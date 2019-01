MARCHA DE LAS ANTORCHAS – Se manifiestan hoy contra los tarifazos y la política de ajuste

Desde las 20, frente al Patio Olmos se realizará la movilización popular que fue anunciada durante una conferencia de prensa en Luz y Fuerza por el secretario general del gremio, Gabriel Suárez. Camioneros, CTA, Apymes, Más Democracia, Foro Solidario Córdoba Ciudadana y otras entidades estuvieron presentes

Con muy duras críticas al Gobierno provincial y a la gestión de Cambiemos a nivel nacional, se realizó ayer la conferencia de prensa previa a la “Marcha de las Antorchas”, que se llevará adelante hoy, desde las 20, frente al Patio Olmos que se realiza en consonancia con las protestas de los jueves propuestas por gran parte del sindicalismo desde Buenos Aires (CTA, Corriente Federal y otras organizaciones de base) y para todo el país.

En la capital provincial, la movilización se realizará en contra de los tarifazos que viene llevando a cabo el Gobierno de Mauricio Macri.

Desde la sede del sindicato de Luz y Fuerza, el secretario general de ese gremio, Gabriel Suárez, resaltó frente a los representantes de las demás organizaciones que “la pelea no es solo contra el Gobierno nacional, sino también contra el provincial” y que mañana “no va a haber oradores ni palcos”.

“Córdoba no es una isla. Es necesario movilizarse y plantear que no estamos de acuerdo con la reforma laboral y con los tarifazos. Ya no nos van a ganar la próxima elección con WhatsApp o con Twitter y no queremos que nadie se lleve el beneficio de vernos unidos y movilizados planteando nuestro enojo democráticamente y de forma pacífica” aseveró.

La manifestación de mañana, según destacaron las entidades, se replicará con distintas actividades cada jueves de enero en barrios y centros vecinales, hasta que se lleve adelante un posible paro nacional con movilización hacia principios de febrero.

En otro punto, Suárez se expresó sobre la situación de “privatización” de EPEC: “Esto demuestra la mentira de la Provincia de que quitándonos artículos del convenio, se iba a reducir la tarifa de energía. El incremento es permanente y así se da en todos los sectores. Es el momento de unirnos, estar más juntos que nunca porque este modelo de exclusión nos atacó a todos”.

No faltó casi nadie

Entre los referentes de organizaciones políticas y sociales y gremiales presentes en la conferencia estuvieron también Edgar Luján de Camioneros, Olga Sayago de CTA de los Trabajadores, Diego Guerra de CTA Autónoma, Eduardo Fernández de Apymes, Tri Heredia del Colectivo Más Democracia, Víctor Vallejo del Foro Solidario Córdoba Ciudadana, Irina Santisteban de agrupaciones de Base Clasista, Centro Vecinal de Alberdi, 62 Organizaciones Peronistas, Ciudadanos Contra el Tarifazo, entre otros.