Mujeres serán pioneras en manejar maquinaria de alta complejidad

Villa Nueva

Son las primeras en el país en ser capacitadas para trabajar en las instalaciones de última tecnología de la nueva línea de producción inaugurada ayer en Nestlé. Es la tercera planta de estas características en el mundo

La nueva línea de producción de Nestlé inaugurada ayer en Villa Nueva tuvo como uno de sus objetivos lograr que, por primera vez en Argentina, sean mujeres las que manejen la maquinaria.

“Es una decisión de la empresa y es algo que está muy bueno porque muchas de ellas han ingresado por una pasantía y después han quedado, incluso a cargo del manejo de maquinarias de última tecnología. De la planta nos han comentado que tuvieron capacitaciones de dos a tres meses para poder llevar adelante el manejo de estas maquinarias. Las trabajadoras manifestaban el orgullo de haberlo logrado y estar en una línea única en América Latina y una de las pocas en el mundo”, manifestó a El Diario el intendente de Villa Nueva, Natalio Graglia, al respecto.

De esta forma, la máquina principal que fabrica los productos de Nestlé es dirigida por mujeres y son las primeras en Argentina en manejar máquinas industriales con este nivel de complejidad.

En la misma línea, Graglia destacó que “Villa Nueva creció a la par de esta industria”: “Nos sentimos orgullosos de tener a Nestlé en nuestra tierra. Villa Nueva ha crecido a la par de esta gran industria, desde aquella primera planta en avenida Carranza. Creo que ha marcado un crecimiento exponencial en la ciudad y fue fundamental para el desarrollo de nuestra Villa Nueva. Entrar hoy y ver la tecnología que han instalado genera orgullo. Queremos seguir trabajando en forma conjunta con el municipio, la empresa y el Gobierno de la provincia, con todas las herramientas que tiene el Estado para poner a disposición ante esta enorme firma que está radicada en esta ciudad”.

Generadora de fuentes de trabajo

El intendente también destacó que la nueva inversión traerá fuentes laborales no sólo directas, sino también indirectas: “Es asombrosa no sólo la inversión, sino la tecnología que han podido desarrollar aquí en Villa Nueva. Creo que es importantísimo porque garantiza el crecimiento para la economía no solo de esta ciudad, sino de la región”.

“Creo que también es muy importante todo lo que va a generar en torno a la planta, es decir, los trabajos a terceros, que dinamiza la economía en un momento complicado que estamos viviendo los argentinos. Tener en este momento esta inversión y esta puesta en marcha es un orgullo. Es la tercera planta de estas características en el mundo, lo que habla a las claras del tipo de tecnología que han implementado y han puesto en marcha aquí en Villa Nueva”.

La inversión va a significar 15 puestos nuevos de trabajo cuando la nueva planta, que se pondrá en funcionamiento por etapas, trabaje al 100%: “Es una planta que se va a poner paulatinamente en marcha y va a significar no sólo nuevos puestos, sino mantener los que ya están. Además va a haber mucha demanda de puestos de trabajo en forma indirecta. Creo que lo importante es que la planta siga creciendo y eso va a hacer surgir nuevos puestos de trabajo para llevar adelante el proceso”, finalizó.