de dichas problemáticas y que son “todas cuestiones de la Junta Electoral”.

Descartando categóricamente que existe una dificultad para la competencia en las urnas partidarias, el intendente cordobés recalcó: “Nos hemos cansado de hacer internas en el radicalismo y nunca hemos necesitado logística de ningún tipo privada. Y en este caso no es solamente el radicalismo: participa también el Frente Cívico y el PRO, somos tres partidos, ¿cómo no vamos a poder hacer una elección? Evidentemente, si alguno pretende imponer argumentos yo tengo que pensar, como otros dirigentes que ya se han expresado, tal vez no tienen ganas de que se realice la interna”, expresó.

Por último, en esta decisión de disentir con la perspectiva marcada a nivel nacional, el aspirante a la Gobernación explicó que “no se trata de una cuestión de Córdoba o el interior”. Sosteniendo que cree “que las acciones de la mesa nacional y de algunos funcionarios en nombre del PRO, cuando me hablaron para tratar de que decline mi candidatura, tenían que ver con una posición que los cordobeses no estamos dispuestos a tolerar”.

A la espera de dar “el batacazo” (según sus expresiones), el encuentro con la militancia se llevó adelante, hasta su finalización, en comunión con diferentes militantes y dirigentes del radicalismo local que siguieron cada una de sus palabras y mostraron su apoyo a la espera del momento crucial.

También habló de Tagni

Ignacio Tagni “tiene muchísimas posibilidades”, destacó Mestre durante la conferencia de prensa.

Respecto al candidato por el radicalismo en Villa Nueva, valoró que “tiene muchísimas posibilidades y está en condiciones inmejorables de competir”.

A la vez destacó que en muchas localidades la UCR a vuelto a presentar candidatos luego de que durante la última elección a gobernador hubo “90 ciudades donde no tuvimos candidatos”.