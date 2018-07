Mujer necesita ayuda para no ser desalojada junto a sus dos niños

Los hijos de Lorena tienen 11 y 5 años – El mayor tiene una discapacidad

Si no consigue mil pesos para pagar el alquiler antes de mañana, los dueños de la casa le pidieron que deshabite el hogar. En el MuniCerca de barrio Mariano Moreno le dijeron que solo podían ayudarla con un bolsón de alimentos

Lorena Solá vive con su familia en barrio Mariano Moreno. Hace un mes se quedó sin trabajo, por lo que no tiene ingresos para mantener a sus dos hijos, uno de ellos discapacitado, y necesita ayuda para poder pagar el alquiler de su casa. Los dueños de la vivienda le dijeron que si no abona los mil pesos que le faltan antes de mañana, avanzarán en su desalojo.

“Tengo dos nenes. En realidad tengo tres pero el más grande esta viviendo con mi mamá. La casa donde estoy se está por vender, pero estoy alquilando y me faltan mil pesos para poder llegar al monto del mes. La persona que me alquila es muy exigente y si el lunes (mañana) no pago lo que me falta, me dijo que me va a desalojar y no va a tener contemplación”, contó Lorena a EL DIARIO.

El marido de Lorena aún tiene trabajo, pero con los 2.500 pesos que gana por mes no les alcanza para pagar los gastos fijos mensuales que tienen, que se incrementan exponencialmente.

Por ejemplo, hace unos días les llegó una factura de gas por el triple de valor de lo que venía pagando hasta el mes pasado.

“El dueño me dio tiempo hasta mañana. Fui al MuniCerca, pero me dijeron que solo me pueden ayudar con un bolsón, pero los que me alquilan solo quieren la plata”, expresó.

A la situación de angustia por un desalojo inminente y la falta de trabajo, se agrega a que Solá tiene un niño de 11 años discapacitado, por un retraso madurativo y en el habla: “Mi hijo de cinco años también está bajo tratamiento. Ambos son atendidos en el Hospital Pasteur, ya que no tenemos obra social”.

Busca trabajo

Lorena esta desesperada porque hace un mes se quedó sin trabajo y desde ese momento está buscando y repartiendo currículums, pero por el momento no ha tenido éxito: “Sí me han dado en el municipio para hacer venta de alfajores, pero la gente no compra tanto ahora y es poco el dinero que pude juntar”.

Lorena trabajaba cuidando pacientes y ha ido a clínicas y geriátricos a dar sus datos para que la llamen cuando necesiten a alguien: “Pero me dicen que es tanta la demanda de trabajo, que no hay para todos. Necesito un trabajo fijo, pero también puedo limpiar casas”.

La madre de los pequeños se las rebusca con su oficio, coloca inyecciones y mide la presión, pero para una mejor salida laboral necesitaría una camilla: “Soy auxiliar de Enfermería y asistente geriátrica. Haciendo esos trabajos podría pasar el momento hasta encontrar un trabajo fijo”.

Quien pueda ayudarla puede comunicarse con ella al 154777799. Lo más urgente, es conseguir los mil pesos para evitar el desalojo.