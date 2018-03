FEDERAL – Cristian Agosto

El técnico Tricolor dijo que “ganamos el partido que había que ganar” y, de cara a la revancha, reconoció que “estamos complicados en defensa” ante la sumatoria de bajas por lesión, pero que igual “tenemos que tratar de ser protagonistas”

El 3 a 1 en Plaza Ocampo, ante lo que fue el desarrollo del partido, dejó muy buenas impresiones en el mundo Alem, que espera superar lo hecho en los anteriores Federales y subir un peldaño más.

De igual modo, la diferencia brinda tranquilidad, pero también las bajas por lesiones y el nivel del rival no permite relajarse, al contrario.

Así lo dio a entender el propio entrenador del León, Cristian Agosto, quien reconoció que “no jugamos para nada bien, pero las que tuvimos la metimos. Sabíamos que había que ganar este partido, y lo ganamos”.

“Nos esperan 90 minutos fatales, pero trabajaremos sabiendo que podemos clasificar. Se nos sigue cayendo gente por lesión, estamos quedando cortos en el plantel y meteremos lo que mejor tengamos”, explicó.

Para el DT la superioridad del primer tiempo del rival fue porque “ellos tienen un gran equipo, el diez se movía de espaldas a nuestro volantes. No entramos metidos en el partido. No sé si por desconcentración o qué, pero ellos tenían movimientos interesantes y nosotros no tuvimos respuestas. Por suerte abrimos el partido, pero ellos encuentran un buen gol de un gran jugador…. Lo importante que ganamos, tenemos siete días para corregir y veremos qué sistemas armamos para el domingo”.

El ídolo villanovense, además, dijo que a Vicuña Mackenna “no hay que ir a especular, si lo hacemos venimos con las manos vacías. Esa no es la idea, tenemos que ser protagonistas. Vamos a tomar los recaudos necesarios, pero no vamos a meternos atrás. No hay que confundirse porque a veces dos goles no es nada si entramos dormidos y tontos como lo hicimos hoy (por el domingo)”.

“Ellos tienen gente muy rápida de mitad de cancha hacia arriba. Veremos qué gente está en condiciones para darle una alegría más a la gente”, agregó.

Sobre la labor de Le Roux, autor de dos goles, comentó: “Me pone contento por él ya que no venía jugando. Le dije que iba a hacer dos goles, los hizo y me pone contento. Ojalá siga sumando y entrenando como lo viene haciendo. Ahora recuperamos a (Pablo) Fernández y veremos”.

“No podés jugar en punta de pies”

Ante la consulta si en el primer tiempo le faltó decisión a sus jugadores, el DT reconoció que “la charla en el entretiempo fue por eso. En Alem y en estos torneos no podés jugar en puntas de pie porque estás defendiendo una camiseta con mucha historia y prestigio”.

“Perdíamos en las divididas, terminábamos en el piso y eso en Alem no gusta. Creo que lo corregimos en el segundo tiempo, equiparamos un poco y creo que fuimos justos ganadores”, continuó. Y redondeó: “No se puede jugar dudando, no hay que actuar de media máquina. Hay que respetarse uno mismo. No podés entrar así. En Alem no puede pasar. Falta más rudeza, lo que no tiene que ver con la mala leche porque eso no va conmigo”.

La enfermería

Agosto, en otro punto, habló de las ausencias y vueltas y comentó que “Fernández ya está en condiciones de volver (cumplió las dos fechas de suspensión), no así (Franco) Gozzerino, que es un jugador clave para nosotros”.

“Martín Artico se nos cayó con un esguince de tobillo, y ahora Yamil Elhall y Diego Acosta, con molestias musculares… Estamos complicados en defensa. Hay chicos que están bien, pero hay que evaluarlos, no es cuestión de ponerles la cabeza de visitante”, remarcó. A estos, se le suma la ausencia del volante Wilson Acuña.