Mojica: “Los panaderos sentimos hoy que no somos escuchados”

Las tarifas y el precio de la harina son los principales factores que contribuyen a poner la actividad en situación crítica

Hoy se celebra Día del Obrero Panadero en todo el país; noble oficio celebrado magistralmente en una zamba por el poeta Manuel J. Castilla y el músico Gustavo Leguizamón:

“Panadero don Juan Riera

con el lucero amasaba

y daba esa flor del trigo

como quien entrega el alma”.

Sin embargo, en los días que corren, la actividad no puede escapar al impacto de la crisis que se está haciendo sentir en todos el territorio nacional, como consecuencia de las políticas aplicadas por el Gobierno.

“Estamos atravesando una crisis ya que los gastos fijos que tenemos para producir, con el gran aumento de los servicios cuesta mucho producir”, señaló Néstor Mojica, presidente de la Cámara de Panaderos de Villa María.

“A veces hacía jugando

un pan de palomas blancas

y harina su corazón

al cielo se le volaba”.

Los elevados costos del gas y de la electricidad son verdaderos puñales clavados en el corazón de harina de los pequeños y medianos empresarios.

“Algunos han llegado a pagar entre 14 y 16 mil pesos de gas y hasta 40 mil pesos de luz; algunos más, otros un poco menos; pero hemos hecho un promedio como mínimo de 46 mil pesos solo para cubrir esos servicios que son básicos en la industria. Esa situación pone al sector en estado de alerta”, explicó Mojica.

“Las ventas se están resintiendo y cada vez es menor el margen de ganancia. Porque a los servicios hay que agregarle que, por ejemplo, la harina, que es la principal materia prima, la semana pasada, aumentó un 10%. Nos hemos reunido con el jefe de Epec, para ver si conseguimos una tarifa diferenciada para poder seguir produciendo, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Quitar el impuesto al fuego en las boletas de la luz es algo irrisorio; si para 30 mil pesos de luz por mes, que me descuenten 2,70 pesos, parece un mal chiste. Los panaderos sentimos hoy que no somos escuchados”, afirmó Héctor Mojica.

“Por la amistad en el vino,

sin voz, querendón cantaba,

y a su canción como al pan

la iban salando sus lágrimas”.

Lágrimas aparte, desde la Cámara de Panaderos de Villa María, aprovecharon esta ocasión para saludar a todos los trabajadores del sector: “Les deseamos que tengan un gran día, a todos los panaderos y a sus familias y los convocamos a redoblar esfuerzos para sostener la actividad y superar la crisis”, pidió el presidente de la Cámara.

“Cómo le iban a robar

ni queriendo a don Juan Riera

si a los pobres les dejaba

de noche la puerta abierta”.

A los panaderos en su día, que nadie les robe la esperanza.

Con levadura anarquista

El Día del Panadero en Argentina es, en realidad, el Día Nacional del Obrero Panadero. Se conmemora la creación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, algo así como el primer sindicato de obreros panaderos el 4 de agosto de 1887. Todo esto, ideado por Enrique Malatesta, famoso anarquista que pasaba sus días en Buenos Aires en es época.

Recién en 1957, fue reconocido el 4 de agosto como el Día Nacional del Panadero por el Congreso Nacional argentino.

Se calcula que el pan ha formado parte de nuestras vidas desde hace por lo menos 10.000 años. Durante la mayor parte de la historia de este humilde alimento, la producción se realizaba en cada casa y era familiar. Recién con la llegada de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII en Inglaterra, la producción del pan se convertiría en una labor de un sector determinado de la población dando origen a los panaderos, como se los conoce hoy en día.