Municipales piden recomposición salarial

UTEM – Aseguran que la inflación “se llevó” el 22% de los ingresos

Desde la Unión de Trabajadores del Estado Municipal (UTEM) solicitaron formalmente al intendente Martín Gill que mejore el nivel salarial para “recuperar lo que venimos perdiendo por el ajuste llevado adelante”, indicó Jesús Chirino, secretario general del gremio.

“Al igual pasa en otros sectores del trabajo, necesitamos que se nos retorne los porcentajes del poder adquisitivo que perdimos por la diferencia entre los aumentos de sueldos y el aumento del costo de vida. Tomando la variación del Indice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Córdoba, un índice de los más bajos, tenemos que por no tener en cuenta de manera acumulativa el aumento mensual de el IPC Córdoba, los municipales de Villa María en 2017 perdimos casi el 3%, durante 2018 casi el 11%. Por otra parte durante 2019 ya llevamos casi el 8% de atraso. Es decir que necesitamos un 22% de recomposición salarial para que, de manera inmediata, se abran las paritarias para discutir los aumentos en lo que resta de 2019”, agregó.

“Desde la UTEM esperamos que este año no se nos mienta más y realmente se acuerde una cláusula gatillo que permita que nuestros sueldos se aumenten según la variación mensual del IPC. En años pasados se viene mintiendo descaradamente que se firmaba una cláusula gatillo que no era tal, pues no se trataba de aplicación automática”, agregó. “La realidad de los sueldos municipales, en un contexto de gran precariedad laboral como la que no se ha modificado en el Estado local, es muy dura, pues los montos que se pagan no tienen correspondencia con lo que cuesta vivir en la ciudad”, dijo. Y finalizó reiterando el pedido de que se pague la antigüedad a los contratados.