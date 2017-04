Música por todas partes

Fiesta “Insomnia” en Salón Dorado: esta noche se desarrollará a la medianoche la “Fiesta insomnia” en el Salón Dorado (costanera y avenida Naciones Unidas).

En la ocasión actuarán las bandas Madre Chicha (liderada por Fausto Vercellino, Pedro Cabal, Carlos Loarte Flores, Gustavo Hernández, Lucas Heredia y Jairo Emil), De Frente al Piso (rock alternativo de Carlos Paz) y Los Miedos (integrado por Javier Páez, Facundo Felipe, Alexis Galfré y Juan Daghero).

Arte, música y teatro en Escena: hoy a las 22 se realizará en Escena (Estados Unidos 281), la apertura de la muestra “Homo Ludens” de la joven artista plástica Magalí Sartori, quien la presentó semanas atrás en la Escuela de Bellas Artes. Mañana será el turno del grupo Pabloncho (Simón Pérez, Ramiro Soler, Pabloncho Moreno y Alvaro Montedoro), que adelantará su primer disco.

Por último, el domingo a las 22 actuará Juan Pablo Amante, que interpretará su personaje Bebeto. Entrada a la gorra.

Bandas y feria Anfibia en Polaroid: hoy a las 22 se presentará el músico y compositor cordobés Fer Romero en Polaroid (Mendoza 534), junto al bajista Nacho Ramia. El acústico comprenderá temas de su primer disco “Color canción” y el adelanto de su próxima placa “Parte de la nada”. Bono contribución a $50. En tanto, a la medianoche actuará el grupo de ska y reggae Radical Root.

Mañana a las 17 se realizará una nueva edición de la feria de diseño Anfibia. Mientras que a las 21.30 actuará el conjunto Ritualitos de Bolsillo, con un repertorio de canciones de diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo, a través de cuatro voces, un bajo, una trompeta y percusión. Está integrado por Magdalena Alcaraz (voz y accesorios), Valentina Merchán (percusión y voz), Pamela Merchán (bajo y voz) y Franco Dini (trompeta y voz). Y a la medianoche será el turno de Poni Gan y Memo, que interpretará la placa “Memory cards” junto a su banda.

Raisers en Apolo: Esta noche se realizará en Apolo (Catamarca 780), la fiesta “Electric dance music”, con los deejays Juan Morello, Das Foto y Luis Olmedo. Anticipadas $50. Mañana, en tanto, se presentará la banda local de metal industrial Raisers, que socializará su primer álbum homónimo y como invitada Insane Inside. Anticipadas a $50 y en puerta a $70.

Funky Dealer y Malman en Me Matan: mañana a la medianoche se presentarán en Me Matan Limón (Mitre y Marcos Juárez, Villa Nueva), Federico Lattanzi y The Funky Dealers Orchestra junto a Malman de Buenos Aires.

Harán una nueva “Vaudeville”: mañana desde las 21 se realizará la segunda edición de “Vaudeville”, una propuesta multifacética de talleres, performances, bandas en vivo y espectáculos.

Habrá talleres sobre ayuda feminista, creación de medios independientes y su difusión en las redes, ley de bosques y cuidado del montecito y trabajo sexual. En cuanto a las bandas confirmadas estarán Virgen de Córdoba y Jorge Random de nuestra ciudad. Además estarán los DJ Bimanco y Ciudadano Común. En performances actuarán Máxima André Queen de Santiago de Chile, Juan del Monte, René de Capital Federal y Blanca Coca Nieves. Va a haber premios a los mejores disfrazados. Entradas a $60 hasta hoy, $80 en puerta.

La dirección sólo se difunde por privado en Facebook. Contactarse a “Vaudeville” en dicha red social.

Rocchia en Quinoto: Mañana a la medianoche se presentará el deejay Nico Rocchia de San Francisco.

Otra Tribu en La Boquería: el domingo a las 18 se presentará nuevamente en La Boquería (Corrientes y Belgrano), el grupo Otra Tribu, integrado por papá Guido Ansaldi y sus hijos Guillermina y Ciro. Además habrá feria de Superlógico.

Homenaje a María Elena Walsh en Aura: el domingo a las 19.30 se realizará una nueva velada del ciclo “Jardines musicales” en Aura (Entre Ríos 1480). En la ocasión se presentará el espectáculo “Jam de María Elena Walsh y lo que surja”, con la participación de José Azocar (guitarra, voz), Rafi Mosoni (cello), Juli Mosoni (clarinete), David Rodríguez (viola) y Rafael Riveras (violín). La entrada será a la gorra.