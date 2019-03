Mujeres volverán a las calles este viernes a pedir igualdad de derechos

Organizaciones feministas se reunirán hoy con el intendente Martín Gill

“Paramos en contra del ajuste. Exigimos la implementación correcta de la Ley de Educación Sexual Integral y de la Interrupción Legal del Embarazo. Además seguimos pidiendo aborto legal, seguro y gratuito. En el plano local solicitamos la descentralización del Polo de la Mujer”, manifestaron desde la organización del 8M

El viernes 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer habrá una nueva movilización en reclamo por la igualdad de derechos en nuestra ciudad, en consonancia con el resto del país y el mundo.

La convocatoria es este viernes a las 18 en plaza Centenario, con la idea de marchar aproximadamente a las 20.30.

El 8 de marzo se organizó en asamblea abierta con diferentes grupos y organizaciones y participantes independientes.

El recorrido definitivo de la marcha se decidirá esa misma noche, aunque lo que sí está definido es que pasarán por el local de Cambiemos: “Es el primer año que se incluye. Es en repudio al ajuste que estamos sufriendo y que afecta directamente a las mujeres. Este 8M es un año clave y no nos podemos quedar calladas con todo lo que está pasando con respecto a las cuestiones laborales y el ajuste a los trabajadores. Creemos necesario tomar partido este año”, manifestó a El Diario, Jimena Etchenique, de Mujeres en Movimiento.

La concentración será en plaza Centenario a las 18, a las 19 iniciará el micrófono abierto para cada organización o persona que quiera decir y pasadas las 20 iniciarán la marcha, que seguro pasará por Tribunales, la Asistencia Pública, el Concejo Deliberante y el municipio, además del local partidario de Cambiemos, como ya se mencionó.

Con respecto al paro de mujeres, llamado a la par de la movilización, desde la asamblea convocaron a los gremios a que lo decidan y organicen: “Se convoca al paro desde cada gremio que participa. Hicimos una carta para cada gremio solicitando que se unieran a la organización y que adhirieran al paro y después cada uno se encargó de hacer esa negociación. Así venimos trabajando hace tres años”, señaló Etchenique.

La organización es de Mujeres en Movimiento, Las Juanas, Tribu Rosa, gremios, centros de estudiantes, AMMAR y ATTTA, entre otros.

Luego de la movilización habrá un cierre con músicos de la Universidad Nacional de Villa María.

Consignas nacionales y locales

Este año son varias las consignas que mueven a las mujeres a marchar.

“Paramos en contra del ajuste y la feminización de la pobreza. Exigimos cupo laboral trans, implementación correcta de la Ley de Educación Sexual Integral y de la interrupción legal del embarazo. Además seguimos pidiendo aborto legal, seguro y gratuito. En el plano local, solicitamos conocer en qué quedó la ordenanza de emergencias por femicidios en la ciudad y pedimos la descentralización del Polo de la Mujer”: “Estamos en la Ciudad del Aprendizaje y a nivel estatal la educación sexual es bastante mediocre. Se nos han acercado chicas a contarnos que en sus colegios les dicen que la mejor forma de cuidarse es no teniendo relaciones y eso no es educar y no tiene nada que ver con la ESI. Seguimos pidiendo aborto legar, pero pedimos la implementación de la Educación Sexual y de la ILE”, indicó Jimena.

“También vamos a solicitar que se implemente la Ley Micaela, que obliga al Estado a capacitar en cuestiones de géneros a todo su personal”, agregó.

Reunión con Gill

Hace un par de semanas la asamblea envió una carta al municipio, dirigida al intendente Martín Gill, solicitando una reunión con el objetivo de abrir un canal de diálogo para empezar a trabajar en conjunto con políticas públicas. Esa reunión se concretará hoy: “Si bien nos adherimos a todo lo que se pide a nivel nacional, tenemos la necesidad firme de que le cambie la vida a les villamarienses de una manera rotunda. Eso no lo podemos hacer nosotras en solitario. Desde nuestro trabajo podemos visibilizar cuestiones de género que no están funcionando a nivel local y necesitamos que lo cambien. En base a eso solicitamos la reunión y nos convocaron para el miércoles”.

“Esperamos formar un vinculo más fluido con la Municipalidad y tener un contacto más cercano para solucionar más rápido los problemas que surgen”, finalizó.