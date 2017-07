Natalio Graglia apartó a Piquito de su cargo tras criticar a Llaryora

Ariel Alassia ocupaba un área dentro de la Secretaría de Deportes del municipio y es candidato en la lista del kirchnerismo. El intendente confirmó que lo desvinculó porque “no estamos de acuerdo en nada”

El día después de que Ariel “Piquito” Alassia declarara a EL DIARIO que “Llaryora es Macri en Córdoba”, el intendente de Villa Nueva, Natalio Graglia, decidió desvincularlo de su cargo en el municipio.

El militante social del Sindicato Unico de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) es candidato suplente a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, versión provincial del partido que creó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hasta el jueves ocupaba el cargo de Coordinador de Boxeo en la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Villa Nueva.

“Me parece que es saludable que se aparte del cargo y que pueda trabajar tranquilo políticamente y sin involucrarnos a nosotros en algo de lo que no estamos de acuerdo en nada”, argumentó el intendente tras la decisión de apartar al también boxeador luego de apuntar contra el principal candidato de Unión por Córdoba.

“Hay una incompatibilidad clara entre lo que él piensa y lo que nosotros pensamos, por eso el alejamiento de su cargo”, planteó, y explicó que esto se resolvió en una breve charla entre los dos. “Entiendo su posición, que es la de la organización que él representa, pero no concuerda con la posición que tenemos desde el municipio”, amplió Graglia, y ponderó: “Yo la única camiseta que tengo es la de Villa Nueva”.

En ese sentido, aclaró que “esta gestión está trabajando en lo que considera que es mejor para la ciudad y está demostrado con obras y anuncios que el Gobierno provincial nos ha dado una mano importantísima”.

Alassia había dicho también que “están haciendo campaña con (Martín) Llaryora y le dicen a la gente que es la lista de Cristina, algo que es mentira, la nuestra es la única lista de Cristina”, como así también que “Schiaretti traicionó a los trabajadores”.

Graglia mencionó que “tenemos que tirar todos para el mismo lado, no puedo tener a un funcionario diciendo una cosa y yo diciendo otra. No concuerdo en nada que digan que Schiaretti es lo mismo que Macri, creo que es una barbaridad plantearlo así de esa forma. Creo que la única posibilidad que tenemos de que Córdoba se defienda en el Congreso es apoyando a Llaryora, tal como se ha encolumnado la mayoría del justicialismo, salvo esta lista que convengamos que no lleva ningún referente de fuste o de primera línea. Es una lista armada para tratar de captar votos de un sector que siempre le ha costado a Córdoba, no refleja lo que nosotros queremos”, insistió.

-Usted llegó a la intendencia de la mano del kirchnerismo con la lista Villa Nueva para la Victoria, y hoy se aparta a Alassia por estar encolumnado en una lista kirchnerista…

“La realidad es que todo el peronismo se ha encolumnado atrás de una misma lista y es claro si uno analizo los distintos intendentes que están apoyando la candidatura de Llaryora.Aparte, antes del Kirchnerismo yo era Peronista, yo vengo militando desde ahí y desde el justicialismo, después los `ismos´ que les queramos poner son circunstanciales y de momento. Uno está satisfecho con lo que se pudo hacer en el momento con el gobierno kirchnerista pero me parece que uno más que su ideología tiene que plantear qué es lo mejor para la ciudad, y en este momento lo mejor es trabajar conjuntamente con el gobierno provincial”.

¿La lista del kirchnerismo puede dividir el voto peronista?

“Creo que va a dividir un poco más el voto de la franja de la izquierda, ahí es donde más se va a sentir la presencia de esta lista. Pero claramente es una lista que no tiene referentes de peso del kirchnerismo, por lo menos de los últimos que estuvieron encabezando listas en Córdoba. Por eso muchos han decidido apoyar esta unión del PJ con Unión por Córdoba y por eso no hay dirigentes de fustes en esa lista”.

“Tenemos que tirar todos para el mismo lado. No puedo tener a un funcionario diciendo una cosa y yo por atrás diciendo otra”