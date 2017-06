“Necesitamos sí o sí un Estado presente, no una administración de gerentes”

Se benefició a 151 familias con el plan Vida Digna. Además, el vicegobernador entregó 14,5 millones que se usarán para obras de pavimentación y desagües

El vicegobernador de la provincia Martín Llaryora fue recibido ayer por la tarde por el intendente de la ciudad, Martín Gill, en el Centro Cultural Leonardo Favio.

La razón de la visita del candidato a diputado de Unión por Córdoba fue la entrega a 151 familias de fondos por el programa Vida Digna, que consiste en la entrega de 30 mil pesos para la construcción de una habitación o un baño.

En total, se repartieron 4.530.000 millones de pesos para que esos vecinos de la ciudad puedan construir.

En el auditorio, colmado por las familias beneficiadas, Llaryora se comprometió a gestionar los 250 Vida Digna que faltan para llegar a las 800 familias: “La política como instrumento puede hacer acciones que tengan mucho impacto. Los que estamos acá lo sabemos, vinimos a la política para esto, para hacerle la vida más fácil y más feliz a las personas”, expresó el vicegobernador.

Pavimento y desagües: Otro de los momentos más importantes, fue el anuncio del aporte de 14,5 millones de pesos al municipio, provenientes del Fondo de Infraestructura provincial.

Luego del anuncio, el intendente Martín Gill dio detalles de cómo se utilizará este aporte: “Con estos fondos se realizarán cuatro obras. Una serán los desagües pluviales de barrio Industrial, que una vez realizados permitirán continuar con la pavimentación de prolongación Alvear y con el cordón cuneta para todo el sector. Además, se repavimentará el bulevar Alvear, entre la calle Corrientes y la Terminal de Omnibus. Por otro lado se repavimentará la avenida Alem, entre bulevar Vélez Sarsfield y calle San Juan. También se hará la pavimentación de calle Paraguay entre prolongación Alvear y avenida Universidad, atravesando barrios Las Playas y Los Olmos, en manos del Corralón.

“Sin reactivación no hay trabajo. Por eso no paramos de acercar fondos, para sostener la obra pública y para que esta plata quede en la economía local, porque la mejor política social es que todos puedan tener un buen trabajo, crecer en paz y progresar de esa manera en libertad”, aseguró el representante del Ejecutivo provincial.

“La mejor política social es un buen trabajo, necesitamos que la economía repunte”

“Es un gusto estar aquí dándole una mano a un amigo como es Martín (Gill), que está haciendo crecer y progresar a Villa María, traer estos fondos es una gran alegría. Es un momento muy difícil de la economía, una economía que no arranca y estos fondos sirven porque son obras que van a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, expresó Martín Llaryora ante los medios de prensa en su visita a la ciudad.

Al ser consultado sobre como está la relación de la provincia con el Gobierno nacional, el vicegobernador expresó: “Yo diría que nosotros seguimos con una muy buena relación institucional con el Gobierno de la Nación. Cuando ingresamos al gobierno vimos la situación difícil en la cual está nuestra gente y decidimos crear un Estado presente. Nosotros no creemos en el neoliberalismo, no creemos en que la economía de mercado, por el derrame, que ya nos fue mal en la década del 90, venga a solucionar y a equilibrar la sociedad. Ahora, la relación institucional con el Gobierno nacional sigue siendo excelente”, manifestó y agregó: “Tenemos diálogo y van a ver a nuestros ministros reunirse continuamente. Somos constructivistas, sabemos que tenemos que llegar a acuerdos para que al país le vaya bien, no esperen que pongamos palos en la rueda. Nunca discriminamos a los municipios que son de Cambiemos dentro de la provincia, siempre hemos trabajado con todos los signos políticos porque lo que nos importa es la gente”.

Nueva Ley de Coparticipación

“La mejor política social no es un programa o un subsidio, es un buen trabajo y necesitamos que la economía repunte y que se equilibren las diferencias entre la Capital y el interior de la Argentina”, afirmó.

“Hoy la inflación sigue creciendo, es difícil llegar a fin de mes, conseguir trabajo, aumentan los precios, aumentan las tarifas, aumentar las tasas de interés que generan más negocios financieros que productivo. Hay que plantear asimetrías que siguen estando. Después de octubre hay que plantear la nueva Ley de Coparticipación. La Nación se queda con mucho dinero de la provincia y los municipios. Pero no solo eso, sino los subsidios que todavía privilegian a Capital por encima del interior. Tienen más subsidios en luz, transporte, el agua y las cloacas financiados a través de AYSA, que es una empresa estatal, hasta la nafta tienen más barata. El distrito más rico de la Argentina tiene que hacer el mismo esfuerzo que todos nosotros y que sea parejo”.

Al ser consultado por el caso Odebrecht y la vinculación de José Manuel de la Sota, afirmó que hay que esperar a que la Justicia actúe: “Me parece que involucrar a cualquier persona, sea quien sea, hasta que la Justicia no actúe, es una irresponsabilidad”, finalizó.

¿Habrá candidatos villamarienses en la lista de Unión por Córdoba?

En su visita a nuestra ciudad y ante la pregunta sobre si el intendente Martín Gill o la legisladora Nora Bedano puede llegar a ser candidato de Unión por Córdoba en las elecciones legislativas, Martín Llaryora afirmó: “Para mí sería un honor que cualquiera de ellos nos pueda acompañar, pero no es una decisión que tomamos nosotros. Unión por Córdoba se va a reunir y va a poner a los mejores hombres y mujeres para hacer una lista que represente los intereses de los cordobeses, que nos defienda en este momento difícil del país”.