“No cumplen el régimen de visitas”

Hablan la tía y la abuela materna

Con la sentencia del juez Monjo en la mano, Alicia López y María José Amante, abuela y tía de la niña en disputa, indicaron que “la familia que nos acusa no cumple con el régimen de visitas”.

“Nosotros vinimos cada día que estableció el juez a la Medioteca, donde podíamos ver a mi sobrina, que por otra parte se crió conmigo. Traíamos a los mellizos para que estuvieran con su hermana, pero ellos no la traían”, indicó.

“No somos delincuentes, cada vez que ellos incumplían veníamos a hacer una exposición. ¿Hasta cuándo no nos van a dejar verla?”, planteó la tía.

“Nosotros no pudimos ni hacer el duelo por la muerte de mi hija. Me llevé a los mellizos y lo único que pido es poder ver a mi nieta. No nos dejan”, agregó la abuela.

“Es cierto que discutimos, porque esa mujer y su abogada dijeron barbaridades. Pero no es cierto que somos violentos ni que le quisimos quemar la casa. Son todos inventos”, agregaron las mujeres, mientras esperaban en inmediaciones de la Unidad Judicial para declarar ante las autoridades.