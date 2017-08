“Mis canciones siempre comienzan en la guitarra”

Esta noche arrancará la segunda edición de la propuesta de actuaciones de solistas y bandas locales con “costo cero” para los artistas. Sergio Cuello fue uno de los seleccionados. En la previa estará presente Manuel “Koko” Cabrera

-Tu biografía cuenta que naciste en Río Tercero pero estás estudiando Composición Musical en la UNVM. ¿Cuánto influyó en vos esta carrera y en tu proyecto solista?

-La verdad que ha sido una influencia bastante grande, ya que la mayoría de los músicos que participan del proyecto los conocí en la carrera. También estudiar ahí me ayudó a abrir la cabeza en un montón de aspectos, ver mucha música de otra manera y sumar recursos.

-¿Cómo eras antes de llegar a Villa María? ¿Qué músicas escuchabas o te apasionaban? ¿Desde qué momento iniciaste tu camino de la mano de las texturas sonoras?

-Antes de venir a Villa María escuchaba varias cosas pero lo que más tenía en la oreja eran compositores como Charly García, Luis Alberto Spinetta o Fito Páez. También algo muy recurrente eran Los Beatles. Todo esto hasta el día de hoy son pilares pero con el tiempo sumé muchísimas influencias. Con respecto al inicio en la música surge en el momento de comenzar el secundario ya que la escuela donde cursé tenía como especialidades arte y música.

-Antes de convertirte en solista, ¿participaste en bandas, formaciones o proyectos? ¿O seguís perteneciendo a alguna propuesta colectiva paralela?

-Participé en diversos proyectos de mi colegio secundario (el Instituto Arte Nuevo) y formé parte de un par de bandas con amigos y compañeros. Después de un tiempo de estar acá en Villa María me surgió la necesidad de tocar mis canciones. Actualmente no me encuentro formalmente en otro proyecto, pero siempre es lindo compartir canciones y propuestas que no necesariamente salgan de mí.

-Contame cómo resultó el proyecto de grabación de “Creo”. ¿En qué momento comenzaste a maquinarlo?

-La verdad que “Creo” fue la última canción en sumarse al disco. Comenzó como un tema de carácter acústico y terminó teniendo un sonido más rockero sin dejar la esencia de la canción. Todo este proceso se dio un poco en los ensayos y otro poco en el estudio.

-La preeminencia de la guitarra, en tu caso, es bien marcada. ¿Ha sido siempre así? ¿Empezás a componer en una criolla y luego vas desarrollando las canciones?

-En mi caso casi siempre las canciones comienzan de esa manera, simplemente en una guitarra. Después las canciones toman distintos rumbos sea en la sala de ensayo o desde mi propia perspectiva, aunque sinceramente prefiero arreglar las canciones teniendo en cuenta todo lo que músicos amigos puedan sumar.

-Sumaste a varios amigos y colegas en el proceso del disco. ¿Cómo fue la selección de esas colaboraciones? ¿Por afinidad, por amistad, por ambas?

-Primero que nada debo decir que estoy muy contento con todas las personas que participaron en el disco, y de hecho me hubiese gustado invitar más. La verdad que fue por ambas razones, tanto por afinidad musical como humana, todos son músicos que admiro muchísimo y también les tengo un gran cariño. Desde mis compañeros de banda, hasta los invitados como los chicos de Hipnótica y Tomi Ferrero (Rayos Láser), pasando por Facundo Cretton quien me ayudo en la producción y fue un guía en esto. Sinceramente no tengo más que palabras de agradecimientos para todos los que de alguna forma pasaron por el disco.

-Lo grabaste en Tokio Estudio y también realizaste grabaciones adicionales en La Púa. ¿A qué se debieron esas incorporaciones de otro estudio?

-Me pareció un lindo experimento vivir cada proceso del disco en un estudio distinto. Primero grabar en Tokio con Esteban Beletti, Mezclar en La Púa con Gustavo Maciel, y que el master lo haga Lucas Rivera en Chau Naranjo. Volviendo a la pregunta sucede que cuando estábamos mezclando las canciones surgían algunas ideas nuevas que me parecían podían sumar bastante, entonces era una lástima dejarlas afuera. Realizamos las grabaciones adicionales en La Púa porque era lo más cómodo y conveniente para que siga fluyendo el material y continuar con la mezcla.

-¿Cuán importante es para vos la edición de un disco en versión física, teniendo en cuenta que actualmente predomina la circulación de música en las redes sociales y plataformas virtuales?

-Es muy cierto que estamos en una era totalmente virtual que tiene muchísimas ventajas, beneficios y facilidades a la hora de distribuir y mostrar lo que uno hace. En mi caso particular soy un fan de comprar discos en formato físico, ver el arte de tapa, leer el librito, apreciar todo el diseño, es distinto poder tenerlo en la mano. Pero entiendo que hoy por hoy es muy difícil venderlo, pasó a ser más un gusto personal, sin dudas las redes y plataforma virtuales son el medio más relevante de distribución.

-Por último, ¿cómo venís para el resto del año en cuanto a proyectos y a otras presentaciones en vivo?

-En septiembre haremos dos presentaciones más del disco con el formato banda. Una aquí en Villa María, compartiendo escenario con nuestros amigos de Caída Libre y la maestra Romi Pizarro con su banda, y otra en Río Tercero en el anfiteatro municipal con los queridos Hipnótica y Tomás Ferrero como invitados. Después en un formato más reducido estaremos llevando el disco a distintos puntos de la provincia y más a fin de año a Buenos Aires. Ese es el plan por ahora, pero espero que salgan un par de fechas más con la banda completa porque es el formato que más disfruto.

Ficha técnica

Nombres de los integrantes: Sergio Cuello (voz y guitarra). Banda: Emiliano Avendaño (bajo y coros), Franco Torres (guitarra y coros), Luciano Ponzano (guitarra), Tomás Ferrero (teclados) y Francisco Conti (batería).

Cuándo se creó la banda: mediados de 2015.

Género o estilo musical que desarrolla: pop, rock, canción.

Influencias musicales y/o extramusicales: musicales desde Charly García hasta Rayos Láser, o desde The Beatles a Babasónicos, pasando por Cerati, Juan Ingaramo, Radiohead, Julieta Venegas o Daft Punk. Extra musicales desde “Dr House” hasta Batman.

Todos los discos publicados hasta el momento: “Más allá”.

Discos en proceso de producción: estamos armando las nuevas canciones del segundo disco.

Participaciones más importantes en festivales o en eventos particulares: Sin Techo Rock, compartir escenario con la gran artista Loli Molina.

Página web, Facebook o Twitter oficial de la banda: Sergio Cuello (Página de Facebook), Sergioo Cuello (perfil de Facebook) y @Sergioo_Cuello (Cuenta de Twitter).

Plataformas digitales: en YouTube y Bancamp es Sergio Cuello. Próximamente en Spotify.

El show del sábado

-¿Además del disco, van a tocar temas de otros álbumes?

-Vamos a tocar algunas canciones nuevas que se vendrán próximamente.

-¿Algunos covers? Solo nuestras canciones en esta ocasión.

-¿Va a haber invitados especiales al show del sábado?

-Estrenamos guitarrista (Franco Torres) y hay baterista invitado(Luis Negri). Es la primera vez que vamos a ser seis en el escenario.

-¿Usarán imágenes, pantallas, otros efectos durante el show?

-No, en esta ocasión. Aunque estamos preparando cosas lindas para futuros shows.

Cómo se pueden conseguir las entradas anticipadas: a través de Facebook escribiendo a cualquiera de los integrantes de la banda.

-¿Va a haber alguna promoción del disco más la entrada?

-No ya que el disco no está en formato físico.

Entradas en puerta: $100.

Ficha del disco

Título del disco: Más allá.

Fechas de grabación: grabado entre agosto y noviembre de 2016. Mezclado entre diciembre y junio de 2017. Masterizado en julio de 2017.

Dónde fue grabado: en Tokio Estudio, Villa María, por Esteban Beletti. Grabaciones adicionales, en La Púa Estudio por Gustavo Maciel. Mezclado en La Púa Estudio, por Gustavo Sam Maciel y masterizado en Chau Naranjo Estudio, Villa Nueva, por Lucas Rivera.

Todos los músicos que participaron de la grabación:

Sergio Cuello: voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, coros, y vocoder.

Emiliano Avendaño: bajo en, guitarra eléctrica y coros.

Tomás Ferrero: teclados y vocoder.

Francisco Conti: batería, coros.

Facundo Cretton: guitarra acústica, guitarra eléctrica.

Luciano Ponzano: guitarra eléctrica.

Tomás Ferrero: voz y coros.

Nahuel Barbero: voz y coros.

Hernán Ortiz: voz y coros.

Joaquín Favot: coros.

Esteban Beletti: guitarra acústica, ambiente.

Luciano Cuviello: accesorios.

Todos los temas que

componen el disco:

1-Quién soy yo.

2-Más allá.

3-Cuando crees que ves.

4-Me pierdo en vos (con Tomás Ferrero).

5-Creo.

6-Lo que pasó (con Hipnótica).

Todos los temas son letra y música de Sergio Cuello, excepto “Mas allá” (Letra: Sergio Cuello, música: Sergio Cuello-Renata Messi).

Autor del arte de tapa: Santiago Ferrer.

¿Dónde se puede conseguir, bajar o comprar?: por ahora escuchar en YouTube o Bancamp, en un par de semanas estará disponible en Spotify y todas las plataformas digitales.

Actuará en la previa: Koko Cabrera socializará “3.771 palabras”

Antes del artista principal, esta noche actuará Manuel Koko Cabrera quien presentará su disco “3.771 palabras”.

Nombre real: Manuel Cruz Cabrera Cerruti.

Antecedentes: en el año 1999 formó su primer banda llamada “Basofia”.

Género o estilo: rap.

Ficha técnica

El disco: “3.771 palabras” es un disco que cuenta con 11 temas, todos compuestos por Manuel “Koko” Cabrera. Producido por Federico Lattanzi.

Integrantes: Manuel Cabrera: voz, coros, samples, programaciones y edición. Federico Lattanzi: guitarra, bajo, batería acústica, teclado, programaciones y edición. Grabado y mezclado en estudio del Funk2 en 2014 por Federico Lattanzi. Masterizado por Fer Mercadal en diciembre de 2014. Arte de Disco: Bruno Rostagno y Clara Olivo.

Plataformas virtuales: se puede descargar de manera gratuita en www.basuradiscos.com .