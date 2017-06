Navarro votó con la oposición, pero negó una interna dentro del PJ

La edil aseguró que acompañó el pedido de la minoría porque es necesario discutir ese tema para darle respuestas a la gente

Sorprendiendo más a propios que a extraños, la edil Verónica Navarro votó en disidencia con su bloque y acompañó una moción de la oposición, que propuso debatir sobre tablas la reducción del impuesto municipal que se cobra en la factura de EPEC.

Apenas iniciada la sesión ayer a la tarde, Gisele Machicado pidió la incorporación al orden del día y el tratamiento sobre tablas del proyecto del bloque Juntos por Villa María cuya finalidad es modificar la Ordenanza 6.956 para reducir en un 50% la alícuota municipal sobre el consumo de energía eléctrica, argumentando que “los comerciantes están preocupados por ese impuesto que los está comprimiendo y atenta contra sus comercios”.

El presidente de la bancada Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, adelantó el rechazo del bloque.

“No es porque no nos preocupe el tema, estamos ocupados en eso, estudiando las diversas alternativas para encontrarle una solución. Conseguimos la reunión de los comerciantes autoconvocados con EPEC y además le solicitamos al Ejecutivo que se revise esta situación, conversamos sobre el tema y estamos trabajando en eso. Seguimos estudiándolo en la Comisión de Hacienda, estamos en la elaboración de un proyecto y nuestro bloque no lo va a tratar sobre tablas”, afirmó.

El concejal de la minoría Gustavo Bustamante insistió en la solicitud que había hecho Machicado.

“Hacemos este pedido por la situación que están viviendo muchos vecinos de nuestra ciudad, podemos estar mucho tiempo discutiendo, pero ya tienen el vencimiento encima, no pueden pagar y necesitamos darles respuestas concretas porque los días corren y ellos no saben qué hacer. Esto amerita la responsabilidad de todos para que hoy (por ayer) tratemos sobre tablas este tema que es muy preocupante para un sector de la ciudad, para dar respuestas”, afirmó.

Dicho esto, en primer lugar se procedió a votar para incorporar el proyecto al orden del día, lo que contó con el aval del bloque de la minoría y de Navarro. Dado el empate, se repitió y por equivocación, De Falco votó a favor de la incorporación, pero el presidente del Concejo, José Carignano, argumentó que no era válido porque se trataba de un error antes de que se cerrara la votación. Tras las protestas y las invocaciones de casos y artículos a los que apeló la oposición, se aceptó la incorporación de la iniciativa al orden del día. Luego se votó para su tratamiento sobre tablas, que al igual que el punto anterior, fue acompañado por la oposición y la exsecretaria de Economía, aunque esta vez fue denegado por mayoría.

Sin rupturas

“Acompañé el pedido de la oposición porque me interesa dar la discusión sobre el tema”, aseguró luego Navarro ante la prensa.

Ante la pregunta de si el resto de la bancada desconocía esta decisión porque De Falco anticipó el rechazo en nombre del bloque, Navarro aseguró que estaban enterados de su intención.

“En el bloque conocían mi posición. Este es un tema que ya hace tres semanas está en debate en el Concejo, participamos de reuniones con las cámaras empresariales, con los vecinos, con el ERSEP y algunos de los integrantes de este bloque estamos trabajando en distintas alternativas para tratar de morigerar en parte el impacto que las nuevas tarifas de EPEC tienen en los vecinos. A esto lo conocía el presidente del bloque y también el Ejecutivo”, señaló.

“Las alternativas que pensamos son menores que las que plantea la oposición, porque el municipio no puede dar respuesta al impacto de las tarifas, pero tenemos la posibilidad de ajustar esa alícuota en algunos puntos o pensar en otras alternativas de alivio que morigeren el impacto”, agregó.

“Acompañé el pedido de la oposición porque me interesa dar la discusión sobre el tema, esto no implica una ruptura del bloque, no sé si lo resiente, habría que preguntarle a los otros integrantes, yo me siento parte de Villa María para la Victoria, de este proyecto político que gobierna la ciudad y creo que tenemos que darles respuestas a los vecinos y comerciantes”, subrayó.

“No sé cuánto tenemos que bajar, pero creo que hay que hacer un trabajo de escucha y debate entre los concejales y el Ejecutivo. Vamos a tratar de que el Ejecutivo nos dé una alternativa, el intendente Martín Gill dijo que no se pueden comprometer las finanzas muncipales, entonces no se puede tocar el impuesto y por eso queremos pensar alternativas. No nos interesa comprometer las finanzas municipales, pero queremos ver cómo se puede morigerar el impacto del aumento de la energía”, reiteró.

“El Concejo no va a poder solucionar este tema, pero intentamos dar una señal política para que los vecinos tengan la tranquilidad de que alguien los escucha y les da una salida transitoria de una pequeña baja, es un gesto, aunque no le corresponda al municipio porque no generó esta suba”, dijo Navarro, quien para finalizar, negó que su decisión haya tenido que ver con la interna del peronismo entre Unión por Córdoba y Encuentro Ciudadano.

Sin internas

Después de la sesión, De Falco también negó que haya una interna en el peronismo local, tras la decisión de Navarro de acompañar a la oposición.

“Creo que no tiene nada que ver, Navarro consideró que debía conceder el tratamiento del tema y los demás no, ella ejerció su autonomía como concejal y yo respeto eso”, afirmó.

Consultado sobre si sabía con anterioridad que iba a acompañar a la oposición, De Falco aseguró que no y que eso no lo preocupaba porque los concejales tienen libertad de acción.

Además, sostuvo que lo sorprendió el pedido del tratamiento sobre tablas que hizo la oposición, porque habían acordado seguir conversando el tema y el lunes próximo tratarlo en Comisión de Hacienda para consensuar alguna solución. En cambio, remarcó que no lo sorprendió el acompañamiento de Navarro a ese pedido: “Tengo 25 años en política”, apuntó.

“Que Navarro acompañe un pedido de la oposición no me preocupa, y no creo que le cambie la vida a la gente”, añadió.

Cuando le preguntaron si eso resentía la salud del bloque, respondió que no.