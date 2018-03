No empieza el torneo local

Liga Villamariense – Se postergó la primera fecha para el próximo fin de semana. La decisión, principalmente, es por no contar con la cobertura del seguro de jugadores

A través de un comunicado enviado ayer a los delegados de los clubes y el cual tomó conocimiento público, el presidente de la Liga Villamariense de Fútbol Claudio Martínez confirmó la suspensión de la primera fecha del Torneo Apertura, que iba a dar comienzo mañana con cinco partidos.

La razón principal es que los jugadores no iban a contar con la cobertura del seguro correspondiente, tras no concretarse el vínculo con la compañía elegida por los clubes en un primer momento.

Por lo que, la decisión de contratar una nueva aseguradora tiene que ser aprobada por el Consejo Directivo, cuya reunión se llevará a cabo en los próximos días (lunes o martes) y en la cual además se definirá la reprogramación de los encuentros válidos al primer capítulo del año.

De todos modos, de haberse concretado una decisión en la víspera, se informó que solo “cinco clubes han enviado la nómina de alta de jugadores, lo cuál también no nos permite iniciar ya que todos los clubes deben tener bajo cobertura a todos sus jugadores, de lo contrario no podrán jugar y se tomarán las sanciones pertinentes”.

Otro motivo para decidir la postergación es la recomposición del Tribunal de Penas ante la salida de algunos de sus miembros, según se advierte en el mismo comunicado que, para más, argumenta la decisión de la suspensión para así “tomar todos los recados posibles y necesarios y comenzar de manera ordenada”.

En el sitio web de la Liga Villamariense también se confirmó la postergación de la primera fecha y su reprogramación para el próximo domingo 11 del corriente mes, y señalando que el motivo “obedece a cuestiones organizacionales inherentes a la Liga Villamariense de Fútbol”.

El comunicado

“Buenas tardes señores delegados. Mediante la presente les vengo a confirmar que la compañía aseguradora El Norte ha rehusado a brindar el servicio a la Liga por cuestiones inherentes a la misma (cambio en los valores del presupuesto presentado) y ya que no podemos llevar a cabo la contratación de una nueva compañía sin previa aprobación del Consejo para evaluar entre todos el servicio a prestar por ella, es que se ha resuelto suspender el inicio del Torneo, principalmente porque no contamos con la cobertura pertinente de nuestros jugadores y sin eso la pelota no puede rodar. Además de eso, también se comunica que algunos miembros del Tribunal de Disciplina no van a continuar y ante esto hoy (por ayer) vamos a tener una reunión con aquellos miembros que van a seguir para coordinar como será la nueva composición del órgano y como vamos a continuar durante el año en curso. Este es un factor más que viene a sumar para determinar la suspensión de la fecha. Queremos tomar todos los recados posibles y necesarios y comenzar de manera ordenada. Además de ello, si hoy resolviéramos contratar una nueva compañía solamente 5 Clubes han enviado la nómina de alta de jugadores lo cuál también no nos permite iniciar ya que todos los Clubes deben tener bajo cobertura a todos sus jugadores, de lo contrario no podrán jugar y se tomarán las sanciones pertinentes.

Entiendo que para los Clubes significa un costo extra tener que postergar el inicio ya que implica una semana más, pero debido a los motivos señalados no podemos comenzar este fin de semana.

Al cambiar de compañía y siguiendo con la idea de optar por un servicio con prestataria, queremos llegarnos hasta la Clínica que incluyen las nuevas aseguradoras y conocer los costos y servicios brindados por la misma para saber que tipo de presupuesto brindado por la compañía deberíamos aprobar (si opciones de $50 mil, $60 mil en término de gastos clínicos-médicos)”.

Los partidos

Los partidos válidos a la primera fecha, que en primera instancia había sido programada en cuatro días (domingo, lunes, martes y miércoles) y ahora serán reprogramado en la próxima reunión, son los siguientes:

Zona A: Alem-9 de Julio y River-San Lorenzo de Las Perdices.

Zona B: Atlético Ticino-Española y Unión Central-Rivadavia.

Interzonal A y B: Colón-Alumni.

Zona C: Yrigoyen-Juventud y Silvio Pellico-Universitario.

Zona D: Playosa-Unión Arroyo Algodón y Argentino-Unión Social.