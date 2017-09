Mi amigo fiel

Mi perro es muy importante en mi vida, no me podría imaginar nada sin él. Rocco es mi fiel acompañante y mi día es mucho mejor con su compañía. No existe nadie que me haga sonreír tanto como él, sé que él haría lo que fuera por mí, ¡sin pedir nada a cambio!

Algunos dicen que los perros no tienen alma, otros que no comprenden, que tan solo son “animales”. Pero él siempre está ahí para mí, en los buenos y malos momentos, es mi compañero favorito de aventuras, de caminatas por la costanera. ¡Mi día se ilumina cuando me despierto y lo veo!

Más aún cuando llego tarde a casa de trabajar y está muy emocionado por verme.

El siempre me sube el ánimo, ¡definitivamente es mi amigo y mi compañero!

Son tantos los momentos y todos tan buenos y puros que me ha dado mi perro, que lo único que se me ocurre es decirle gracias. Sus muestras de lealtad y cariño infinito son lo más bello que muchos no hemos entendido jamás.

Gisela G.