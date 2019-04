“Mujeres sin tierra” se reunieron con el fiscal para avanzar en la denuncia

Reclamo contra el municipio

Las vecinas que presentaron una demanda para que la Municipalidad cumpliera el acuerdo firmado por el cual les iban a entregar un terreno en Las Playas, se reunieron con el fiscal René Bosio para interiorizarse del avance de la causa

El grupo de personas que hace tres años había ocupado terrenos en el barrio Las Playas sigue reclamando para que se cumpla lo convenido con las autoridades municipales.

“Son los terrenos sobre la calle Costa Rica. Nosotros dejamos el lugar en ese momento porque firmamos un convenio por el cual nos prometieron que en 2018 íbamos a tener nuestra tierra para construir. Hasta nos dijeron de la Municipalidad que nos iban a gestionar los créditos para empezar a construir las viviendas”, indicaron las vecinas que el viernes último fueron a Tribunales para ver el estado de la causa que iniciaron en diciembre del año pasado.

Dos representantes del grupo junto al abogado que las representa, Eduardo Rigalt, se entrevistaron con el fiscal René Bosio, quien se comprometió a pedir información sobre la situación al asesor letrado de la Municipalidad, informaron al salir de la oficina del funcionario.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado las mujeres presentaron una denuncia judicial por el incumplimiento de lo acordado.

Presentaron en la oportunidad el convenio que habían firmado con el entonces presidente del Instituto Municipal de la Vivienda, Pablo González, y por la vicepresidenta del organismo, Silvia Cuello; por el cual le prometen entregarles los terrenos de ese predio de 23 hectáreas. Incluso, establecían un pago mensual para acceder legalmente a ese predio.

Para que la Municipalidad pudiera entregar los terrenos, primero debería tenerlos, pero se anoticiaron de que ni se inició el trámite de expropiación.

“Lo importante es dejar en claro que la Municipalidad asumió un compromiso por escrito y lo que hacemos es acompañar a las mujeres para gestionar ante la Justicia el cumplimiento de ese compromiso”, indicó Rigalt a El Diario.

“Llegado el plazo de entrega establecido en el convenio, no cumplieron y por eso, se hizo una investigación que demostró que las tierras prometidas por el Municipio no les pertenecían; lo que expone a las mujeres a sentirse en una situación de engaño por parte de los funcionarios que prometieron entregar algo que no tenían”, agregó.

“Viendo burlados sus sueños y expectativas de contar con un terreno propio, es que decidieron presentarse ante la Justicia y hoy seguimos adelante con esa denuncia”, agregó el letrado.