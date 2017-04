Monóxido de carbono: bajaron las temperaturas y conviene prevenir

La mínima de ayer se situó en torno a los 7 grados, con una sensación térmica de 5 grados. En los hogares comienzan a funcionar los calefactores, que llevan mucho tiempo si estar en uso. ¡Cuidado!

“Monóxido de carbono: invisible y silencioso… pero mortal”, puede leerse en la página web del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa María. Y es así de cierto, por ello, antes de encender los aparatos de calefacción, conviene hacer que sean revisados por personal calificado y, además, tener en cuenta una serie de recomendaciones.

Entre las preguntas más frecuentes en torno a la cuestión, surge la “basica”: ¿qué es el monóxido de carbono?

La respuesta es que se trata de un gas muy peligroso producto de la combustión incompleta, originada en el mal estado de las instalaciones, la insuficiente ventilación o la instalación de los artefactos en lugares inadecuados.

Luego podríamos preguntar ¿por qué es tan peligroso? Para responder que es muy tóxico y no es detectable a través de los sentidos, ya que el monóxido de carbono es incoloro, inodoro e insípido.

¿Cómo actúa en el organismo?

El monóxido de carbono se combina con la sangre a través de los pulmones mucho más fácilmente que el oxígeno. La exposición al monóxido de carbono aún por un período breve, produce daños irreparables: unas pocas partículas alteran el funcionamiento del sistema nervioso y provoca desde cambios de humor y cefaleas permanentes hasta lesiones neurológicas. Una persona expuesta a un ambiente contaminado con apenas 600 partes por millón de monóxido de carbono en tres horas puede fallecer.

Ahora, ¿es lo mismo escape de gas que de monóxido de carbono? No. En ocasiones, los fallecimientos por monóxido de carbono suelen ser atribuidos a escapes de gas, sin embargo, es preciso aclarar que el gas natural (metano) no es tóxico, en el sentido académico de la palabra. Las moléculas de metano no son solubles en agua por lo que no pasan a la sangre a través de las mucosas pulmonares; pero sí es asfixiante, esto es, cuando se desplaza al aire del ambiente.

Una pregunta más: ¿las estufas catalíticas consumen el oxígeno del ambiente? Sí. Las estufas catalíticas al igual que las pantallas infrarrojas consumen el oxígeno del ambiente y emiten los productos de la combustión también al mismo ambiente.

No constituyen un peligro si son instaladas bajo normas por un gasista matriculado, con las rejillas de ventilación reglamentarias. Entonces, ¿se puede instalar una estufa o un calefón en un baño?

En dormitorios y baños, únicamente está permitida la instalación de estufas y calefones de tiro balanceado. La instalación siempre debe realizarla un gasista matriculado.

Llegó el día – A debate, la comunicación en tiempos de selfies

El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) junto al Programa Universidad Joven y al Círculo Sindical de Prensa (Cispren) impulsan el ciclo de encuentros titulado “Comunicación en tiempos de selfies. Un debate que recién comienza”. La primera actividad está prevista para hoy, a partir de las 18, en el aula 9B del Campus (avenida Arturo Jauretche 1555).

En la oportunidad, la doctora Mariana Corradini, el doctor Daniel Koci y el licenciado Leandro Rossa abordarán la compleja relación entre “Periodismo, TIC y Derecho”.

Destinado a estudiantes de carreras vinculadas a la Comunicación, abogados, periodistas, comunicadores populares, docentes e interesados en la temática, este ciclo tiene como objetivos: introducir en el debate del campo de la Comunicación Social la problemática ético-legal del tratamiento periodístico de la realidad a partir de los recursos y posibilidades de las TIC; generar espacios que integren a representantes académicos, comunicadores, profesionales y estudiantes de la Comunicación y del Derecho en torno a casos, debates y controversias acerca del uso periodístico de los recursos digitales; y sistematizar las discusiones surgidas en cada encuentro para elaborar propuestas que contribuyan a optimizar y mejorar la práctica periodística.

La actividad es libre y gratuita.