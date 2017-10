Elecciones legislativas - Reunión ampliada del PJ en el barrio Roque Sáenz Peña

Muñoz: “Tenemos que mejorar la performance de las PASO”

Ante más de 300 personas, los referentes del PJ llamaron a “poner ganas” en lo que resta de la campaña y “buscar” el voto

En el último tramo de la campaña hacia las elecciones legislativas del 22 de octubre, el Partido Justicialista de Villa María celebró una reunión ampliada el lunes por la noche. Del encuentro que se llevó a cabo en la sede del centro vecinal del barrio Roque Sáenz Peña participaron más de 300 personas, entre dirigentes y partidarios de distintos barrios de la ciudad.

En la reunión, que fue encabezada por el presidente del PJ departamental, el intendente Martín Gill; la titular del PJ villamariense, Nora Bedano; y el candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, Héctor Muñoz, se abordaron diversos temas relacionados a los próximos comicios. También se acordó una reunión única para hablar exclusivamente de la fiscalización, y se mostraron los votos, que ya llegaron.

En el encuentro hubo cuatro oradores, el secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, que es uno de los responsables de la fiscalización; Bedano, Muñoz y Gill.

“El 22 los cordobeses elegimos a los responsables de cuidar a Córdoba en el Congreso, cuidar sus recursos, cuidar sus ventajas competitivas, cuidar el trabajo, a los trabajadores y sus familias, a las Pymes, las obras y todo lo que realiza el Gobierno de Juan Schiaretti en el territorio provincial”, señaló Muñoz al hacer uso de la palabra.

“Debemos cuidar los programas sociales que nos permiten estar más cerca de quienes los necesitan y cuidar todo lo logrado para seguir haciendo más, para seguir avanzando, para seguir estando cerca de los cordobeses”, indicó Bedano a su tiempo.

“El Gobierno que encabeza Juan Schiaretti invierte en el Departamento San Martín más de dos mil millones de pesos en obras de infraestructura, viales, en educación, en salud y otros aspectos. Por eso, el 22 de octubre debemos cuidar a Córdoba entre todos, apoyando a Martín Llaryora, a Alejandra Vigo, a Héctor Muñoz y a los candidatos de la lista 503”, dijo Gill al finalizar el encuentro.

Elección nacionalizada

“La finalidad de la reunión era hablar con la gente por lo que se viene el 22, contarle cuál es el trabajo de los próximos días. Hubo cuatro oradores: Sachetto, Nora Bedano, yo como candidato y cerró Martín pidiendo lo que hay que poner: ganas al último tramo de esta corta y atípica campaña electoral”, explicó Muñoz a EL DIARIO.

“Atípica por lo corta y porque nosotros no hemos hecho lo que hacemos habitualmente, nosotros somos de las mateadas, de reuniones masivas, y el trabajo que realizamos fue más estratégico que colectivo, buscando el voto del que no fue a votar, del que no simpatiza con nosotros, pero que reconoce la gestión, hablando con la gente en reuniones no muy masivas para tener la posibilidad de explicar por qué entendemos que es importante que en Villa María nos vaya bien y que es importante que se vote la lista de Unión por Córdoba”, señaló.

“Esta fue la primera reunión masiva y la respuesta de la gente fue muy buena”, agregó.

“La elección se ha nacionalizado y uno tiene que explicar la importancia que tiene que alguien del proyecto político que gobierna la ciudad tenga la posibilidad de llegar al Congreso de la Nación. Hay que explicar que no se elige presidente ni gobernador, sino gente que vaya al Congreso a cuidar a Córdoba y a mantener todo lo que se viene haciendo en Villa María con el Gobierno provincial, que es muy importante, y en esto a las pruebas me remito, porque tenemos que hablar del puente Villa María-Villa Nueva, la prolongación del bulevar España, las políticas sociales, el Polo de la Mujer, el Centro Cívico, que hay que cuidar”, enumeró Muñoz.

“Hay temas centrales como son la coparticipación y el presupuesto. En el Presupuesto 2018 no figura la circunvalación de la que tanto se ha hablado y en la coparticipación hay falta de criterio en el reparto a las provincias y el porcentaje a distribuir en Capital y provincia de Buenos Aires. Esos son temas centrales a discutir y me parece que en el Congreso, donde no va a haber mayorías, va a ser el ámbito para hacerlo”, remarcó el candidato, quien destacó que el municipio recibe fondos de la Provincia, pero no del Gobierno nacional.

“Por ejemplo, con las retenciones que se le hace a la soja, Córdoba aporta 23 mil millones de pesos al Gobierno nacional y solo dos mil millones de pesos vuelven a la provincia, queremos discutir que eso se modifique y que lleguen más fondos. En Buenos Aires está todo subsidiado y las tarifas son más baratas, aspiramos a un país más federal en la coparticipación. Por eso es importante cuidar a Córdoba y el ámbito para discutirlo es el Congreso”, reiteró.

“Aclarando que lo que está en juego no es la gobernabilidad sino cuidar a Córdoba, creemos que la mejor manera es apoyar a la lista 503, que es la de Unión por Córdoba, que tiene un valor agregado porque nos da la posibilidad de que uno de nuestros proyectos políticos del Departamento San Martín pueda llegar a sentarse en una banca”, puntualizó Muñoz.

Unir y construir

“De todo esto se habló. Además vamos a seguir trabajando, estamos haciendo mateadas, caminatas, desayunos y la idea es acelerar en esta última etapa porque todo nos hace suponer que tenemos que mejorar la performance de las PASO”, precisó.

Consultado sobre la esperanza de mejorar ese número, respondió: “Lo que es difícil de evaluar son los indecisos, también que hubo mucha gente que no fue a votar, además hubo anuncios muy importantes del Gobierno provincial y el Vive y Siente ha sido muy fuerte y con gran aceptación, si la gente puede asociar que muchas de las políticas las podemos llevar a cabo por el apoyo de la Provincia, y si todo eso se traduce en votos tenemos que mejorar, no solo salvaguardar las tres bancas que tiene Unión por Córdoba, sino aspirar a una cuarta, que es la pretensión que tenemos”.

Ante la pregunta de si para mejorar la performance buscarán acordar con el kirchnerismo local, contestó: “En nuestro proyecto político hay mucha gente de otros partidos que nos acompaña, dentro del kirchnerismo también, hay un núcleo duro que plantea diferencias y no nos interpreta en algunas cosas, es un voto duro que me parece que se va a mantener, pero de todas maneras vamos a trabajar porque es momento de unir y de construir”.

“Parece que esto es una pelea entre Cristina (Kirchner) y (Mauricio) Macri, pero es la posibilidad de tener gente para defender a Córdoba, y me parece que el de Unión por Córdoba es un voto útil que puede lograr esto”, concluyó.