“No hay ninguna irregularidad”

Canje del Salón de los Deportes – El asesor letrado respondió a las declaraciones de Machicado

Eduardo Tati Rodríguez aseguró que el expediente está en la Asesoría Letrada, disponible para quien quiera consultarlo, y que no hubo ánimo de negárselo a la edil, sino que se trató de un error humano

El asesor letrado de la municipalidad, Eduardo Rodríguez, aseguró que el expediente de iniciativa privada N° 72290, caratulado: “Brondello Mario G. y Martinengo Gustavo – elevan proyecto (Canje Salón de los Deportes)” se encuentra disponible en la Asesoría Letrada y que no es obligación adjuntarlo al proyecto.

Rodríguez hizo esta aclaración respondiendo las declaraciones de la presidenta de Juntos por Villa María, Gisele Machicado, quien envió un pedido de informe al intendente Martín Gill solicitándole que le remita de manera urgente y detallara en qué lugar se hallaba dicho expediente.

La edil dijo que lo había solicitado previamente al asesor letrado, Oscar Barroso, quien le respondió que había sido remitido al Concejo Deliberante, y al presidente del cuerpo legislativo, José Carignano, quien contestó que allí no había ingresado.

Con eso, Machicado señaló que el expediente no estuvo para el tratamiento del canje del Salón de los Deportes y que temía que “no haya sido puesto a consideración porque mostraba alguna irregularidad”.

“Quiero aclarar cuál es el procedimiento, se presenta la iniciativa privada, dos particulares presentan en la Mesa de Entrada una nota dirigida al intendente, quien le da el trámite administrativo que corresponde, va a la Asesoría Letrada y a Desarrollo Urbano para ver si cumple con los requisitos, si lo hace, se elabora el proyecto de ordenanza y se manda al Concejo Deliberante con todos sus anexos, planos, especificaciones técnicas, de costos y todo lo que hace al proyecto”, explicó Rodríguez.

“Eso es lo que se envió al Concejo y sobre eso tienen que trabajar los concejales, no es necesario que vaya el expediente, no obstante, el expediente siempre estuvo a disposición en la Asesoría Letrada, donde algunos concejales vinieron a verlo”, afirmó.

“La respuesta de Barroso es en base a una confusión en el Sistema de Gestión Municipal (SIGEN), un error humano involuntario en la carga, porque se envió el proyecto, pero en el sistema se cargó como si se hubiera enviado el expediente. Ese es el error”, indicó.

“La confusión fue en el sistema, porque figura que se envió el expediente, cuando en realidad se mandó el proyecto de ordenanza, ya corregimos el error en el SIGEN”, agregó.

“El expediente está en la Asesoría Letrada a disposición de los concejales que lo quieran ver, de hecho ya encargué un juego de copias certificadas por si alguien viene a requerirlo”, agregó.

“El proyecto de ordenanza que se mandó al Concejo con toda la documentación anexa es lo que hay en el expediente, es decir que si se hubiese mandado hubiera habido dos copias de lo mismo”, remarcó.

Minutos antes de la sesión

“El pedido que hizo Gisele Machicado fue 40 minutos antes de que empiece la sesión, y lo reiteró en enero cuando la ordenanza ya estaba aprobada, que fue cuando le respondieron que figuraba como enviado”, dijo el asesor letrado.

“Si el expediente verdaderamente le era útil para estudiar el proyecto, no lo puede pedir una hora antes de empezar la sesión, y ese proyecto tuvo tratamiento y modificaciones en toda la tarea de labor parlamentaria, entonces sobre algo trabajaron”, añadió.

“No es obligación adjuntarlo, es función propia del Poder Ejecutivo llevar adelante el expediente administrativo. El Concejo le da tratamiento legislativo, el resto es un trámite administrativo que corresponde al Ejecutivo”, reiteró.

“Si quiere ver el expediente, está a disposición. Si me hace una nota pidiéndome copia certificada, mañana mismo se la doy. Machicado en la nota que ingresó para el intendente no pide copia, dice que pidió el expediente y no se lo dieron, yo al expediente no se lo puedo dar porque estamos trabajando todos los días con él. No se lo puedo remitir porque se está trabajando permanentemente, si se solicitan copias se entregan sin problemas”, puntualizó.

“Hemos tenido muchas consultas por dicho expediente, nos han escrito por e-mail, preguntaron por el pliego, han venido empresarios a averiguar, contestamos todas las consultas y por eso necesitamos tener el expediente nosotros”, precisó.

“Nunca hubo animosidad en negar el expediente, si necesita una copia certificada, mañana se la doy, hubo una confusión porque se cargó erróneamente en el sistema. Lo que ocurre -y ahí está la confusión- es que toda la documentación anexa al proyecto de ordenanza dice ‘para agregar al expediente…’ Entonces no hay irregularidad, hubo un solo error involuntario”, finalizó.