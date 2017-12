No creció la recolección diferenciada

Los niveles de separación de residuos por parte de los vecinos se mantuvo estable en relación al año pasado. Dicen que es porque disminuyeron las campañas ya que al tener los galpones destruidos no hubieran podido receptar más cantidad

La recolección diferenciada de residuos se mantuvo estable durante el año, en relación a 2016. Mucho de esto tuvo que ver la gran tormenta que a mediados de enero arrasó con dos galpones de la Cooperativa 7 de Febrero, encargada de la recepción y clasificación de esta basura.

Así lo confirmó la presidenta de la institución, Marcela Durán, quien confió que “al no estar las instalaciones en condiciones no se pudieron hacer tantas campañas en los barrios y con los vecinos porque si aumentaba la cantidad de residuo diferenciado no hubiéramos tenido dónde recibirlo, tratarlo y guardarlo”.

Esa fue la limitación que hubo este año, pero Durán es positiva pensando que en el año próximo “la gente pueda tomar mayor conciencia y separar más los residuos”.

Es que actualmente la situación va en vías de normalización. Con un apoyo de la Provincia, la Cooperativa ya logró que el galpón de acopio esté al ciento por ciento recuperado “y con mejoras”. “Era el que más se necesitaba porque los materiales no se pueden mojar porque se arruinan”, explicó. Por su parte, al segundo “solo le falta el techo”. También hubo un tercer galpón que fue el que menos daños sufrió pero que “si tiene algunas secuelas” y que será el último en repararse ya que, en las condiciones que está, puede utilizarse.

“Nunca dejamos de tratar la basura, más allá de los inconvenientes que generó el hecho de no tener los galpones”, aclaró y afirmó que ahora, “la planta está capacitada para tratar mucho más residuos”.

Según contó, los 34 integrantes de la Cooperativa (31 mujeres y 3 hombres) lo que más reciben son cartón y papel, que se encargan de clasificar y vender en el predio a metros de la ruta provincial 2, camino hacia Ana Zumarán.