Miguel Veglia: pensamientos

NOTA Nº 563, escribe Jesús Chirino

Un político, a lo largo del desarrollo de su vocación, evoluciona en su pensamiento. A partir de las experiencias va produciendo modificaciones que lo llevan a ver de manera diferente realidades. Esto nos sucede como seres humanos, es difícil abandonar esa evolución, salvo que se trate de una persona dogmática, inflexible y totalmente intransigente que no acepta los cambios históricos. No siempre el enriquecimiento de la visión de la realidad social se da hacia una mejor comprensión de la misma, también existen casos en los cuales se tiende a la simplificación o la radicalización de dogmas. En la nota de este domingo nos asomamos al pensamiento de Miguel Angel Veglia, político de gran importancia en la vida de Villa María. Lo hacemos a partir de las declaraciones que realizó en el marco de un encuentro con la prensa, un momento especial en su vida política, pues ya estaba finalizando su mandato. Aquí manifiesta autocrítica, realiza una visión que va más allá de cualquier individualismo y reconoce la evolución de su idea acerca de las fuentes de trabajo que llegan a la ciudad ofreciendo el paraíso.

Encuentro con la prensa

El sábado 3 de abril de 1999, El Diario, en su tapa, anunció las declaraciones realizadas por el entonces intendente de la ciudad, Miguel Angel Veglia. El jefe comunal había tenido un desayuno con periodistas. El abogado de extracción radical estaba cerca del cumplimiento de su mandato y comenzaba a hacer un balance de lo realizado, a la vez miraba hacia el futuro de la ciudad. En la foto de tapa puede verse al intendente junto a parte de su equipo de gobierno, el médico Gustavo Quiroga, la abogada Silvia Balderramos, la comunicadora Graciela Celi y el abogado Julio Aliciardi. El editor de El Diario rescató como las más importantes declaraciones: “El próximo gobernante deberá cabalgar sobre los errores del anterior”, y criticó a quienes “prefieren pagar 36 pesos por el cable para ver televisión y no 20 pesos para los servicios municipales”.

Es importante apuntar que se trató de un encuentro con la prensa sin restricciones y no de un reportaje realizado por una sola persona que trabaja en el periodismo. Es claro que en una u otra situación es diferente la intencionalidad del político, en relación a su exposición ante una prensa diversa. En aquella oportunidad la excusa fue la festividad religiosa de Pascuas, lo que llevó a que Veglia invitara a un desayuno en una confitería céntrica. Junto a parte de su equipo, el intendente diálogo de manera abierta con el periodismo. Entre otras cuestiones, señaló que en el último año había encarado con decisión la necesidad de “revalorizar lo social y seguir sosteniendo, a costa de muchos sacrificios, los equipos que trabajan en este terreno para atender las carencias de los que sufren”. El artículo de El Diario, publicado en la cuarta página del matutino local, señala: “Su preferencia por hablar de la secretaría que ha funcionado prolijamente durante los últimos años, de la mano de Graciela de Pérez, quedó demostrada en varios tramos de la charla”. Para el intendente, “apuntalar lo social es la premisa: ayudar en el tema de la desocupación, capacitando a la gente mediante programas”, pero aclaraba que en todo “los resultados son logros de los programas, no del intendente”.

Que paguen los que evaden

Existiendo una situación generada por el Concejo Deliberante de la ciudad que, desde hacía dos años, había “dormido” el proyecto presentado para la contratación de un estudio jurídico especialista en materia tributaria con la finalidad de incrementar la recaudación a partir de lograr cobrarles a quienes tienen por costumbre evadir su obligación de aportar económicamente a las arcas del Estado. El proyecto estaba dirigido, de manera especial, a encontrar la forma de que pagaran quienes poseen asesoramiento de profesionales que trabajan para encontrar la manera de no aportar a las finanzas que el Estado utiliza, entre otras cosas, para asegurar derechos a los que menos tienen. Quizás pensando en todo esto, Veglia señaló que “los gobiernos locales pasarán los peores momentos. El sistema fiscal va en contra de los municipios y los recursos son insuficientes. Los estados locales no tienen la capacidad profesional y técnica para pelear con las mismas armas que los evasores”. Allí marcó, claramente, una de las aristas del juego político que suele perder el rumbo abandonando los intereses de las mayorías. Siguiendo con el mismo tema, el entonces intendente, pronto a cumplir su mandato, manifestó: “No se nos dio ninguna otra alternativa, ahora lo hemos vuelto a reflotar con un llamado a licitación que tomará su tiempo. El estudio jurídico es una herramienta que le hace falta a la ciudad”. Siempre en el terreno económico, Veglia en aquella oportunidad también manifestó que “los servicios monopolizados hacen su negocio en Villa María y no devuelven nada, no son solidarios. Queremos información de cuánta plata se llevan de la ciudad y no la tenemos, si les pedís algo para los que menos tienen, te lo niegan”.

Reconocimientos

En relación a si en la gestión que encabezó se cometieron fallos, señaló que “nosotros hemos aceptados errores y los hemos explicado. El próximo gobernante debe cabalgar sobre los errores del anterior. Duro legado para quien tome las riendas del Palacio Municipal. Si quiere perdurar, deberá cabalgar sobre un caballo desbocado…”, haciendo referencia a la situación económica-financiera del municipio.

También mostró el cambio de pensamiento que había tenido en relación, por ejemplo, a la radicación de hipermercados en la ciudad. La nota señala que, si bien en un momento consideró que eran una buena apuesta por la generación de fuentes de trabajo, su pensamiento había cambiado, profundizando su defensa de lo local. Veglia dijo: “Los que vienen de afuera, cuando no hacen negocios cierran. Se van y dejan más pobreza. Debemos revalorizar lo local, defender lo local”. Sin avanzar en cuanto a ver como problema la concentración en el manejo de sectores del comercio, servicio o producción, sí señaló que muchas propuestas para generar fuentes de trabajo significan, por otro lado, generar pobreza. Lo que sí planteó con firmeza fue la falta de solidaridad de quienes más tienen: “No conozco ninguno de los que hacen buenos negocios que hayan bajado su nivel de vida, pero sí han dejado gente desocupada”.

Si bien esta nota no refleja lo que fue el gobierno local encabezado por Veglia, ya que no es el objetivo, sí permite percibir ciertos tópicos del pensamiento de este político en un momento clave del desarrollo de su vocación. Claramente, Veglia expuso un pensamiento solidario con los que menos tienen, a contrapelo del individualismo y egoísmos practicado por sectores ampliamente beneficiados en el reparto que hace el sistema.