División en el oficialismo tras la designación de la nueva auditora adjunta

Navarro dijo que “el compromiso moral” era designar a la hija de Liliana Ghisolfi

La concejala sostuvo que era el compromiso de Peressutti y Accastello, entre otros. Dijo que se fue del recinto porque tenía que viajar a Córdoba por un problema de salud, pero admitió su desacuerdo con el nombramiento

La concejala Verónica Navarro dijo a EL DIARIO que “el compromiso moral” del exintendente Eduardo Accastello, quien es su pareja, y de otros miembros “del proyecto” político que conduce la ciudad era nombrar a Adela Guirardelli, hija de la recientemente fallecida Liliana Ghisolfi, para que ocupara el cargo de auditora adjunta de esta ciudad.

Sin embargo, tal como se informó en la edición del sábado, el Concejo Deliberante ratificó el viernes la designación de la trabajadora social Eugenia Gancedo como auditora adjunta, secundando así a Alicia Peressutti. Ese es el rol que ocupó Ghisolfi hasta su muerte, ocurrida hace poco más de un mes. Previamente, la desaparecida funcionaria estuvo a cargo de la Oficina de Pensiones, fue concejala y tuvo otros espacios dentro del Gobierno municipal.

El visto bueno del Legislativo a la propuesta hecha por Peressutti no contó con el aval de Navarro, ya que al momento de tratarse ese punto se retiró del recinto. Este matutino publicó el sábado que lo hizo aparentemente por estar en desacuerdo con esta designación.

La edil del oficialismo explicó ayer a este diario que se fue de la sala porque a las 12.30 del mediodía tenía que estar en la ciudad de Córdoba por un problema de salud. “Ese fue el motivo por el cual, luego de defender los tres proyectos que tenía asignados, me retiré”, aseguró. Agregó que la sesión legislativa se iba a concretar el jueves a la mañana, como sucede habitualmente, luego se postergó para las 20 y finalmente terminó realizándose el viernes a la mañana, algo que no es usual. Añadió que fueron tres los ediles que no votaron, tal como contó este medio.

Navarro graficó que según la Carta Orgánica Municipal es la auditora general la que debe proponer a la auditora adjunta y a la secretaria habilitada, por lo que entendía que la propuesta votada fue realizada por Peressutti el 4 de septiembre.

“Liliana Ghisolfi falleció el 28 de agosto, luego de una brava lucha contra un cruel cáncer, ejerciendo y ocupando su lugar hasta el último de sus días, a pesar de fuertes presiones para que renunciara y otras de baja calaña”, denunció.

“Eduardo Accastello propuso dentro de la lista electoral del Frente para la Victoria Villa María al actual intendente, a los siete concejales oficialistas, a los integrantes del Tribunal de Cuentas y a la auditora general”, subrayó.

La concejala aseguró que no tiene “nada personal contra Eugenia”, con quien ha trabajado en las anteriores gestiones de gobierno, pero aclaró que “el compromiso moral de Alicia, Eduardo y los compañeros del proyecto, era nombrar en remplazo de Liliana a Adela Guirardelli”.

“Entendíamos que Adela podía continuar el trabajo de su madre, generando, articulando y gestionando en equipo, la escucha, asistencia, contención y defensa de los vecinos, por su formación, su trabajo social y comunitario desde hace muchos años, su formación y experiencia”, develó.