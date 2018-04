Navarro denunció que Ecogas cobra importes indebidos

Dudosa constitucionalidad – En el marco de la “neutralidad tributaria” la empresa traslada a sus clientes los impuestos provinciales y municipales que debería abonar

Verónica Navaro dijo que presentó una nota como vecina y concejala, instando a la empresa a que se abstenga de continuar cobrando un importe no autorizado por el municipio; además, elevó el reclamo ante Peressutti

La edil Verónica Navarro presentó una nota de reclamo en la sucursal local de Ecogas a raíz de haber detectado que la empresa ha incluido en sus facturas el cobro de un cargo extra que, erróneamente, refiere a una ordenanza municipal.

“Ecogas está cobrando un concepto bajo el ítem ‘Contribución comercio e industria Villa María Ordenanza Nº 7.080’, normativa que se refiere a las transferencias de automotores usados y no a algo que tenga que ver con comercio y servicios ni mucho menos con la prestación del servicio domiciliario de gas”, explicó la edil del bloque Villa María para la Victoria.

“Cuando fui a hablar con personal de Ecogas me dijeron que desconocían la situación y lo elevaron a Córdoba, luego de algunos intercambios llegaron a la conclusión de que es erróneo cobrarlo bajo ese concepto y ordenanza, pero que corresponde percibirlo en función de la Resolución 4.530/2017 del Enargas, del 29 de junio de 2017, en la que se plantea que en el marco de la neutralidad tributaria se faculta a las empresas prestatarias del servicio de gas a incluir en las boletas importes de tributos provinciales o municipales que tenga que pagar la empresa”, detalló Navarro.

“Es decir, que a partir de esa resolución, los impuestos provinciales o municipales que tenga que pagar Ecogas se los van a cobrar a los clientes porque por la neutralidad tributaria no pueden ver afectadas sus ganancias”, completó.

“Ecogas está cobrando mal un cargo en función de un concepto y ordenanza erróneos, por eso presenté una nota en la que les he solicitado que se abstengan de seguir cobrando dicho importe y de seguir incrementando el costo del servicio. A la vez, les manifesté mi oposición a la aplicación de este mecanismo de recupero de tributos cuando los ciudadanos ya se encuentran agobiados por los aumentos de todas las tarifas”, remarcó.

A la Auditoría

La misma nota fue elevada a la Auditoría General de Villa María a cargo de Alicia Peressutti.

“Puse en conocimiento de esto a la auditora general para que ella evalúe los pasos a seguir, específicamente en relación a la inconstitucional resolución del Enargas que dispone la traslación de un tributo a discreción de la prestataria, en clara violación al principio de legalidad y autonomía municipal”, indicó la edil.

“En todo el país los municipios tienen una cierta autonomía, en Córdoba las facultades son aún mayores, dentro de las autonomías están las tributarias por las que tenemos que tener ordenanzas que indiquen cuáles son los impuestos que nos van a sostener como Estado municipal, sus bases imponibles y los sujetos obligados al pago, entre otras cosas, pero siempre para cobrar un tributo es necesaria una ordenanza. Por lo tanto bajo ningún concepto se puede cobrar algo bajo una ordenanza que refiere a otra cosa”, subrayó.

“Presenté esta nota a Peressutti para que defina las acciones que considere pertinentes e inicie todas las gestiones que correspondan porque para que un tributo se le traslade a un contribuyente tiene que haber ordenanza. Toda tasa nace de una ordenanza”, reiteró.

“Pregunto hasta qué punto es constitucional que los contribuyentes de Villa María paguemos algo en función de una resolución del Enargas, tenemos que pagar por tasas con una prestación real de servicio por lo que se abona. Utilizan como concepto una ordenanza que no tiene nada que ver, no hay creada una ordenanza para este cargo, por lo tanto no pueden cobrarlo”, insistió.

“La empresa cobró de más en función a un concepto y a un número de ordenanza erróneos, esto viene sucediendo desde el período septiembre-octubre del año pasado y, aplicado a 40 mil usuarios del servicio, estimo que por este monto mal cobrado ha juntado varios millones”, sostuvo la edil.

“Hice el planteo por la inconstitucionalidad y también porque tanto el Gobierno nacional, como el provincial y municipal estamos encolumnados en bajar el costo impositivo y la carga tributaria. Si estamos hablando de que se firmó una reforma fiscal para bajar los costos, esto no va en consonancia con eso, sino todo lo contrario. La empresa no solo no baja lo que antes pagaba el usuario, sino que se lo está subiendo”, remarcó Navarro.

“Este reclamo es el primer punto, después tambien deberíamos pedir que devuelvan a los usuarios lo mal cobrado”, finalizó.