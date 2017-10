La vicepresidenta visitó la ciudad y despejó temores de los trabajadores

Michetti dijo que no habrá despidos en la Fábrica Militar

Aseguró que Oscar Aguad garantizó la continuidad de los operarios y negó la privatización de la planta fabril. Fue declarada Huésped de Honor por el intendente Martín Gill

Por primera vez desde que es vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti estuvo en Villa María. Fue una visita breve en la que solo hubo espacio para una conferencia de prensa y para conocer un proyecto elaborado por los alumnos de la Escuela del Trabajo.

Con cerca de una hora y media de retraso de lo originalmente previsto, la vicepresidenta llegó desde Córdoba y fue recibida en el Aeropuerto Néstor Kirchner por el intendente Martín Gill, quien la declaró Huésped de Honor; el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz; el legislador y presidente provincial del PRO, Darío Capitani, y la edil Karina Bruno.

Ya en rueda de prensa, y tras la bienvenida de Capitani, Michetti dijo sentirse “feliz” de estar en Villa María y se dispuso a contestar preguntas, no sin antes advertir que no podía dar respuesta a todos los temas, porque no eran de su dominio.

Ante la consulta de EL DIARIO por la preocupación que existe en los trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María por la posible pérdida de más de 300 fuentes laborales y la paralización de la producción, lo que ha generado reiteradas quejas, Michetti respondió que no habrá despidos.

“Lo que tengo claro es que el ministro Oscar Aguad ha garantizado la continuidad de los trabajadores”, remarcó.

“Hasta ahora siempre hemos tratado de acomodar a los trabajadores del Estado si hay que reducir un área y que vayan a otras, para que no haya despidos”, agregó.

“No sé qué va a pasar con el proyecto de la Fábrica, pero no se va privatizar, cuando una concesión no funciona la tomamos, al contrario de lo que pensaban de nosotros”, subrayó.

Con respecto a las obras que involucran a la ruta 158 -circunvalación y autovía- indicó que están en la planificación del Ministerio de Transporte y de Vialidad: “Esta obra existe y se sabe que hay que hacerla, tal vez no aparece en el presupuesto porque está en el paquete general de obras viales”, señaló.

Sobre la reforma laboral, sostuvo que el Gobierno apunta a convertirse en competitivo sin lastimar la protección del trabajador. “Estamos trabajando con los sindicatos y los parlamentarios de la oposición, es una tarea de todos y el Gobierno no va a hacer algo distinto a lo que quiera el conjunto, nadie va a hacer algo que no sea razonable. Hay ideas para debatir en conjunto, no hay un proyecto del Gobierno para generar una reforma laboral”, enfatizó.

Ante la pregunta de cómo va a impactar la presencia de Cristina Kirchner en el Congreso, considerando la fragilidad que allí tiene el Gobierno, Michetti dijo que dependerá de si la expresidenta quiere o no ser una senadora más: “Hay una sana competencia superadora, un clima de trabajo respetuoso, al que deberá adaptarse”.

Latiguillos de campaña

“Sabemos que el presidente Mauricio Macri tiene una especial consideración por Córdoba, es amigo del gobernador (Juan Schiaretti) y estamos muy comprometidos con que Cambiemos se vaya afianzando y creciendo. Estamos recorriendo la provincia, viendo las obras que hace la Nación, para transmitir que este Gobierno ha inaugurado una manera distinta de trabajar con el interior. Hace tiempo que era necesario que las autoridades nacionales pudieran tener una relación más sana y transparente con las del interior, aunque fueran de otro partido”, manifestó Michetti, al contar el motivo de su visita a Córdoba.

Acerca de las declaraciones de Schiaretti sobre la falta de federalismo y que en el Presupuesto 2018 hay muy pocos fondos y obras para Córdoba, Michetti consideró que esos dichos tenían que ver con lo electoral. “Es un latiguillo de campaña, porque el gobernador debe estar muy conforme con lo que está pasando con respecto al nivel de inversión”, afirmó.

Por otra parte, hizo un análisis positivo de la tarea que ha realizado el Gobierno hasta ahora, teniendo en cuenta “el punto de partida”, al que calificó de “catastrófico”, porque las cuentas públicas no estaban bien.

“Partimos de una base muy complicada y hoy tenemos todos los sectores creciendo, comparando de julio de 2016 al de este año hay un crecimiento del 4,9%. Nuestra tarea ha sido importante y el esfuerzo de la población ha sido enorme y sostenido. También crecimos institucionalmente, porque tenemos diálogo y visitas a las provincias y ciudades del interior”, remarcó.

Además, Michetti dijo que “el esfuerzo está empezando a dar sus frutos”, aunque admitió que falta mucho, y en este punto hizo hincapié en que la baja de la pobreza no tendrá límites.

La conferencia, que se llevó a cabo con una sala llena de intendentes de la zona, concejales, dirigentes y partidarios, cerró con un aplauso para Michetti.

La “selfie” de Ginés

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los intendentes Orlando Brusa (Ballesteros), Pablo Alcalino (Arroyo Cabral), Julio Castellanos (La Laguna), Ernesto Garbiglia (Chazón), Leticia Allocco (Silvio Pellico), Liliana Ruetsch (Ticino) y Cristian Portesio (La Palestina).

Algunos de ellos se fotografiaron con Michetti, al igual que Ginés, un simpatizante que estuvo en primera fila esperando para saludarla.

Un proyecto muy especial en la Escuela del Trabajo

Luego de la conferencia en el aeropuerto, la vicepresidenta Gabriela Michetti visitó la Escuela del Trabajo, donde directivos, docentes y alumnos le presentaron el proyecto de silla postural que desarrollaron para personas con discapacidad motriz.

El proyecto fue realizado por alumnos de la especialidad de Carpintería y fue reconocido por el programa País Ciencia.

Tanto alumnos como docentes vienen desarrollando elementos para discapacidad y ortopedia hasta llegar a la elaboración de esta silla, que se adapta a la necesidad de las personas. La idea es agregarle tecnología para hacer un prototipo que se ponga en funcionamiento.

Desde hace poco, Michetti tiene bajo su órbita el Consejo Nacional de Discapacidad y se comprometió a realizar las gestiones necesarias para financiar el proyecto. Tras esta actividad, Michetti partió hacia Santa Fe.