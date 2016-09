Verónica Navarro admitió que es parte de una investigación, pero aseguró que no tuvo participación en el suceso denunciado

“Quiero aclarar que no existe ninguna imputación, yo no estoy imputada en ninguna causa”, aseguró ayer la exsecretaria de Economía y actual edil Verónica Navarro.

La concejala del bloque de Villa María para la Victoria brindó sus declaraciones a EL DIARIO tras conocerse las versiones periodísticas de la supuesta imputación contra el exintendente Eduardo Accastello, ella y otros funcionarios, que circularon durante toda la mañana de ayer.

“Sí hay una denuncia que por una cuestión de competencia fue girada desde Villa María a Buenos Aires, el fiscal Ramiro González la ha recibido y va a hacer la investigación que corresponda, en este caso puntual menciona a tres personas: (el exconcejal, ya fallecido) Javier Suppo, (el expresidente del Tribunal de Cuentas y actual edil) Carlos De Falco y a mí, pero en ningún caso hay una imputación, sólo estamos denunciados”, afirmó.

“Por qué estamos denunciados De Falco y yo no lo sabemos, porque no tuvimos ni tenemos ninguna participación en ese suceso denunciado por el extribuno José Naselli, que es la supuesta duplicidad de un convenio con la Subsecretaría de Obras Públicas que fue firmado por Suppo, cuando estaba a cargo del Ejecutivo porque el intendente Accastello estaba de viaje”, indicó.

“Entonces reitero que no existe ninguna imputación sobre ninguno de los tres, que es una denuncia y que no es un tema menor que la fiscal federal de Villa María se declare incompetente y gire las actuaciones a Buenos Aires. Esto quiere decir que si hubiera alguna situación de delito, estaría radicada en Buenos Aires y sería de la Subsecretaría de Obras Públicas y no del municipio, porque si el delito estuviese consumado en la ciudad, sería competencia de la Fiscalía de Villa María y hubiese abierto una investigación acá”, remarcó Navarro.

“La denuncia es por sustitución de documento público, es decir por contratos mellizos, pero esa situación no es competencia de Villa María porque no tenemos responsabilidad los funcionarios de la ciudad. La investigación se abre, aunque todavía no se sabe si es competencia de Buenos Aires, y van a pedirle la documentación a la Subsecretaría de Obras Públicas”, insistió la edil.

“Repito, somos parte de una investigación por una denuncia que hizo Naselli oportunamente y en la que la Justicia de Villa María se declaró incompetente porque el delito, si lo hubiera, no sería acá, sino en Buenos Aires, ya que la supuesta realización de contratos mellizos no nace en la Municipalidad, sino en la Subsecretaría de Obras Públicas. Aparte yo no tengo ninguna participación, no firmo el convenio, que lleva las firmas de Suppo y Abel Fatala”, reiteró Navarro, quien aclaró que “ésta es una investigación que no está incluida en ninguna otra causa”.

Sin liviandad

“Esto se trata de una operación mediática o de gente con algunos intereses, pero no es lo que dice la Justicia. Si estuviéramos imputados tendríamos que haber sido debidamente notificados, cosa que no sucedió. Además, mi abogado se comunicó con Mario Castillo, que es el secretario del fiscal González, quien le confirmó que no estamos imputados, que recibieron la causa de la Fiscalía Federal de Villa María, que van a analizar el tema de la competencia y después investigarán”, precisó la edil.

“No debería hablarse con tanta liviandad de imputación, hay mucha gente involucrada, hay familias y menores atrás, en el caso de Suppo están deshonrando su memoria. La política no es cuestión de judicializar temas, ésta es una situación de difamación gratuita”, consideró la concejala.

“Pienso que Naselli tenía cierta enemistad manifiesta con algunas personas, con Accastello y su entorno más cercano. Yo, como secretaria de Economía, he tenido muchos encontronazos por cosas que denunciaba porque sí, sin fundamentos. De todos modos, nosotros no tuvimos participación, no conocemos el tema y no estamos imputados. Que digan cosas que no son no ayuda a vivir en la paz social y armonía que todos queremos”, señaló.

“Escuché que la oposición consideraba que teníamos que pedir licencia. ¿Por qué? La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, está imputada y con un proceso abierto y no pidió licencia. ¿Con qué vara miden?”, se preguntó para cerrar.